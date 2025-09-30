Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Πρώτη επίσημη επίσκεψη Νικήτα Κακλαμάνη στην Κύπρο
Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αρχίζει σήμερα το πρωί τις επαφές του στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη μεγαλόνησο, μετά την εκλογή του.
Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα γίνει δεκτός από τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Βουλή για συνάντηση με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, Αννίτα Δημητρίου. Το μεσημέρι θα προσφωνήσει ειδική συνεδρίαση του Σώματος.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που θα διαρκέσει μέχρι και αύριο, ο Πρόεδρος της Βουλής θα συναντήσει επίσης τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο και επικεφαλής και εκπροσώπους των κυπριακών κομμάτων. Επίσης αύριο, 1η Οκτωβρίου, θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Πρόεδρος της Βουλής θα επισκεφθεί επίσης τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, τα Φυλακισμένα Μνήματα και το Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της ΕΛΔΥΚ.
