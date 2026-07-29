Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απέστειλε υπόμνημα, ζητώντας να κριθεί κατά προτεραιότητα το ζήτημα της παραπομπής του Δημήτρη Κυριαζίδη για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εις βάρος της - Η Επιτροπή Δεοντολογίας απέρριψε το αίτημα, καθώς οι δύο υποθέσεις δεν σχετίζονται