Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη, σε κατ' οίκον περιορισμό ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη, σε κατ' οίκον περιορισμό ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο
Η ανακρίτρια έκρινε ότι πρέπει να προφυλακιστεί, η εισαγγελέας ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους ο 41χρονος και η 30χρονη
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ως προς τον 41χρονο υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα, οπότε μέχρι να αποφασίσει για την προφυλάκισή του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.
Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του δράστη κατά την ανακρίτρια, ο 41χρονος θα έπρεπε να προφυλακιστεί προσωρινά, ωστόσο η εισαγγελέας έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Έτσι η οριστική απόφαση παραπέμπφθηκε στο Συμβούλιο Πλημελλειοδικών το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει εντός της εβδομάδος λογικά. Ως τότε ο κατηγορούμενος θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.
Ακούστε σε ηχητικό, τον συνήγορο του 41χρονου Βασίλη Αλεξανδρή να ανακοινώνει την απόφαση για τον πελάτη του:
Σύμφωνα με πληροφορίες η 30χρονη είναι υποχρεωμένη να δίνει το «παρών» στο ΑΤ της περιοχής της κάθε 1η του μήνα και της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Δείτε βίντεο με την αποχώρησή τους
Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, ο 41χρονος από την πλευρά του επιμένει ότι ήταν σε άμυνα.
Συγκεκριμένα, στην απολογία του ανέφερε ότι την χτύπησε με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό του (έκοβε τυρί, όπως χαρακτηριστικά είπε) και αμέσως την κυνήγησε. Όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν. Όπως είπε απολογούμενος, πίστεψε ότι ήταν μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, δεν την αναγνώρισε αμέσως κι όταν είδε ότι ήταν η 41χρονη σοκαρίστηκε.
Περιγράφοντας από την αρχή τα όσα συνέβησαν, ο 41χρονος εργολάβος είπε ότι η άτυχη γυναίκα έκανε αρχικά κίνηση με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και άρχισε να το κουνά επιχειρώντας να τον χτυπήσει στο λαιμό. «Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και την χτύπησα από πίσω. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της, έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και γι' αυτό δεν άκουσε συνομιλία», συνέχισε.
Τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φονικό στην Άνω Σύρο αποτυπώνονται καρέ-καρέ στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το protothema.gr με την άφιξη της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, τις κινήσεις της πριν περάσει την πόρτα του σπιτιού, αλλά και όσα ακολούθησαν δευτερόλεπτα αργότερα μέχρι τον θάνατό της.
Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του δράστη κατά την ανακρίτρια, ο 41χρονος θα έπρεπε να προφυλακιστεί προσωρινά, ωστόσο η εισαγγελέας έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Έτσι η οριστική απόφαση παραπέμπφθηκε στο Συμβούλιο Πλημελλειοδικών το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει εντός της εβδομάδος λογικά. Ως τότε ο κατηγορούμενος θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.
Ακούστε σε ηχητικό, τον συνήγορο του 41χρονου Βασίλη Αλεξανδρή να ανακοινώνει την απόφαση για τον πελάτη του:
Σύμφωνα με πληροφορίες η 30χρονη είναι υποχρεωμένη να δίνει το «παρών» στο ΑΤ της περιοχής της κάθε 1η του μήνα και της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Δείτε βίντεο με την αποχώρησή τους
Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, ο 41χρονος από την πλευρά του επιμένει ότι ήταν σε άμυνα.
Συγκεκριμένα, στην απολογία του ανέφερε ότι την χτύπησε με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό του (έκοβε τυρί, όπως χαρακτηριστικά είπε) και αμέσως την κυνήγησε. Όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν. Όπως είπε απολογούμενος, πίστεψε ότι ήταν μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, δεν την αναγνώρισε αμέσως κι όταν είδε ότι ήταν η 41χρονη σοκαρίστηκε.
Tην χτύπησε με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό του
Περιγράφοντας από την αρχή τα όσα συνέβησαν, ο 41χρονος εργολάβος είπε ότι η άτυχη γυναίκα έκανε αρχικά κίνηση με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και άρχισε να το κουνά επιχειρώντας να τον χτυπήσει στο λαιμό. «Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και την χτύπησα από πίσω. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της, έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και γι' αυτό δεν άκουσε συνομιλία», συνέχισε.
Τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φονικό στην Άνω Σύρο αποτυπώνονται καρέ-καρέ στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το protothema.gr με την άφιξη της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, τις κινήσεις της πριν περάσει την πόρτα του σπιτιού, αλλά και όσα ακολούθησαν δευτερόλεπτα αργότερα μέχρι τον θάνατό της.
Καρέ - καρέ το περιστατικό σε βίντεο - ντοκουμέντο
Σύμφωνα με πληροφορίες από στοιχεία της δικογραφίας, η καταγραφή αρχίζει στις 16:40 της 23ης Ιουλίου. Η 41χρονη γυναίκα εμφανίζεται έξω από την κατοικία, προτού περάσει την είσοδο του σπιτιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία, οι κινήσεις της αποτυπώνονται καθαρά από την κάμερα ασφαλείας, η οποία καταγράφει και τη συνέχεια των γεγονότων.
Τα όσα ακολουθούν εξελίσσονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το υλικό φέρεται να αποτυπώνει τις κινήσεις μετά την είσοδο της 41χρονης στο σπίτι, καθώς και την καταδίωξη στα σκαλοπάτια, στοιχείο που οι Αρχές αξιολογούν στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο
Τα όσα ακολουθούν εξελίσσονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το υλικό φέρεται να αποτυπώνει τις κινήσεις μετά την είσοδο της 41χρονης στο σπίτι, καθώς και την καταδίωξη στα σκαλοπάτια, στοιχείο που οι Αρχές αξιολογούν στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο
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