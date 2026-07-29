Ο Μαργαρίτης του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αστυνομικούς «μπάτσους» - Καραγκούνης: Μην το λέτε αυτό, δίνουν και τη ζωή τους
Ο Μαργαρίτης του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αστυνομικούς «μπάτσους» - Καραγκούνης: Μην το λέτε αυτό, δίνουν και τη ζωή τους
Η αναφορά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υφυπουργού, οδηγώντας σε μια σκληρή τηλεοπτική αντιπαράθεση
Αντιπαράθεση ξέσπασε στον τηλεοπτικό αέρα ανάμεσα στον υφυπουργό Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, και τον Θεόδωρο Μαργαρίτη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
Η συζήτηση στο πάνελ του Mega News περιστρεφόταν γύρω από την αναστάτωση που προκάλεσαν στη Νέα Δημοκρατία οι δηλώσεις του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Θεόδωρος Μαργαρίτης χρησιμοποίησε τον όρο «μπάτσοι» αναφερόμενος σε αστυνομικούς, προκαλώντας την αντίδραση του υφυπουργού.
«Ο κύριος Κυριαζίδης είναι κατά συρροήν βλάβη για το Κοινοβούλιο και τη ΝΔ. Ο κόσμος έχει μια εικόνα για την αστυνομία. Είτε τον αστυνομικό που με κίνδυνο της ζωής του προσπαθεί να προστατεύσει τη δημόσια ασφάλεια, είτε, για τη δική μου γενιά, αυτό που λέμε μπάτσος. Δηλαδή, τον προσωπικό αυταρχισμό ή την ταύτιση με την αυθαιρεσία της εξουσίας. Ο κ. Κυριαζίδης, επειδή είναι και πρώην αστυνομικός, προσπαθεί να μας υπενθυμίσει στη Βουλή τη λέξη μπάτσος και όχι τη λέξη λειτούργημα, δηλαδή την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Διότι αυτά που λέει, τόσο με τον σεξιστικό χαρακτήρα στην πρώτη φάση όσο και με τον αυταρχικό χαρακτήρα σε δεύτερη φάση προς μια γυναίκα πολιτικό, κατά τη γνώμη μου, παραπέμπουν στη λέξη μπάτσος», είπε ο κ. Μαργαρίτης.
Κώστας Καραγκούνης: Αναφέρατε τους αστυνομικούς με τη λέξη «μπάτσος», την οποία χρησιμοποιήσατε εντέχνως ως αντιστάθμισμα σε αυτό που ατυχώς είπε ο κύριος Κυριαζίδης. Νομίζω ότι κάνετε ακόμη μεγαλύτερο σφάλμα. Δεν υπάρχουν «μπάτσοι», υπάρχουν αστυνομικοί.
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Έκανα διάκριση, κύριε Καραγκούνη.
Κώστας Καραγκούνης: Όμως το αναφέρατε.
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Τον αστυνομικό των ΜΑΤ που χτυπάει μια κοπέλα πώς θα τον αποκαλέσετε; Τον αστυνομικό που δεν ξέρει να χρησιμοποιεί το γκλομπ; Αυτός που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του για να αντιμετωπίσει έναν κλέφτη είναι σωτήρας. Υπάρχει όμως και η άλλη περίπτωση. Δεν το έχετε ακούσει αυτό από τους πολίτες;
Κώστας Καραγκούνης: Σας αντιστρέφω το επιχείρημα και κάνω και εγώ την ίδια επιτίμηση . Δεν μπορείτε να αναφέρεστε σε Έλληνες αστυνομικούς, οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους και χάνουν ακόμη και τη ζωή τους για να μας προστατεύουν, χρησιμοποιώντας τη λέξη «μπάτσος».
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Δεν την ακούτε εσείς στη γειτονιά σας;
Κώστας Καραγκούνης: Απλώς δεν τη μεταφέρω.
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Την αναφέρω όταν υπάρχει φαινόμενο προσωπικού αυταρχισμού. Ο κύριος Κυριαζίδης επιδεικνύει προσωπικό αυταρχισμό.
Κώστας Καραγκούνης: Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Δεν υπάρχουν «μπάτσοι». Υπάρχουν αστυνομικοί που κάνουν τη δουλειά τους και δίνουν την ψυχή τους, ακόμη και τη ζωή τους κάποιες φορές, για να μας προστατεύσουν. Δεν σας κάνω μάθημα, κύριε Μαργαρίτη. Απλώς με ενοχλεί αυτός ο όρος. Αφήστε εμάς να τους προστατεύουμε, να αυξάνουμε τους μισθούς τους και να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας τους, με στόχο την ασφάλεια του πολίτη. Και αυτό το κάνουν αστυνομικοί, όχι «μπάτσοι», όπως λέτε. Παντού στον κόσμο υπάρχουν καλοί και κακοί δικηγόροι. Παντού στον κόσμο υπάρχουν καλοί και κακοί γιατροί.
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Οι αστυνομικοί, στην πλειονότητά τους, κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχουν όμως και οι «μπάτσοι».
Κώστας Καραγκούνης: Μην το λέτε αυτό.
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Αναφερθήκατε στους γιατρούς. Υπάρχει η πλειονότητα των γιατρών που ασκεί σωστά το επάγγελμά της, υπάρχουν όμως και οι «αλμπάνηδες», όπως λέει ο κόσμος. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα της ζωής;
Κώστας Καραγκούνης: Σας σέβομαι, αλλά δεν είναι ωραίο να μεταφέρουμε στον κόσμο και στη νεολαία ότι ο αστυνομικός είναι «μπάτσος».
