Ξενύχτι και ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια με τις παλαιού τύπου ταυτότητες, δείτε βίντεο
Ξενύχτι και ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια με τις παλαιού τύπου ταυτότητες, δείτε βίντεο
Οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως δικαιολογητικό για την έκδοση διαβατηρίων από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου
Εφοδιασμένοι με ομπρέλες, δεκάδες... αρνητές των νέων ταυτοτήτων έχουν δημιουργήσει ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως δικαιολογητικό για την έκδοση διαβατηρίου, ενώ παράλληλα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό όπου αυτό επιτρεπόταν μέχρι σήμερα.
Έτσι, αρκετοί πολίτες επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο πριν τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, αποφεύγοντας την αντικατάσταση της ταυτότητάς τους. Άξιο αναφοράς είναι πως τόσο τα διαβατήρια όσο και οι ταυτότητες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Στην Κοζάνη, όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσιεύει το kozanimedia.gr, καταγράφονται πρωτοφανείς εικόνες με άτομα να έχουν σχηματίσει ουρές για να προλάβουν την 2η Αυγούστου και να εκδώσουν διαβατήριο χωρίς αντικατάσταση ταυτότητας. «Είναι απίστευτο… Περίπου 30 άτομα ξενύχτησαν όλο το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να είναι στη σειρά νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο γραφείο έκδοσης διαβατηρίων», δήλωσε αστυνομικός στο τοπικό μέσο ενώ τα ξημερώματα της Τετάρτης βρίσκονταν έξω από το αστυνομικό μέγαρο περί τα 15 άτομα.
Δείτε βίντεο από τις ουρές για έκδοση διαβατηρίων στην Κοζάνη:
Όπως είχε γράψει το protothema.gr, ο κύκλος της ζωής των μπλε ταυτοτήτων, που άνοιξε το 1961, κλείνει οριστικά σε 13 μήνες, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2027. Εως τότε, οι σημερινές ταυτότητες θα γίνονται δεκτές ως ταυτοποιητικά έγγραφα, δίνοντας με τον τρόπο αυτόν χρόνο σε όσους ακόμη και τώρα δεν έχουν προγραμματίσει να εκδώσουν το νέου τύπου δελτίο, να το κάνουν, αφού σε διαφορετική περίπτωση, από τον Σεπτέμβριο του 2027 οι μπλε ταυτότητες θα έχουν μόνο αξία ενθυμίου και δεν θα γίνονται δεκτές για κανέναν λόγο και σκοπό.
Από τις 3 Αυγούστου και μετά όσοι δεν έχουν τη νέα ταυτότητα θα μπορούν να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας μόνο με τα διαβατήρια που κατέχουν ήδη. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα πάψουν να εκδίδονται νέα διαβατήρια αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τη νέου τύπου ταυτότητα. Για την εβδομάδα που μεσολαβεί μπορεί κανείς να εκδώσει διαβατήριο χωρίς να έχει ταυτότητα νέου τύπου, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει δελτίο που τα στοιχεία του αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες (δεν γίνονται δεκτές οι πολύ παλιές ταυτότητες).
Η διαδικασία για την έκδοση της νέας ταυτότητας είναι εξαιρετικά απλή και κρατά λίγα λεπτά - στην πράξη, πολύ λιγότερο, από το εικοσάλεπτο ραντεβού που δίνει η πλατφόρμα. Ο πολίτης, αφού κλείσει μέσω του gov.gr το ραντεβού που τον εξυπηρετεί, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πληρώσει τα ηλεκτρονικά παράβολα για την έκδοση του δελτίου.
Το κόστος τους είναι 10,50 ευρώ (10 ευρώ για το δελτίο και 0,50 ευρώ ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας). Οι πολύτεκνοι πληρώνουν παράβολο 5 ευρώ. Δεν χρειάζεται κανένα άλλο έγγραφο-δικαιολογητικό, αφού η αναζήτηση των αναγκαίων γίνεται αυτόματα από την Αστυνομία, ενώ δεν απαιτείται ο πολίτης να προσκομίσει φωτογραφία, αφού μπορεί να φωτογραφηθεί από τον αστυνομικό την ώρα της έκδοσης της ταυτότητας.
