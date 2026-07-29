Ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε φωτογραφία με την Μπιάνκα Σενσόρι γυμνή, τα προκλητικά στιγμιότυπα σε βραδινή έξοδο
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Mπιάνκα Σένσορι Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε φωτογραφία με την Μπιάνκα Σενσόρι γυμνή, τα προκλητικά στιγμιότυπα σε βραδινή έξοδο

Η 31χρονη αρχιτέκτονας σε εικόνες που ανέβηκαν στο Instagram πόζαρε ξανά χωρίς εσώρουχα

Ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε φωτογραφία με την Μπιάνκα Σενσόρι γυμνή, τα προκλητικά στιγμιότυπα σε βραδινή έξοδο
Γεωργία Κοτζιά
45 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφία με την Μπιάνκα Σενσόρι γυμνή δημοσίευσε ο Κάνιε Γουέστ, ενώ στα social media ανέβηκαν ακόμη περισσότερα προκλητικά στιγμιότυπα από βραδινή τους έξοδο.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου, ο 49χρονος ράπερ μοιράστηκε στα Instagram stories του μία εικόνα κατά την οποία η 31χρονη σύζυγός του φορούσε ένα διάφανο κορμάκι χωρίς να φορά εσώρουχα. Η αρχιτέκτονας κάλυπτε τα επίμαχα σημεία με το πόδι της, στο οποίο φορούσε μια μαύρη κάλτσα μέχρι τον μηρό, ενώ είχε τοποθετήσει  τον αντίχειρά της στα χείλη της. Δίπλα της βρίσκονταν δύο γυναίκες.

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Ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε φωτογραφία με την Μπιάνκα Σενσόρι γυμνή, τα προκλητικά στιγμιότυπα σε βραδινή έξοδο


Αργότερα, ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε μία ακόμη φωτογραφία με την Μπιάνκα Σενσόρι, με τους δυο τους να προχωρούν στον δρόμο και τη σύζυγό του να φορά ένα μαύρο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ και διχτυωτό καλσόν.

Ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε φωτογραφία με την Μπιάνκα Σενσόρι γυμνή, τα προκλητικά στιγμιότυπα σε βραδινή έξοδο


Η 31χρονη στο δικό της προφίλ είχε αναδημοσιεύσει μερικές ακόμη φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη έξοδο, όπου πόζαρε ξανά ανάμεσα σε δύο γυναίκες, τραβώντας ακόμη πιο χαμηλά το ντεκολτέ της και καλύπτοντας το «ατύχημα» που προκάλεσε με ένα emoji. Στο φόντο, ο Γουέστ φαινόταν να χαμογελά πλατιά.

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Σε άλλο στιγμιότυπο η Σενσόρι φωτογραφήθηκε κάνοντας κάθισμα, γυρίζοντας την πλάτη της προς την κάμερα.

Ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε φωτογραφία με την Μπιάνκα Σενσόρι γυμνή, τα προκλητικά στιγμιότυπα σε βραδινή έξοδο
Ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε φωτογραφία με την Μπιάνκα Σενσόρι γυμνή, τα προκλητικά στιγμιότυπα σε βραδινή έξοδο
Γεωργία Κοτζιά
45 ΣΧΟΛΙΑ

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