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Δεν είπα αυτό, κύριε Καραγκούνη. Μη μου βάζετε λόγια που δεν είπα, για τα ψηφαλάκια των αστυνομικών.
Η συζήτηση στο πάνελ του Mega News περιστρεφόταν γύρω από την αναστάτωση που προκάλεσαν στη Νέα Δημοκρατία οι δηλώσεις του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Θεόδωρος Μαργαρίτης χρησιμοποίησε τον όρο «μπάτσοι» αναφερόμενος σε αστυνομικούς, προκαλώντας την αντίδραση του υφυπουργού.
«Ο κύριος Κυριαζίδης είναι κατά συρροήν βλάβη για το Κοινοβούλιο και τη ΝΔ. Ο κόσμος έχει μια εικόνα για την αστυνομία. Είτε τον αστυνομικό που με κίνδυνο της ζωής του προσπαθεί να προστατεύσει τη δημόσια ασφάλεια, είτε, για τη δική μου γενιά, αυτό που λέμε μπάτσος. Δηλαδή, τον προσωπικό αυταρχισμό ή την ταύτιση με την αυθαιρεσία της εξουσίας. Ο κ. Κυριαζίδης, επειδή είναι και πρώην αστυνομικός, προσπαθεί να μας υπενθυμίσει στη Βουλή τη λέξη μπάτσος και όχι τη λέξη λειτούργημα, δηλαδή την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Διότι αυτά που λέει, τόσο με τον σεξιστικό χαρακτήρα στην πρώτη φάση όσο και με τον αυταρχικό χαρακτήρα σε δεύτερη φάση προς μια γυναίκα πολιτικό, κατά τη γνώμη μου, παραπέμπουν στη λέξη μπάτσος», είπε ο κ. Μαργαρίτης.
Κώστας Καραγκούνης: Αναφέρατε τους αστυνομικούς με τη λέξη «μπάτσος», την οποία χρησιμοποιήσατε εντέχνως ως αντιστάθμισμα σε αυτό που ατυχώς είπε ο κύριος Κυριαζίδης. Νομίζω ότι κάνετε ακόμη μεγαλύτερο σφάλμα. Δεν υπάρχουν «μπάτσοι», υπάρχουν αστυνομικοί.
Και ακολούθησε ο παρακάτω έντονος διάλογος:
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Έκανα διάκριση, κύριε Καραγκούνη.
Κώστας Καραγκούνης: Όμως το αναφέρατε.
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Τον αστυνομικό των ΜΑΤ που χτυπάει μια κοπέλα πώς θα τον αποκαλέσετε; Τον αστυνομικό που δεν ξέρει να χρησιμοποιεί το γκλομπ; Αυτός που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του για να αντιμετωπίσει έναν κλέφτη είναι σωτήρας. Υπάρχει όμως και η άλλη περίπτωση. Δεν το έχετε ακούσει αυτό από τους πολίτες;
Κώστας Καραγκούνης: Σας αντιστρέφω το επιχείρημα και κάνω και εγώ την ίδια επιτίμηση . Δεν μπορείτε να αναφέρεστε σε Έλληνες αστυνομικούς, οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους και χάνουν ακόμη και τη ζωή τους για να μας προστατεύουν, χρησιμοποιώντας τη λέξη «μπάτσος».
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Δεν την ακούτε εσείς στη γειτονιά σας;
Κώστας Καραγκούνης: Απλώς δεν τη μεταφέρω.
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Την αναφέρω όταν υπάρχει φαινόμενο προσωπικού αυταρχισμού. Ο κύριος Κυριαζίδης επιδεικνύει προσωπικό αυταρχισμό.
Κώστας Καραγκούνης: Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Δεν υπάρχουν «μπάτσοι». Υπάρχουν αστυνομικοί που κάνουν τη δουλειά τους και δίνουν την ψυχή τους, ακόμη και τη ζωή τους κάποιες φορές, για να μας προστατεύσουν. Δεν σας κάνω μάθημα, κύριε Μαργαρίτη. Απλώς με ενοχλεί αυτός ο όρος. Αφήστε εμάς να τους προστατεύουμε, να αυξάνουμε τους μισθούς τους και να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας τους, με στόχο την ασφάλεια του πολίτη. Και αυτό το κάνουν αστυνομικοί, όχι «μπάτσοι», όπως λέτε. Παντού στον κόσμο υπάρχουν καλοί και κακοί δικηγόροι. Παντού στον κόσμο υπάρχουν καλοί και κακοί γιατροί.
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Οι αστυνομικοί, στην πλειονότητά τους, κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχουν όμως και οι «μπάτσοι».
Κώστας Καραγκούνης: Μην το λέτε αυτό.
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Αναφερθήκατε στους γιατρούς. Υπάρχει η πλειονότητα των γιατρών που ασκεί σωστά το επάγγελμά της, υπάρχουν όμως και οι «αλμπάνηδες», όπως λέει ο κόσμος. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα της ζωής;
Κώστας Καραγκούνης: Σας σέβομαι, αλλά δεν είναι ωραίο να μεταφέρουμε στον κόσμο και στη νεολαία ότι ο αστυνομικός είναι «μπάτσος».
Θεόδωρος Μαργαρίτης: Δεν είπα αυτό, κύριε Καραγκούνη. Μη μου βάζετε λόγια που δεν είπα, για τα ψηφαλάκια των αστυνομικών.
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