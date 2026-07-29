Ο Δημήτρης Σαμόλης ανέβασε φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη από την παράσταση «H Μελωδία της Ευτυχίας»
Ο Δημήτρης Σαμόλης ανέβασε φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη από την παράσταση «H Μελωδία της Ευτυχίας»
Ο καλλιτέχνης θυμήθηκε την πρώτη του θεατρική εμπειρία δίπλα στην αείμνηστη ηθοποιό
Ένα στιγμιότυπο από την παιδική του ηλικία, όταν είχε παίξει στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη θεατρική παράσταση «Η Μελωδία της Ευτυχίας» δημοσίευσε ο Δημήτρης Σαμόλης.
Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο καλλιτέχνης έκανε μια ανάρτηση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Instagram, κοινοποιώντας μια παιδική φωτογραφία του, αλλά και μία εικόνα από τη θεατρική παράσταση, στην οποία είχε συμμετάσχει δίπλα στην αείμνηστη ηθοποιό.
Ο Δημήτρης Σαμόλης αναπόλησε τα παιδικά του χρόνια, περιγράφοντας πώς βίωνε τότε την ημέρα των γενεθλίων του. Όπως εξήγησε, επειδή γιόρταζε μέσα στο καλοκαίρι, ένιωθε συχνά μόνος, καθώς τα σχολεία ήταν κλειστά και οι φίλοι του έλειπαν σε διακοπές. Στη συνέχεια, στάθηκε στην εμπειρία της συμμετοχής του, σε ηλικία 13 ετών, στη «Μελωδία της Ευτυχίας», τονίζοντας πως εκείνη η στιγμή άλλαξε τη ζωή του και τον βοήθησε να καταλάβει ότι το θέατρο και η μουσική ήταν ο δρόμος που ήθελε να ακολουθήσει.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Πάντα στα γενέθλιά μου όταν ήμουν παιδί ένιωθα μόνος και γκρίνιαζα που δεν είχαμε σχολείο και όλοι οι φίλοι μου ήταν διακοπές. Και πάντα είχα τη φάτσα της πρώτης φωτογραφίας. Όταν στα 13 μου με πήραν στη “Μελωδία της Ευτυχίας” αυτό άλλαξε. Ήξερα πως βρήκα τον δρόμο μου και πως ό,τι κι αν συνέβαινε από τούδε και στο εξής, θα είχα τουλάχιστον το θέατρο και τη μουσική».
Δείτε την ανάρτησή του
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν ξέρω ποια συναστρία μας φέρνει στη γη σε συγκεκριμένη μέρα κι αν πραγματικά παίζει ρόλο για όσα θα ακολουθήσουν. Πάντως της είμαι ευγνώμων για όσα έχει φέρει στη ζωή μου κι ανυπομονώ για όσα είναι στο δρόμο. Υ.Γ: Διάβασα πως τα λιονταράκια του πρώτου δεκαημέρου συναντάνε σε όψη τριγώνου τον Ανάδρομο Ποσειδώνα στις πρώτες μοίρες του Κριού! Νομίζω είναι καλό».
Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο καλλιτέχνης έκανε μια ανάρτηση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Instagram, κοινοποιώντας μια παιδική φωτογραφία του, αλλά και μία εικόνα από τη θεατρική παράσταση, στην οποία είχε συμμετάσχει δίπλα στην αείμνηστη ηθοποιό.
Ο Δημήτρης Σαμόλης αναπόλησε τα παιδικά του χρόνια, περιγράφοντας πώς βίωνε τότε την ημέρα των γενεθλίων του. Όπως εξήγησε, επειδή γιόρταζε μέσα στο καλοκαίρι, ένιωθε συχνά μόνος, καθώς τα σχολεία ήταν κλειστά και οι φίλοι του έλειπαν σε διακοπές. Στη συνέχεια, στάθηκε στην εμπειρία της συμμετοχής του, σε ηλικία 13 ετών, στη «Μελωδία της Ευτυχίας», τονίζοντας πως εκείνη η στιγμή άλλαξε τη ζωή του και τον βοήθησε να καταλάβει ότι το θέατρο και η μουσική ήταν ο δρόμος που ήθελε να ακολουθήσει.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Πάντα στα γενέθλιά μου όταν ήμουν παιδί ένιωθα μόνος και γκρίνιαζα που δεν είχαμε σχολείο και όλοι οι φίλοι μου ήταν διακοπές. Και πάντα είχα τη φάτσα της πρώτης φωτογραφίας. Όταν στα 13 μου με πήραν στη “Μελωδία της Ευτυχίας” αυτό άλλαξε. Ήξερα πως βρήκα τον δρόμο μου και πως ό,τι κι αν συνέβαινε από τούδε και στο εξής, θα είχα τουλάχιστον το θέατρο και τη μουσική».
Δείτε την ανάρτησή του
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν ξέρω ποια συναστρία μας φέρνει στη γη σε συγκεκριμένη μέρα κι αν πραγματικά παίζει ρόλο για όσα θα ακολουθήσουν. Πάντως της είμαι ευγνώμων για όσα έχει φέρει στη ζωή μου κι ανυπομονώ για όσα είναι στο δρόμο. Υ.Γ: Διάβασα πως τα λιονταράκια του πρώτου δεκαημέρου συναντάνε σε όψη τριγώνου τον Ανάδρομο Ποσειδώνα στις πρώτες μοίρες του Κριού! Νομίζω είναι καλό».
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