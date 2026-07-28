Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη, σε κατ' οίκον περιορισμό ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο

Σύμφωνα με πληροφορίες από στοιχεία της δικογραφίας, η καταγραφή αρχίζει στις 16:40 της 23ης Ιουλίου. Η 41χρονη γυναίκα εμφανίζεται έξω από την κατοικία, προτού περάσει την είσοδο του σπιτιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία, οι κινήσεις της αποτυπώνονται καθαρά από την κάμερα ασφαλείας, η οποία καταγράφει και τη συνέχεια των γεγονότων.Τα όσα ακολουθούν εξελίσσονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το υλικό φέρεται να αποτυπώνει τις κινήσεις μετά την είσοδο της 41χρονης στο σπίτι, καθώς και την καταδίωξη στα σκαλοπάτια, στοιχείο που οι Αρχές αξιολογούν στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.