Νίστρουπ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι: «Δεν θα αλλάξουμε πολλά στην εντεκάδα, είμαστε καλύτερη ομάδα»
Νίστρουπ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι: «Δεν θα αλλάξουμε πολλά στην εντεκάδα, είμαστε καλύτερη ομάδα»
Ο τεχνικός των «πρασίνων» φάνηκε σίγουρος για την ομάδα του εν όψει της αυριανής (30/7) ρεβάνς για το Conference League με τους Ούγγρους
Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στην αυριανή ρεβάνς (30/7, 21:30) με την Πάκσι με προίκα το 2-1 που νίκησε στην Ουγγαρία.
Αν μη τι άλλο καλό μαξιλαράκι στην προσπάθεια πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
Στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (29/7) ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ φάνηκε αισιόδοξος και σίγουρος για την ομάδα του: «Κοιτάμε τον εαυτό μας εμείς. Έχουμε αναλύσει πολύ καλά την Πάκσι. Ξέρουμε τι έκαναν στην Ουγγαρία τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είναι μια ομάδα με καλή ομοιογένεια μετά από τόσα χρόνια μαζί και το έδειξαν και στο παιχνίδι εναντίον μας και στο παιχνίδι με την Φερεντσβάρος.
Είναι μια ομάδα που θα παλέψει, είναι σκληρή αντίπαλος, έχει ορισμένα πολύ καλά σημεία στο παιχνίδι της, όπως η πίεση ψηλά και οι στημένες φάσεις, όμως πιστεύω θα βρούμε τον τρόπο να τους κερδίσουμε ξανά».
Για τις ευκαιρίες που χάθηκαν στο πρώτο ματς αλλά και για την πρεμιέρα του στο ΟΑΚΑ: «Προφανώς όλοι οι προπονητές θέλουν οι παίκτες του να σκοράρουν όταν βρίσκονται μπροστά στο τέρμα. Το θέμα δεν είναι μόνο να σκοράρεις, αλλά να μην δέχεσαι και πολλές φάσεις. Και νομίζω ότι δεν δεχθήκαμε πολλές φάσεις.
Πιστεύω ότι θα τα πάμε καλύτερα στις μεγάλες μας ευκαιρίες αύριο. Και στην Κοπεγχάγη είχα εξαιρετικούς οπαδούς και το ίδιο πιστεύω ότι θα ζήσω πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί πιστεύω θα μας δώσουν την έξτρα ώθηση αύριο. Ελπίζω και στα καλά και στα άσχημα να είναι μαζί μας και να μας στηρίζουν μέσα στην σεζόν. Θα υπάρξουν και άσχημες στιγμές μέσα στην σεζόν και θα τους χρειαστούμε και τους θέλουμε δίπλα μας».
Για πιθανές αλλαγές στην εντεκάδα: «Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουμε πολλά πράγματα. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε με περισσότερα γκολ. Είμαστε καλύτερη ομάδα, όμως δεν είναι αδύναμοι οι αντίπαλοι μας. Είναι καλή ομάδα.
Ίσως να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη προσέγγιση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά μην περιμένετε πολλές αλλαγές από εμάς σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.
Δεν υπάρχει προπονητής που θα καταφέρει να τελειοποιήσει τη φιλοσοφία του σε μια ομάδα μέσα σε λίγα ματς. Στο κορυφαίο επίπεδο όπως είναι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρεις τον τρόπο να βάλεις την φιλοσοφία σου να παίρνεις και τα αποτελέσματα. Θα χρειαστούμε καιρό για να το κάνουμε αυτό, όμως πρέπει παράλληλα να παίρνουμε και τα αποτελέσματα.
Όσον αφορά στην τελειότητα, δεν είναι ρεαλιστικό να ζητάω από τώρα να υπάρχει αυτή. Σίγουρα δεν θα είναι όλα τέλεια, αλλά εμείς πρέπει να παίρνουμε τα αποτελέσματα και στην Ευρώπη αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα έχουμε αγώνες σε λιγότερο από ένα μήνα».
Ντε Φράι: «Είναι τιμή να είμαι αρχηγός του Παναθηναϊκού
Τους παίκτες εκπροσώπησε ο Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος ρωτήθηκε και για το γεγονός πως είναι αρχηγός: «Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα, όμως όλοι με βοηθούν πολύ και οι πρώτες εβδομάδες είναι πολύ καλές εδώ. Είμαι 34, είμαι πολύ έμπειρος σε διεθνές επίπεδο, η ομάδα δουλεύει πολύ καλά και το μήνυμά μου είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι για να γινόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτερη ομάδα και να παίζουμε όπως θέλει ο προπονητής να παίζουμε.
Παίξαμε μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα, τους κερδίσαμε, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά αύριο. Να κερδίσουμε και να προκριθούμε
Εξεπλάγην λίγο στην αρχή, αλλά βγάζει νόημα ότι είμαι αρχηγός. Θέλω να είμαι παράδειγμα για την ομάδα, να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι κι εγώ να βοηθάω την ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό».
Που πρέπει να προσέξει η ομάδα για να μπει στην League Phase: «Πιστεύω ότι δεν είμαι και τόσο έμπειρος στα καλοκαιρινά προκριματικά (σ.σ. γέλια). Ως ομάδα πρέπει να κοιτάμε και να προετοιμαζόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι. Όπως ακριβώς προετοιμαζόμαστε με τον προπονητή, ο οποίος μας προετοιμάζει εξαιρετικά.
