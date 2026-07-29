Νέα βίντεο από τη βουτιά του 17χρονου στα Sunset Cliffs στο Σαν Ντιέγκο, πώς έγινε το τρομακτικό ατύχημα

Οι νέες εικόνες φαίνεται να αποκαλύπτουν μια κρίσιμη λεπτομέρεια τη στιγμή της απογείωσης, η οποία ενδέχεται να συνέβαλε στην τραγική κατάληξη του άλματος, με τον νεαρό να προσκρούει με σφοδρότητα στα βράχια