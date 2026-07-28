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Εγώ έτρωγα εκείνη την ώρα, χτύπησε το κουδούνι νομίζοντας ότι έλειπα: Η απολογία του 41χρονου για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύρος Δολοφονία Διασώστρια Έγκλημα

Εγώ έτρωγα εκείνη την ώρα, χτύπησε το κουδούνι νομίζοντας ότι έλειπα: Η απολογία του 41χρονου για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων μέσω του βιντεοληπτικου υλικού απομονώνει καρέ όπου φαίνεται το μπουφάν της 40χρονης να έχει  χτυπηθεί από το μαχαίρι ενώ βγαίνει από το σπίτι 

Εγώ έτρωγα εκείνη την ώρα, χτύπησε το κουδούνι νομίζοντας ότι έλειπα: Η απολογία του 41χρονου για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο
Αποστολή στη Σύρο: Λίνα Κεκέση
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Ολοκληρώθηκαν στη Σύρο οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας που κηδεύτηκε σήμερα και αναμένεται η απόφαση ανακριτική και εισαγγελέα αν θα προφυλακιστούν.  Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων μέσω του βιντεοληπτικου υλικού απομονώνει καρέ όπου φαίνεται το μπουφάν της 40χρονης να έχει  χτυπηθεί από το μαχαίρι ενώ βγαίνει από το σπίτι  προκειμένου να απαντήσουν στον ισχυρισμό της δικηγόρου της άτυχης γυναίκας ότι το μοιραίο χτύπημα έγινε λίγο πριν καταρρεύσει η 42χρονη στον δρόμο. 

O 41χρονος επιμένει  ότι ήταν σε άμυνα. Στην απολογία του ανέφερε ότι την χτύπησε με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό του (έκοβε τυρί, όπως χαρακτηριστικά είπε)  και αμέσως την κυνήγησε. Όταν η  διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν. Όπως είπε απολογούμενος, πίστεψε  ότι ήταν μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, δεν την αναγνώρισε αμέσως κι όταν είδε ότι ήταν η 41χρονη σοκαρίστηκε.

Περιγράφοντας από την αρχή τα όσα συνέβησαν, ο 41χρονος ερργολάβος είπε ότι η άτυχη γυναίκα έκανε αρχικά  κίνηση με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και άρχισε να το κουνά επιχειρώντας  να τον χτυπήσει στο λαιμό.  «Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και την χτύπησα από πίσω. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της, έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και γι' αυτό δεν άκουσε συνομιλία», συνέχισε.  
Αποστολή στη Σύρο: Λίνα Κεκέση
114 ΣΧΟΛΙΑ

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