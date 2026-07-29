Αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία» από εννέα παραλίες μετά από αιφνιδιαστικούς ελέγχους, δείτε ποιες είναι

H απόφαση αφορά παραλίες της Χίου και της Πάρου και δεν σχετίζεται με την ποιότητα των νερών - Τι λέει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης





Αυτό συνέβη είτε επειδή δεν οργανώθηκαν κατά τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του



έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ), ασφάλεια λουομένων/επισκεπτών, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση».



Οι 9 ακτές που αποσύρονται οι «Γαλάζιες Σημαίες» είναι οι εξής: -Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

-Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου



-Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

-Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Κλείσιμο

-Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

-Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

-Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου



Εννέα ελληνικές ακτές αποσύρθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του Διεθνούς Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία» για το 2026, χάνοντας τη βράβευσή τους έπειτα από ελέγχους που διαπίστωσαν ότι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια του προγράμματος.Αυτό συνέβη είτε επειδή δεν οργανώθηκαν κατά τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε επειδή διαπιστώθηκε ότιτου Προγράμματος από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που, διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ), ασφάλεια λουομένων/επισκεπτών, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση».-Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου-Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου-Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου-Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου-Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου-Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου-Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου-Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου-Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της Γαλάζιας Σημαίας ήταν η 1η Ιουλίου.



Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.







«Τονίζουμε ότι η απόσυρση στις εν λόγω ακτές γίνεται για λόγους πλημμελούς οργάνωσης και ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει, κατά τα πρότυπα του Προγράμματος, εξαιρετική», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.



Όπως σημειώνει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης «παράλληλα συνεχίζονται επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, επισκέψεις που, επί το πλείστον, γίνονται απροειδοποίητα. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και σε άλλες ακτές, θα ακολουθήσουν και άλλες αποσύρσεις που θα ανακοινωθούν με επόμενα Δελτία Τύπου».