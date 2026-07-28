Εγώ έτρωγα εκείνη την ώρα, χτύπησε το κουδούνι νομίζοντας ότι έλειπα: Η απολογία του 41χρονου για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο



Περιγράφοντας από την αρχή τα όσα συνέβησαν, ο 41χρονος ερργολάβος είπε ότι η άτυχη γυναίκα έκανε αρχικά κίνηση με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και άρχισε να το κουνά επιχειρώντας να τον χτυπήσει στο λαιμό. «Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και την χτύπησα από πίσω. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της, έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και γι' αυτό δεν άκουσε συνομιλία», συνέχισε.