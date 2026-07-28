Μόνο με ψήφους της ΝΔ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά - Η ανώνυμη εταιρία δεν είναι φορέας κυριότητας μνημείων, είπε η Μενδώνη

Κάποιοι επιλέγουν να πλάθουν φαντασιώσεις προκειμένου να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, είτε επειδή δεν μελέτησαν επαρκώς το σχέδιο νόμου, είτε για ίδιον όφελος», είπε η υπουργός Πολιτισμού