Κάθε παιχνίδι στον Παναθηναϊκό πρέπει να το παίζουμε για να το κερδίζουμε».
Αν μη τι άλλο καλό μαξιλαράκι στην προσπάθεια πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
Στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (29/7) ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ φάνηκε αισιόδοξος και σίγουρος για την ομάδα του: «Κοιτάμε τον εαυτό μας εμείς. Έχουμε αναλύσει πολύ καλά την Πάκσι. Ξέρουμε τι έκαναν στην Ουγγαρία τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είναι μια ομάδα με καλή ομοιογένεια μετά από τόσα χρόνια μαζί και το έδειξαν και στο παιχνίδι εναντίον μας και στο παιχνίδι με την Φερεντσβάρος.
Είναι μια ομάδα που θα παλέψει, είναι σκληρή αντίπαλος, έχει ορισμένα πολύ καλά σημεία στο παιχνίδι της, όπως η πίεση ψηλά και οι στημένες φάσεις, όμως πιστεύω θα βρούμε τον τρόπο να τους κερδίσουμε ξανά».
Για τις ευκαιρίες που χάθηκαν στο πρώτο ματς αλλά και για την πρεμιέρα του στο ΟΑΚΑ: «Προφανώς όλοι οι προπονητές θέλουν οι παίκτες του να σκοράρουν όταν βρίσκονται μπροστά στο τέρμα. Το θέμα δεν είναι μόνο να σκοράρεις, αλλά να μην δέχεσαι και πολλές φάσεις. Και νομίζω ότι δεν δεχθήκαμε πολλές φάσεις.
Πιστεύω ότι θα τα πάμε καλύτερα στις μεγάλες μας ευκαιρίες αύριο. Και στην Κοπεγχάγη είχα εξαιρετικούς οπαδούς και το ίδιο πιστεύω ότι θα ζήσω πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί πιστεύω θα μας δώσουν την έξτρα ώθηση αύριο. Ελπίζω και στα καλά και στα άσχημα να είναι μαζί μας και να μας στηρίζουν μέσα στην σεζόν. Θα υπάρξουν και άσχημες στιγμές μέσα στην σεζόν και θα τους χρειαστούμε και τους θέλουμε δίπλα μας».
Για πιθανές αλλαγές στην εντεκάδα: «Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουμε πολλά πράγματα. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε με περισσότερα γκολ. Είμαστε καλύτερη ομάδα, όμως δεν είναι αδύναμοι οι αντίπαλοι μας. Είναι καλή ομάδα.
Ίσως να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη προσέγγιση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά μην περιμένετε πολλές αλλαγές από εμάς σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.
Δεν υπάρχει προπονητής που θα καταφέρει να τελειοποιήσει τη φιλοσοφία του σε μια ομάδα μέσα σε λίγα ματς. Στο κορυφαίο επίπεδο όπως είναι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρεις τον τρόπο να βάλεις την φιλοσοφία σου να παίρνεις και τα αποτελέσματα. Θα χρειαστούμε καιρό για να το κάνουμε αυτό, όμως πρέπει παράλληλα να παίρνουμε και τα αποτελέσματα.
Όσον αφορά στην τελειότητα, δεν είναι ρεαλιστικό να ζητάω από τώρα να υπάρχει αυτή. Σίγουρα δεν θα είναι όλα τέλεια, αλλά εμείς πρέπει να παίρνουμε τα αποτελέσματα και στην Ευρώπη αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα έχουμε αγώνες σε λιγότερο από ένα μήνα».
Ντε Φράι: «Είναι τιμή να είμαι αρχηγός του Παναθηναϊκού
Τους παίκτες εκπροσώπησε ο Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος ρωτήθηκε και για το γεγονός πως είναι αρχηγός: «Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα, όμως όλοι με βοηθούν πολύ και οι πρώτες εβδομάδες είναι πολύ καλές εδώ. Είμαι 34, είμαι πολύ έμπειρος σε διεθνές επίπεδο, η ομάδα δουλεύει πολύ καλά και το μήνυμά μου είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι για να γινόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτερη ομάδα και να παίζουμε όπως θέλει ο προπονητής να παίζουμε.
Παίξαμε μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα, τους κερδίσαμε, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά αύριο. Να κερδίσουμε και να προκριθούμε
Εξεπλάγην λίγο στην αρχή, αλλά βγάζει νόημα ότι είμαι αρχηγός. Θέλω να είμαι παράδειγμα για την ομάδα, να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι κι εγώ να βοηθάω την ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό».
Που πρέπει να προσέξει η ομάδα για να μπει στην League Phase: «Πιστεύω ότι δεν είμαι και τόσο έμπειρος στα καλοκαιρινά προκριματικά (σ.σ. γέλια). Ως ομάδα πρέπει να κοιτάμε και να προετοιμαζόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι. Όπως ακριβώς προετοιμαζόμαστε με τον προπονητή, ο οποίος μας προετοιμάζει εξαιρετικά.
Κάθε παιχνίδι στον Παναθηναϊκό πρέπει να το παίζουμε για να το κερδίζουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα