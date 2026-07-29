Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, πώς η ΕΛΑΣ έλυσε το μυστήριο της ταυτότητάς της
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, πώς η ΕΛΑΣ έλυσε το μυστήριο της ταυτότητάς της

Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην ΕΛΑΣ το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον

Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, πώς η ΕΛΑΣ έλυσε το μυστήριο της ταυτότητάς της
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
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Σε νέα διάσταση μπαίνουν οι έρευνες των αξιωματικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη σορό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η ΕΛΑΣ γνωρίζει την ταυτότητά της.

​Πρόκειται για μια Βρετανίδα, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, τα στοιχεία της οποίας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην ΕΛΑΣ το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής.

​Αμέσως μετά τον εντοπισμό του πτώματος, οι ελληνικές αρχές πήραν αποτυπώματα από τη γυναίκα, όμως δεν υπήρχαν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων.

Ταυτόχρονα, από την εξέταση του DNA δεν διαπιστώθηκε η σορός να ανήκει σε άτομο το οποίο  έχει χαθεί και αναζητούνταν από συγγενείς που έσπευσαν στις Αρχές και έδωσαν δείγματα.

​Μετά και τη διαπίστωση ότι η γυναίκα φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, ενημερώθηκαν μέσω των διεθνών διαύλων επικοινωνίας όλες οι αστυνομίες αλλά και η Ιντερπόλ, καθώς όσο περνούσαν οι μέρες οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ στρέφονταν όλο και περισσότερο στο σενάριο ότι η γυναίκα είναι πιθανό να μην κατάγεται από την Ελλάδα.

​Το βράδυ της Δευτέρας ο γρίφος λύθηκε, καθώς η αμερικανική Ιντερπόλ ενημέρωσε πως πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα με στοιχεία Ε.Ρ.


Στην Ελλάδα μέσω Κύπρου

​Οι αρχές από την πρώτη έρευνα που έκαναν έχουν διαπιστώσει πως η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου το προηγούμενο διάστημα. ​ Άρα οι έρευνες πλέον έχουν αποκτήσει αφετηρία, με τους ερευνητές της ΕΛΑΣ να ξεκινούν τη συλλογή στοιχείων.

​Θέλουν για αρχή να δουν εάν η γυναίκα ταξίδευε με κάποιον μαζί εκείνη την ημέρα, κάτι που θα απαντηθεί από την αεροπορική εταιρεία. Επίσης, εάν υπήρξε κάποια κράτηση δωματίου ή ενοικίαση σπιτιού στο λεκανοπέδιο το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Κλείσιμο
Θεωρείται δεδομένο πως θα απευθυνθούν και στην Αστυνομία Κύπρου που και εκείνη με την πλευρά της θα συλλέξει στοιχεία που δεδομένα θα φανούν χρήσιμα στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Η Βρετανίδα είναι πιθανόν να έμενε στις ΗΠΑ και εκεί να υπήρχαν περασμένα τα βιομετρικά της στοιχεία.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
75 ΣΧΟΛΙΑ

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