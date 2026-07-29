Το τουρκικό ΥΠΕΞ επιμένει στη λύση δύο κρατών: Δεν υπάρχει κοινό έδαφος για συμφωνία στο Κυπριακό

Η ανακοίνωση της Άγκυρας επιβεβαιώνει ότι η τουρκική πλευρά δεν μετακινείται από τη στρατηγική της επιλογή για λύση στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και των δύο κρατών