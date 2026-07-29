Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος Καρυστιανού ο Αυγερινός, «από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο Τύπου στο κίνημα»
Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος Καρυστιανού ο Αυγερινός, «από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο Τύπου στο κίνημα»
Οργισμένη ανάρτηση από τον γνωστό δημοσιογράφο, κάνει λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων και δηλώνει ότι...πάει μερικές ημέρες διακοπές - Παραμένει στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος
Έπαυσε τον Θανάση Αυγερινό από εκπρόσωπο του κόμματός της η Μαρία Καρυστιανού: Ο γνωστός δημοσιογράφος προχώρησε σε μία ανάρτηση γεμάτη οργή, κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων, ενώ αναφέρει παράλληλα ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο Τύπου εντός του κινήματος, την σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε!
Δείτε την ανάρτησή του, στην οποία καταλήγει ότι ...φεύγει για ολιγοήμερες διακοπές:
Αλλαγές μετά τα γκάλοπ
Οι συνεχείς και έντονες διαφωνίες μεταξύ στελεχών αλλά και με την ηγεσία για την πορεία του κόμματος φέρνουν ευρύτερες αλλαγές στο επιτελείο της, τόσο στον οργανωτικό, όσο και στον επικοινωνιακό τομέα. Η αποχώρηση του γνωστού δημοσιογράφου από επικεφαλής του Τομέα Επικοινωνίας ήρθε μετά από τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου δρομολογήθηκε σειρά αλλαγών στην «ανθρωπογεωγραφία» της Ελπίδας και αποφασίστηκε πυκνό πρόγραμμα περιοδειών της Μαρίας Καρυστιανού στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια μέσα στο καλοκαίρι.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτωτική πορεία της «Ελπίδας» στα γκάλοπ προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό για τα επόμενα βήματα, ενώ η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί της προετοιμασίας του προεκλογικής εκστρατείας και να αρχίσουν να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια ανά περιφέρεια, παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
Σήμερα η κυρία Καρυστιανού πραγματοποιεί περιοδεία στη Λάρισα, όπου θα έχει διαδοχικά συναντήσεις με τον Δήμαρχο της πόλης, τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας, με μέλη και φίλους της «Ελπίδας» στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.
Δείτε την ανάρτησή του, στην οποία καταλήγει ότι ...φεύγει για ολιγοήμερες διακοπές:
Αλλαγές μετά τα γκάλοπ
Οι συνεχείς και έντονες διαφωνίες μεταξύ στελεχών αλλά και με την ηγεσία για την πορεία του κόμματος φέρνουν ευρύτερες αλλαγές στο επιτελείο της, τόσο στον οργανωτικό, όσο και στον επικοινωνιακό τομέα. Η αποχώρηση του γνωστού δημοσιογράφου από επικεφαλής του Τομέα Επικοινωνίας ήρθε μετά από τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου δρομολογήθηκε σειρά αλλαγών στην «ανθρωπογεωγραφία» της Ελπίδας και αποφασίστηκε πυκνό πρόγραμμα περιοδειών της Μαρίας Καρυστιανού στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια μέσα στο καλοκαίρι.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτωτική πορεία της «Ελπίδας» στα γκάλοπ προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό για τα επόμενα βήματα, ενώ η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί της προετοιμασίας του προεκλογικής εκστρατείας και να αρχίσουν να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια ανά περιφέρεια, παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
Σήμερα η κυρία Καρυστιανού πραγματοποιεί περιοδεία στη Λάρισα, όπου θα έχει διαδοχικά συναντήσεις με τον Δήμαρχο της πόλης, τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας, με μέλη και φίλους της «Ελπίδας» στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.
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