Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας
Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απέστειλε υπόμνημα, ζητώντας να κριθεί κατά προτεραιότητα το ζήτημα της παραπομπής του Δημήτρη Κυριαζίδη για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εις βάρος της - Η Επιτροπή Δεοντολογίας απέρριψε το αίτημα, καθώς οι δύο υποθέσεις δεν σχετίζονται
Θετική εισήγηση προς την Ολομέλεια για άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σε σχέση με τη μήνυση σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση από τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό, έδωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας.
Η θετική εισήγηση πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ. Κατά ψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών», διευκρινίζοντας ότι θα τοποθετηθεί επί της ουσίας στην Ολομέλεια. Το ΠΑΣΟΚ δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέστη στη συνεδρίαση. Είχε αποστείλει γραπτό υπόμνημα, ζητώντας από τα μέλη της Επιτροπής να απόσχουν από κάθε υπόθεση που την αφορά και να εξεταστεί κατά προτεραιότητα η παραπομπή του Δημήτρη Κυριαζίδη για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εναντίον της. Η Επιτροπή Δεοντολογίας απέρριψε το αίτημα της κρίνοντας ότι οι δύο υποθέσεις δεν σχετίζονται.
Το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη στη Βουλή. Ο βουλευτής, αναφερόμενος σε παλαιότερη σύγκρουσή τους, υποστήριξε ότι το μόνο που είχε κάνει τότε με τη φράση «κάνε κανένα παιδί» ήταν να της δώσει μια «ευχή», με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».
Η θετική εισήγηση πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ. Κατά ψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών», διευκρινίζοντας ότι θα τοποθετηθεί επί της ουσίας στην Ολομέλεια. Το ΠΑΣΟΚ δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέστη στη συνεδρίαση. Είχε αποστείλει γραπτό υπόμνημα, ζητώντας από τα μέλη της Επιτροπής να απόσχουν από κάθε υπόθεση που την αφορά και να εξεταστεί κατά προτεραιότητα η παραπομπή του Δημήτρη Κυριαζίδη για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εναντίον της. Η Επιτροπή Δεοντολογίας απέρριψε το αίτημα της κρίνοντας ότι οι δύο υποθέσεις δεν σχετίζονται.
Το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη στη Βουλή. Ο βουλευτής, αναφερόμενος σε παλαιότερη σύγκρουσή τους, υποστήριξε ότι το μόνο που είχε κάνει τότε με τη φράση «κάνε κανένα παιδί» ήταν να της δώσει μια «ευχή», με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».
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