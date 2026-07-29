Η ταυτοποίηση της 38χρονης Βρετανίδας αποκάλυψε το ταξίδι μέσω Κύπρου

​Οι Αρχές από την πρώτη έρευνα που έκαναν έχουν διαπιστώσει πως η γυναίκα είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου το προηγούμενο διάστημα. ​ Άρα οι έρευνες πλέον έχουν αποκτήσει αφετηρία.





​Θέλουν για αρχή να δουν εάν η γυναίκα ταξίδευε με κάποιον μαζί εκείνη την ημέρα, κάτι που θα απαντηθεί από την αεροπορική εταιρεία. Επίσης, εάν υπήρξε κάποια κράτηση δωματίου ή ενοικίαση σπιτιού στο λεκανοπέδιο το επίμαχο χρονικό διάστημα, μετά την άφιξή της στην Αθήνα.

Θεωρείται δεδομένο πως θα απευθυνθούν και στην Αστυνομία Κύπρου που και εκείνη με την πλευρά της θα συλλέξει στοιχεία που δεδομένα θα φανούν χρήσιμα στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Η Βρετανίδα είναι πιθανόν να έμενε στις ΗΠΑ αφού εκεί βρέθηκαν περασμένα σε τράπεζα δεδομένων τα βιομετρικά της στοιχεία, όπως προκύπτει από το έγγραφο της Ιντερπόλ από την Ουάσιγκτον που απεστάλη στην Ελληνική Αστυνομία.



Η ταυτοποίηση