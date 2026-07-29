Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του από τις διακοπές τους στα Κουφονήσια
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Κωνσταντίνος Βασάλος σύντροφος

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του από τις διακοπές τους στα Κουφονήσια

Η Δανάη Βαρθολομάτου πόζαρε στον personal trainer μπροστά από το φεγγάρι, φορώντας το μαγιό και το παρεό της

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του από τις διακοπές τους στα Κουφονήσια
Γεωργία Κοτζιά
39 ΣΧΟΛΙΑ
Μία φωτογραφία της συντρόφου του ανέβασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στα Κουφονήσια.

Ο πρώην παίκτης του Survivor και personal trainer βρίσκεται στο νησί μαζί με τους φίλους του και τη Δανάη Βαρθολμάτου με την οποία βρίσκεται σε σχέση το τελευταίο διάστημα της ζωής του και αποφάσισε για πρώτη φορά να αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο μαζί της.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, όπως έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις του, μετά τον χωρισμό του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μαριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι' αυτό και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν δημοσίευε φωτογραφίες με τη σύντροφό του.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου, ωστόσο, μοιράστηκε στα stories του την εικόνα της Δανάης Βαρθολομάτου, η οποία πόζαρε στο μπαλκόνι του δωματίου όπου μένουν, με φόντο τον ουρανό και το φεγγάρι, φορώντας το μαγιό της και ένα παρεό. Δίπλα από το όνομάτης έβαλε και μία κόκκινη καρδιά.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του από τις διακοπές τους στα Κουφονήσια
Γεωργία Κοτζιά
39 ΣΧΟΛΙΑ

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