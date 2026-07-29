Χριστίνα Παππά: Η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική, με πονάει και μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα
Χριστίνα Παππά: Η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική, με πονάει και μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα
«Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις;”, μόνο “παιδί μου, θέλω”», δήλωσε ακόμη η ηθοποιός
Μία προσωπική εξομολόγηση έκανε η Χριστίνα Παππά για τη σχέση με τη μητέρα της, εξηγώντας πως είναι χειριστική απέναντί της, γεγονός που την «πονάει» και της ρίχνει καθημερινά την ψυχολογία.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η ηθοποιός σημείωσε πως συνεχώς της ζητάει πράγματα: «Έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ... Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και με κάνει συνέχεια να πονάω», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, ρωτώντας τον κόσμο που την παρακολουθεί πώς χειρίζεται αντίστοιχες καταστάσεις, δήλωσε: «Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις;”. Μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας, λες και μπορώ να σώσω τον κόσμο όλο. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει "εγώ είμαι η μαμά της τάδε", που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…».
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε η Χριστίνα Παππά, πλέον έχει θέσει κάποια όρια, παρόλα αυτά δεν παύει να την στενοχωρεί η κατάσταση που βιώνει: «Βέβαια, εγώ έκανα και το λάθος και πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό. Της δίνω ό,τι μπορώ, κάνω τα πάντα για τη μητέρα μου, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι και φτάνω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω”. Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Δεν ξέρω, εμένα με λυπεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός», είπε κλείνοντας.
Παράλληλα, στο βίντεο σημείωσε πως αγαπάει πολύ τη μητέρα της, όμως έχει πια κουραστεί: «Την αγαπώ άπειρα. Αλλά με πονάει με κουράζει. Είναι τοξική απίστευτα, αλλά είναι η μητέρα μου. Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα», έγραψε.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η ηθοποιός σημείωσε πως συνεχώς της ζητάει πράγματα: «Έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ... Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και με κάνει συνέχεια να πονάω», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, ρωτώντας τον κόσμο που την παρακολουθεί πώς χειρίζεται αντίστοιχες καταστάσεις, δήλωσε: «Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις;”. Μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας, λες και μπορώ να σώσω τον κόσμο όλο. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει "εγώ είμαι η μαμά της τάδε", που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…».
Δείτε το βίντεο
@christinapappa827
Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει♬ original sound - skeletons.of.july
Όπως ανέφερε η Χριστίνα Παππά, πλέον έχει θέσει κάποια όρια, παρόλα αυτά δεν παύει να την στενοχωρεί η κατάσταση που βιώνει: «Βέβαια, εγώ έκανα και το λάθος και πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό. Της δίνω ό,τι μπορώ, κάνω τα πάντα για τη μητέρα μου, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι και φτάνω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω”. Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Δεν ξέρω, εμένα με λυπεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός», είπε κλείνοντας.
Παράλληλα, στο βίντεο σημείωσε πως αγαπάει πολύ τη μητέρα της, όμως έχει πια κουραστεί: «Την αγαπώ άπειρα. Αλλά με πονάει με κουράζει. Είναι τοξική απίστευτα, αλλά είναι η μητέρα μου. Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα», έγραψε.
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