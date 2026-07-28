Ο Κυριαζίδης παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση Κακλαμάνη

Οι αντιδράσεις

Οι αναφορές του βουλευτή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ενώ η παριστάμενη υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έσπευσε να πάρει αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές του απαράδεκτες. Ωστόσο ο

Στην ομιλία του ζήτησε την ανοχή του προεδρείου επικαλούμενος συστηματική εξυβριστική επίθεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου τους τελευταίους 10 μήνες ενώ την κατηγόρησε για ανοχή στον Ρουβίκωνα, για απαγόρευση εισόδου των αστυνομικών στις τουαλέτες της Βουλής, αλλά και για τη συμπεριφορά της προς τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου. Επίσης, ισχυρίστηκε πως στην προηγούμενη αντιπαράθεσή τους εκείνος απλώς απάντησε στις κατηγορίες περί «παιδεραστών και εγκληματιών» που άκουγε η οικογένειά του.ανέφερε ο κ. Κυριαζίδης και πρόσθεσε: «Επειδή ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα στοιχείο της Ιφιγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί τα παιδιά».κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας Δημήτρης Καιρίδης κράτησε ήπιες αποστάσεις από τις δηλώσεις του συναδέλφου του, πρόσθεσε όμως ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κακοποιεί κατ' επανάληψη την Βουλή.Λίγα λεπτά αργότερα τον λόγο ζήτησε ο υφυπουργός Πολιτισμούο οποίος δήλωσε «καταδικάζω ξεκάθαρα τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Η συμπεριφορά του δεν τιμά τον ίδιο, τους πολίτες που των εξέλεξαν, όλους εμάς και το κοινοβούλιο» για να προσθέσει «Εδώ δεν χωρούν ούτε μεν ούτε αλλά», φράση που πολλοί θεώρησαν ότι απευθύνεται στον κ. Καιρίδη. Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και η παρέμβαση του κ.. Ο οποίος χαρακτήρισε «κακοποιητική» και «σεξιστική» την συμπεριφορά Κυριαζίδη και δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να την ανεχθούμε».Σχολιάζοντας το νέο «χτύπημα» Κυριαζίδη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε αρχικά «Οποίος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος δεν προσφέρει υπηρεσία” για να προσθέσει σε άλλο σημείο πως η ΝΔ έχει δείξει στην πράξη τον σεβασμό της στα δικαιώματα με την ψήφιση νομοσχεδίων που της προκάλεσαν πολιτικό κόστος.«Καταδικάζουμε απόλυτα κάθε κακοποιητική συμπεριφορά από όπου και αν προέρχεται», συνέχισε ο κ. Καιρίδης για να στέψει στην συνέχεια τα βέλη του στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας «Δυστυχώς με πρωτοβουλία συγκεκριμένων συναδέλφων έχουμε επαναλαμβανόμενη όχι μόνο κακοποιητική υβριστική αλλά βαθύτατα αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Έχουμε συγκεκριμένη συνάδελφο στην οποία έχει επιβληθεί ατιμωτική ποινή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά και επίκειται και νέα ποινή. Ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί για κακοποιητική συμπεριφορά είστε εσείς. Ο τελευταίος που δικαιούται να καταδικάζει έμφυλη βία είστε εσείς. Γιατί εσείς δεν καταδικάζετε ούτε την βία. Δεν ανήκετε στην δημοκρατικό τόξο. Δεν καταδικάσατε την επίθεση στην Θεσσαλονίκη με μια νεκρή. Τα ίδια για την Μαρφίν που είπατε για προβοκάτσια. Ντροπή σας. Είχαμε 3 νεκρούς στην Μαρφίν μια στην Θεσσαλονίκη και καταγγείλατε την Αστυνομία. Χαϊδεύετε την βία. Ντροπή σας».Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεσαι λίγο. Δεν ντρέπεσαι λίγο.Καιρίδης: Δυστυχώς έχουμε δείξει ατέλειωτη ανοχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η συμπεριφορά σας δεν είναι φασίζουσα.Απαντώντας η κυρία Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την ικανοποίηση της για όσα είπαν οι Φωτήλας και Αμυράς ενώ για τον κ. Καιρίδη είπε: “αν ο κ. Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση του κοινοβουλευτικού καθήκοντος θα διαγράψει εσάς και τον κ. Κυριαζίδη . Πήρατε το λόγο για να μου πείτε ότι "τα ήθελα" και “πήγαινα γυρεύοντας””.