Οποιος επιθυμεί, βεβαίως, μπορεί να πάει σε επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα ανεβάσει ηλεκτρονικά τη φωτογραφία και ο πολίτης θα αναφέρει τον κλειδάριθμό της, για να την εντοπίσει ο αστυνομικός. Προσοχή, δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες σε ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης (στικάκια), αφού δεν είναι ασφαλές να συνδεθεί εξωτερική μονάδα στον υπολογιστή του αστυνομικού τμήματος.
Έτσι, αρκετοί πολίτες επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο πριν τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, αποφεύγοντας την αντικατάσταση της ταυτότητάς τους. Άξιο αναφοράς είναι πως τόσο τα διαβατήρια όσο και οι ταυτότητες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Στην Κοζάνη, όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσιεύει το kozanimedia.gr, καταγράφονται πρωτοφανείς εικόνες με άτομα να έχουν σχηματίσει ουρές για να προλάβουν την 2η Αυγούστου και να εκδώσουν διαβατήριο χωρίς αντικατάσταση ταυτότητας. «Είναι απίστευτο… Περίπου 30 άτομα ξενύχτησαν όλο το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να είναι στη σειρά νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο γραφείο έκδοσης διαβατηρίων», δήλωσε αστυνομικός στο τοπικό μέσο ενώ τα ξημερώματα της Τετάρτης βρίσκονταν έξω από το αστυνομικό μέγαρο περί τα 15 άτομα.
Δείτε βίντεο από τις ουρές για έκδοση διαβατηρίων στην Κοζάνη:
Όπως είχε γράψει το protothema.gr, ο κύκλος της ζωής των μπλε ταυτοτήτων, που άνοιξε το 1961, κλείνει οριστικά σε 13 μήνες, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2027. Εως τότε, οι σημερινές ταυτότητες θα γίνονται δεκτές ως ταυτοποιητικά έγγραφα, δίνοντας με τον τρόπο αυτόν χρόνο σε όσους ακόμη και τώρα δεν έχουν προγραμματίσει να εκδώσουν το νέου τύπου δελτίο, να το κάνουν, αφού σε διαφορετική περίπτωση, από τον Σεπτέμβριο του 2027 οι μπλε ταυτότητες θα έχουν μόνο αξία ενθυμίου και δεν θα γίνονται δεκτές για κανέναν λόγο και σκοπό.
Τέλος για τις μπλε ταυτότητες
Από τις 3 Αυγούστου και μετά όσοι δεν έχουν τη νέα ταυτότητα θα μπορούν να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας μόνο με τα διαβατήρια που κατέχουν ήδη. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα πάψουν να εκδίδονται νέα διαβατήρια αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τη νέου τύπου ταυτότητα. Για την εβδομάδα που μεσολαβεί μπορεί κανείς να εκδώσει διαβατήριο χωρίς να έχει ταυτότητα νέου τύπου, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει δελτίο που τα στοιχεία του αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες (δεν γίνονται δεκτές οι πολύ παλιές ταυτότητες).
Η διαδικασία για την έκδοση της νέας ταυτότητας είναι εξαιρετικά απλή και κρατά λίγα λεπτά - στην πράξη, πολύ λιγότερο, από το εικοσάλεπτο ραντεβού που δίνει η πλατφόρμα. Ο πολίτης, αφού κλείσει μέσω του gov.gr το ραντεβού που τον εξυπηρετεί, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πληρώσει τα ηλεκτρονικά παράβολα για την έκδοση του δελτίου.
Το κόστος τους είναι 10,50 ευρώ (10 ευρώ για το δελτίο και 0,50 ευρώ ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας). Οι πολύτεκνοι πληρώνουν παράβολο 5 ευρώ. Δεν χρειάζεται κανένα άλλο έγγραφο-δικαιολογητικό, αφού η αναζήτηση των αναγκαίων γίνεται αυτόματα από την Αστυνομία, ενώ δεν απαιτείται ο πολίτης να προσκομίσει φωτογραφία, αφού μπορεί να φωτογραφηθεί από τον αστυνομικό την ώρα της έκδοσης της ταυτότητας.
Οποιος επιθυμεί, βεβαίως, μπορεί να πάει σε επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα ανεβάσει ηλεκτρονικά τη φωτογραφία και ο πολίτης θα αναφέρει τον κλειδάριθμό της, για να την εντοπίσει ο αστυνομικός. Προσοχή, δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες σε ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης (στικάκια), αφού δεν είναι ασφαλές να συνδεθεί εξωτερική μονάδα στον υπολογιστή του αστυνομικού τμήματος.
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