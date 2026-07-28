Ο Κυριαζίδης παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση Κακλαμάνη
Ο Κυριαζίδης παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση Κακλαμάνη
Μετά τις νέες δηλώσεις του για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αποφάσισε την παραπομπή του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τις νέες δηλώσεις του σχετικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά, ο κ. Κακλαμάνης του ζητά να εξετάσει τα πρακτικά από όσα διημείφθησαν στη συνεδρίαση και να εξετάσει το εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας τους.
Δείτε την επιστολή του Προέδρου της Βουλής
Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα χρόνο ο κ. Κυριαζίδης την ώρα που μιλούσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακούστηκε από τα έδρανα να σχολιάζει το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έχει παιδιά.
Η φράση του βουλευτή «κάνε κανά παιδί» αλλά και η επιμονή του να μην ζητά συγγνώμη προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και είχε οδηγήσει στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Δείτε το βίντεο με το σχόλιο Κυριαζίδη τον Μάρτιο 2025:
Την επομένη της διαγραφής του ο κ. Κυριαζίδης έστερξε να ζητήσει συγγνώμη «μέσα από την καρδιά του» υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του «ήταν προϊόν συσσωρευμένου θυμού διότι η συγκεκριμένη πολιτικός μας κατηγορεί συνεχώς ως δολοφόνους και εγκληματίες κακοποιούς».
Επανήλθε στους κόλπους της ΝΔ λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025.
Παράλληλα, θυμήθηκε και την πρώτη τους γνωριμία πριν από δεκαετίες στη Δράμα, όταν υπηρετούσε ως Αστυνομικός Διευθυντής. Όπως ανέφερε, ο πατέρας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε δηλώσει την εξαφάνισή της και, αφού ο ίδιος την εντόπισε, του ζητήθηκε «να τη βάλει σε ένα ταξί» για να πάει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. «Έτσι γνωριστήκαμε, δυστυχώς», σχολίασε χαρακτηριστικά.
Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά, ο κ. Κακλαμάνης του ζητά να εξετάσει τα πρακτικά από όσα διημείφθησαν στη συνεδρίαση και να εξετάσει το εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας τους.
Δείτε την επιστολή του Προέδρου της Βουλής
Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα χρόνο ο κ. Κυριαζίδης την ώρα που μιλούσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακούστηκε από τα έδρανα να σχολιάζει το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έχει παιδιά.
Η φράση του βουλευτή «κάνε κανά παιδί» αλλά και η επιμονή του να μην ζητά συγγνώμη προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και είχε οδηγήσει στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Δείτε το βίντεο με το σχόλιο Κυριαζίδη τον Μάρτιο 2025:
Την επομένη της διαγραφής του ο κ. Κυριαζίδης έστερξε να ζητήσει συγγνώμη «μέσα από την καρδιά του» υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του «ήταν προϊόν συσσωρευμένου θυμού διότι η συγκεκριμένη πολιτικός μας κατηγορεί συνεχώς ως δολοφόνους και εγκληματίες κακοποιούς».
Επανήλθε στους κόλπους της ΝΔ λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025.
Τι είπε ο Δημήτρης ΚυριαζίδηςΣήμερα, ο κ. Κυριαζίδης, παίρνοντας το λόγο στη Βουλή, έκανε μια αναδρομή σε εκείνο το επεισόδιο, υποστηρίζοντας πως το μόνο που έκανε ήταν να δώσει μια «ευχή» στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».
Παράλληλα, θυμήθηκε και την πρώτη τους γνωριμία πριν από δεκαετίες στη Δράμα, όταν υπηρετούσε ως Αστυνομικός Διευθυντής. Όπως ανέφερε, ο πατέρας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε δηλώσει την εξαφάνισή της και, αφού ο ίδιος την εντόπισε, του ζητήθηκε «να τη βάλει σε ένα ταξί» για να πάει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. «Έτσι γνωριστήκαμε, δυστυχώς», σχολίασε χαρακτηριστικά.
Στην ομιλία του ζήτησε την ανοχή του προεδρείου επικαλούμενος συστηματική εξυβριστική επίθεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου τους τελευταίους 10 μήνες ενώ την κατηγόρησε για ανοχή στον Ρουβίκωνα, για απαγόρευση εισόδου των αστυνομικών στις τουαλέτες της Βουλής, αλλά και για τη συμπεριφορά της προς τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου. Επίσης, ισχυρίστηκε πως στην προηγούμενη αντιπαράθεσή τους εκείνος απλώς απάντησε στις κατηγορίες περί «παιδεραστών και εγκληματιών» που άκουγε η οικογένειά του.
