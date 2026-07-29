Γκουτέρες: Θα δουλέψουμε για να γίνει νέα διάσκεψη 5+1 για το Κυπριακό μετά τις συνομιλίες στη Λευκωσία

Ο ΓΓ του ΟΗΕ έκανε λόγο για εποικοδομητικές συνομιλίες με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν – Δεν έχει ακόμη οριστεί χρονοδιάγραμμα για τη νέα πολυμερή διάσκεψη, θα προηγηθεί κύκλος διαβουλεύσεων του ΟΗΕ με Αθήνα, Άγκυρα, Λονδίνο και τις δύο πλευρές στην Κύπρο

Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, στην Λευκωσία, είναι η πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό σε σχήμα 5+1, επιχειρώντας να διατηρήσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά τις επαφές του.



Η κοινή συνάντηση των τριών ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11:15 στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας, ενώ αμέσως μετά ο Γενικός Γραμματέας παραχώρησε συνέντευξη Τύπου.







Απόφαση για νέα 5+1 Ο Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αποφασίσει να συγκαλέσει νέα διάσκεψη με τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων και των τριών εγγυητριών δυνάμεων, μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη.







Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί χρονοδιάγραμμα.



«Δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι' αυτό», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προηγηθεί κύκλος διαβουλεύσεων με Αθήνα, Άγκυρα, Λονδίνο και τις δύο πλευρές στην Κύπρο.



Κλείσιμο Έκκληση για εντατικοποίηση των προσπαθειών Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τόσο τις κατ' ιδίαν συναντήσεις που είχε με τους δύο ηγέτες όσο και την κοινή τους συνάντηση.



Όπως είπε, ζήτησε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους, σημειώνοντας ότι κατά την επίσκεψή του άκουσε πολλούς Κυπρίους να εκφράζουν την επιθυμία τους για ειρήνη, συνεργασία και επίλυση του Κυπριακού.

Η αναφορά αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Αντόνιο Γκουτέρες επιχειρεί να διατηρήσει την πολιτική κινητικότητα που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να δημιουργεί υπερβολικές προσδοκίες πριν διαπιστωθεί εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική διαπραγμάτευση.



Το επόμενο βήμα Η ανακοίνωση για νέα διάσκεψη 5+1 συνιστά την πρώτη σαφή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα μετά την επίσκεψή του στη Λευκωσία.



Το σημαντικότερο πολιτικό αποτέλεσμα της σημερινής τριμερούς διάσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ , με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην Λευκωσία, είναι η πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό σε σχήμα 5+1, επιχειρώντας να διατηρήσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά τις επαφές του.Η κοινή συνάντηση των τριών ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11:15 στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας, ενώ αμέσως μετά ο Γενικός Γραμματέας παραχώρησε συνέντευξη Τύπου.Ο Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αποφασίσει να συγκαλέσει νέα διάσκεψη με τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων και των τριών εγγυητριών δυνάμεων, μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη.«Θα συγκαλέσω μια συνάντηση σε σχήμα 5+1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση», δήλωσε.Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί χρονοδιάγραμμα.«Δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι' αυτό», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προηγηθεί κύκλος διαβουλεύσεων με Αθήνα, Άγκυρα, Λονδίνο και τις δύο πλευρές στην Κύπρο.Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τόσο τις κατ' ιδίαν συναντήσεις που είχε με τους δύο ηγέτες όσο και την κοινή τους συνάντηση.Όπως είπε, ζήτησε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους, σημειώνοντας ότι κατά την επίσκεψή του άκουσε πολλούς Κυπρίους να εκφράζουν την επιθυμία τους για ειρήνη, συνεργασία και επίλυση του Κυπριακού.Η αναφορά αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Αντόνιο Γκουτέρες επιχειρεί να διατηρήσει την πολιτική κινητικότητα που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να δημιουργεί υπερβολικές προσδοκίες πριν διαπιστωθεί εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική διαπραγμάτευση.Η ανακοίνωση για νέα διάσκεψη 5+1 συνιστά την πρώτη σαφή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα μετά την επίσκεψή του στη Λευκωσία.

Το εάν η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει τελικά σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση της Άγκυρας και της τουρκοκυπριακής πλευράς στο ζήτημα του πλαισίου της λύσης, καθώς η τουρκική θέση περί δύο κρατών εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός των παραμέτρων και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.



Παρά ταύτα, η προσωπική εμπλοκή του Αντόνιο Γκουτέρες και η πρόθεση του να συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη δείχνουν ότι ο ΟΗΕ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια διατήρησης της διαδικασίας ζωντανής και αναζητεί το κατάλληλο πολιτικό έδαφος για το επόμενο βήμα.