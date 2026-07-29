Παπαθανάσης: Νέες δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και την υποστήριξη ένταξης φοιτητών στην αγορά εργασίας

Σημαντική ώθηση για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ δίνει το ΕΣΠΑ 2021-2027 - Εγκρίθηκαν 51 νέες πράξεις συνολικού ύψους 48,47 εκατ. ευρώ που αφορούν την αναβάθμιση κρίσιμων πανεπιστημιακών δομών και την υποστήριξη των φοιτητών