Όταν ο Χατζιδάκις και ο Θεοδωράκης απαγόρευσαν στον Νταλάρα και την Αλεξίου να ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους

Η Χάρις Αλεξίου με τον Μάνο Χατζιδάκι

Ο Μίκης Θεοδωράκης στη σκηνή με τον Γιώργο Νταλάρα

Από την άλλη πλευρά η οι Ενώσεις των τραγουδιστών αλλά και των μουσικών απειλούν με ολικό μποϊκοτάζ τα μουσικά έργα των δημιουργών σε περίπτωση που επιμείνουν στο απαγορευτικό τους.Την ίδια στιγμή συνθέτες και στιχουργοί που είχαν συνυπογράψει κάποια τραγούδια με τους δημιουργούς της διαμάχης αντιτάσσονταν σθεναρά στην απαγόρευση. Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πολυγραφότατος και σημαντικόςο οποίος δηλώνει ευθαρσώς πως ως πνευματικός ιδιοκτήτης του 50% των τραγουδιών επιτρέπει στους τραγουδιστές να τα ερμηνεύσουν. Την ίδια θέση κράτησαν κι άλλοι εξέχοντες στιχουργοί – ποιητές μεταξύ των οποίων οι Κώστας Τριπολίτης, Μάνος Ελευθερίου κ.α.Λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη πρεμιέρα τους, η οποία έγινε τελικά με έναν μήνα καθυστέρηση, Νταλάρας και Αλεξίου, ανακοινώνουν πως παρά την απαγόρευση θα ερμηνεύσουν τα επίμαχα τραγούδια, αποφεύγουν ωστόσο να χρησιμοποιήσουν βαρείς χαρακτηρισμούς: «Θλίβομαι γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης μαζί με τον Μάνο Χατζιδάκι είναι οι μόνοι άνθρωποι στους οποίους αδυνατώ να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που μου επιτέθηκαν γιατί τους αγαπώ και τους σέβομαι» δηλώνει με νόημα ο Γιώργος Νταλάρας ανακοινώνοντας, μερικά 24ωρα αργότερα, πως πήραν την απόφαση να μην τραγουδήσουν τελικά τραγούδια των Χατζιδάκι – Θεοδωράκη στις επερχόμενες εμφανίσεις τους.Η υπόθεση θα οδηγηθεί τελικά στα δικαστήρια. Σε πρώτη φάση χαρακτηρίζεται νόμιμη η απαγόρευση, ωστόσο, μετά την παρέμβαση διαφωνούντων δημιουργών και συνδημιουργών των τραγουδιών, κάποιοι μάλιστα από τους οποίους ανήκαν στη νεοσύστατη ΕΔΕΤ, όπως, αποφασίζεται η άρση της.Οι τόνοι σιγά – σιγά αρχίζουν να πέφτουν, ο καιρός περνά, οι μνήμες από τους τρεις σχεδόν εφιαλτικούς μήνες του εμφυλίου αρχίζουν να ξεθωριάζουν, η ΕΔΕΤ διαλύεται, ο Θεοδωράκης και ο Χατζιδάκις τα ξαναβρίσκουν με τους τραγουδιστές, συνεργάζονται και πάλι μαζί τους, δημιουργούν κι άλλες κοινές μουσικές στιγμές, αποδεικνύοντας, τελικά, πως τα ίδια τα τραγούδια έχουν, διαχρονικά, μεγαλύτερη δύναμη, ακόμη κι από αυτούς που τα δημιούργησαν, και δεν κινδυνεύουν ούτε από τη χειρότερη εκτέλεση.Κι η ιστορία αυτή αποτελεί ένα πολύτιμο μάθημα για τους σημερινούς κληρονόμους των μουσικών έργων των μεγάλων δημιουργών.