«Έκλαιγε η κόρη μου επειδή άκουσε ότι είναι εγκληματίας στο σχολείο. Μια ευχή της εξέφρασα» ανέφερε ο κ. Κυριαζίδης και πρόσθεσε: «Επειδή ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα στοιχείο της Ιφιγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί τα παιδιά».
Οι αντιδράσειςΟι αναφορές του βουλευτή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ενώ η παριστάμενη υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έσπευσε να πάρει αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές του απαράδεκτες. Ωστόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας Δημήτρης Καιρίδης κράτησε ήπιες αποστάσεις από τις δηλώσεις του συναδέλφου του, πρόσθεσε όμως ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κακοποιεί κατ' επανάληψη την Βουλή.
Δείτε βίντεο
Λίγα λεπτά αργότερα τον λόγο ζήτησε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας ο οποίος δήλωσε «καταδικάζω ξεκάθαρα τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Η συμπεριφορά του δεν τιμά τον ίδιο, τους πολίτες που των εξέλεξαν, όλους εμάς και το κοινοβούλιο» για να προσθέσει «Εδώ δεν χωρούν ούτε μεν ούτε αλλά», φράση που πολλοί θεώρησαν ότι απευθύνεται στον κ. Καιρίδη. Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και η παρέμβαση του κ. Γιώργου Αμυρά. Ο οποίος χαρακτήρισε «κακοποιητική» και «σεξιστική» την συμπεριφορά Κυριαζίδη και δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να την ανεχθούμε».
Δείτε βίντεο
Καιρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Μη μιλάτε εσείς για κακοποιητική συμπεριφορά
Σχολιάζοντας το νέο «χτύπημα» Κυριαζίδη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε αρχικά «Οποίος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος δεν προσφέρει υπηρεσία” για να προσθέσει σε άλλο σημείο πως η ΝΔ έχει δείξει στην πράξη τον σεβασμό της στα δικαιώματα με την ψήφιση νομοσχεδίων που της προκάλεσαν πολιτικό κόστος.
«Καταδικάζουμε απόλυτα κάθε κακοποιητική συμπεριφορά από όπου και αν προέρχεται», συνέχισε ο κ. Καιρίδης για να στέψει στην συνέχεια τα βέλη του στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας «Δυστυχώς με πρωτοβουλία συγκεκριμένων συναδέλφων έχουμε επαναλαμβανόμενη όχι μόνο κακοποιητική υβριστική αλλά βαθύτατα αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Έχουμε συγκεκριμένη συνάδελφο στην οποία έχει επιβληθεί ατιμωτική ποινή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά και επίκειται και νέα ποινή. Ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί για κακοποιητική συμπεριφορά είστε εσείς. Ο τελευταίος που δικαιούται να καταδικάζει έμφυλη βία είστε εσείς. Γιατί εσείς δεν καταδικάζετε ούτε την βία. Δεν ανήκετε στην δημοκρατικό τόξο. Δεν καταδικάσατε την επίθεση στην Θεσσαλονίκη με μια νεκρή. Τα ίδια για την Μαρφίν που είπατε για προβοκάτσια. Ντροπή σας. Είχαμε 3 νεκρούς στην Μαρφίν μια στην Θεσσαλονίκη και καταγγείλατε την Αστυνομία. Χαϊδεύετε την βία. Ντροπή σας».
Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεσαι λίγο. Δεν ντρέπεσαι λίγο.
Δείτε βίντεο
Καιρίδης: Δυστυχώς έχουμε δείξει ατέλειωτη ανοχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η συμπεριφορά σας δεν είναι φασίζουσα.
Απαντώντας η κυρία Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την ικανοποίηση της για όσα είπαν οι Φωτήλας και Αμυράς ενώ για τον κ. Καιρίδη είπε: “αν ο κ. Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση του κοινοβουλευτικού καθήκοντος θα διαγράψει εσάς και τον κ. Κυριαζίδη . Πήρατε το λόγο για να μου πείτε ότι "τα ήθελα" και “πήγαινα γυρεύοντας””.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα