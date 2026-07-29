Στο φυλάκιο του Αγαθονησίου σήμερα ο Μητσοτάκης: «Πρώτη υποχρέωση να κρατούμε τη χώρα ασφαλή» το μήνυμά του από τη Λέρο
Στο φυλάκιο του Αγαθονησίου σήμερα ο Μητσοτάκης: «Πρώτη υποχρέωση να κρατούμε τη χώρα ασφαλή» το μήνυμά του από τη Λέρο
Ισχυρή παρουσία στα σύνορα, στήριξη στους ακρίτες και ασφάλεια ως βασική προϋπόθεση για να μπορούν τα μικρά νησιά να αναπτύσσονται, το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση με την επίσκεψη του πρωθυπουργού
Από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, λίγα μίλια από τα τουρκικά παράλια, ξεκινά σε λίγες ώρες τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στα Δωδεκάνησα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η επιλογή της πρώτης στάσης συμπυκνώνει και το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει το Μέγαρο Μαξίμου από το ανατολικό Αιγαίο: ισχυρή παρουσία στα σύνορα, στήριξη στους ακρίτες και ασφάλεια ως βασική προϋπόθεση για να μπορούν τα μικρά νησιά να αναπτύσσονται.
Το πολιτικό στίγμα είχε ήδη δοθεί από τη Λέρο. «Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Οι ακρίτες μας το ξέρουν», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «η πρώτη υποχρέωση κάθε Πολιτείας και η δική μου ως πρωθυπουργού είναι να κρατούμε τη χώρα ασφαλή».
Από το Αγαθονήσι το μήνυμα αποκτά ισχυρότερο συμβολισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκ νέου στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, τις οποίες χαρακτήρισε από τη Λέρο ισχυρότερες από ποτέ. «Ως φύλακες των συνόρων μας πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς», είπε απευθυνόμενος στους κατοίκους των ακριτικών νησιών.
«Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της», υπογράμμισε, επιχειρώντας να συνδέσει τη φύλαξη του Αιγαίου με την επιστροφή της κανονικότητας, την τουριστική ανάπτυξη και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.
Λέρος και Αγαθονήσι είναι, ταυτόχρονα, δύο νησιά με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος για τη Νέα Δημοκρατία. Στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 το κυβερνών κόμμα συγκέντρωσε 49,02% στη Λέρο και 49,62% στο Αγαθονήσι, αισθητά πάνω από το πανελλαδικό 40,56%.
Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντήσει και θα συνομιλήσει με κατοίκους σε καφέ του νησιού.
Στο Αγαθονήσι, το μήνυμα του πρωθυπουργού θα είναι επίσης διττό: τα σύνορα δεν διασφαλίζονται μόνο με εξοπλισμούς και φυλάκια, αλλά και με ανθρώπους που επιμένουν να ζουν, να εργάζονται και να κρατούν το νησί ζωντανό.
Οι συμβολισμοί
Η επιλογή της πρώτης στάσης συμπυκνώνει και το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει το Μέγαρο Μαξίμου από το ανατολικό Αιγαίο: ισχυρή παρουσία στα σύνορα, στήριξη στους ακρίτες και ασφάλεια ως βασική προϋπόθεση για να μπορούν τα μικρά νησιά να αναπτύσσονται.
Το πολιτικό στίγμα είχε ήδη δοθεί από τη Λέρο. «Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Οι ακρίτες μας το ξέρουν», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «η πρώτη υποχρέωση κάθε Πολιτείας και η δική μου ως πρωθυπουργού είναι να κρατούμε τη χώρα ασφαλή».
Από το Αγαθονήσι το μήνυμα αποκτά ισχυρότερο συμβολισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκ νέου στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, τις οποίες χαρακτήρισε από τη Λέρο ισχυρότερες από ποτέ. «Ως φύλακες των συνόρων μας πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς», είπε απευθυνόμενος στους κατοίκους των ακριτικών νησιών.
Οι αιχμέςΗ περιοδεία έχει και σαφή πολιτική αιχμή για το μεταναστευτικό. Ο πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε την εικόνα των νησιών το 2019, με τις ανεξέλεγκτες ροές και τις υπερφορτωμένες δομές, με τη σημερινή κατάσταση, επαναφέροντας τη γνωστή φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι «η θάλασσα δεν έχει σύνορα».
«Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της», υπογράμμισε, επιχειρώντας να συνδέσει τη φύλαξη του Αιγαίου με την επιστροφή της κανονικότητας, την τουριστική ανάπτυξη και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.
Λέρος και Αγαθονήσι είναι, ταυτόχρονα, δύο νησιά με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος για τη Νέα Δημοκρατία. Στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 το κυβερνών κόμμα συγκέντρωσε 49,02% στη Λέρο και 49,62% στο Αγαθονήσι, αισθητά πάνω από το πανελλαδικό 40,56%.
Τα μηνύματαΜετά το φυλάκιο, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, όπου υπηρετούν δύο γιατροί. Η συγκεκριμένη στάση έρχεται να αναδείξει και τη δεύτερη όψη της κρατικής παρουσίας στα σύνορα: όχι μόνο φύλαξη και αποτροπή, αλλά και στοιχειώδεις υπηρεσίες για όσους επιλέγουν να ζουν μόνιμα εκεί.
Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντήσει και θα συνομιλήσει με κατοίκους σε καφέ του νησιού.
Στο Αγαθονήσι, το μήνυμα του πρωθυπουργού θα είναι επίσης διττό: τα σύνορα δεν διασφαλίζονται μόνο με εξοπλισμούς και φυλάκια, αλλά και με ανθρώπους που επιμένουν να ζουν, να εργάζονται και να κρατούν το νησί ζωντανό.
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