Φρίκη στις ΗΠΑ: Σκότωσε την σύζυγο και τα έξι παιδιά του, πυρπόλησε το σπίτι καίγοντας τα κατοικίδια και αυτοκτόνησε

Τα παιδιά ήταν ηλικίας από 5 έως 15 ετών - Η γνωριμία και ο γάμος της Αμάντα με τον Κρίστοφερ - Οι αναρτήσεις της μητέρας με ψευδώνυμο στο διαδίκτυο για τον σύζυγό της που την απατούσε