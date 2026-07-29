Το τουρκικό ΥΠΕΞ επιμένει στη λύση δύο κρατών: Δεν υπάρχει κοινό έδαφος για συμφωνία στο Κυπριακό
Το τουρκικό ΥΠΕΞ επιμένει στη λύση δύο κρατών: Δεν υπάρχει κοινό έδαφος για συμφωνία στο Κυπριακό
Η ανακοίνωση της Άγκυρας επιβεβαιώνει ότι η τουρκική πλευρά δεν μετακινείται από τη στρατηγική της επιλογή για λύση στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και των δύο κρατών
Τη θέση ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών για την επίλυση του Κυπριακού επανέλαβε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.
Η ανακοίνωση της Άγκυρας επιβεβαιώνει ότι, παρά την απόφαση του Γενικού Γραμματέα να συγκαλέσει νέα άτυπη διάσκεψη σε σχήμα 5+1 με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, η τουρκική πλευρά δεν μετακινείται από τη στρατηγική της επιλογή για λύση στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και των δύο κρατών.
Σε ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, αναφέρει ότι εκτιμά τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Αντόνιο Γκουτέρες από τη λήξη της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν ακόμη την έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Κατά την τουρκική θέση, εφόσον δεν υπάρχει κοινό έδαφος για συνολική λύση, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση συγκεκριμένων μέτρων συνεργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας που εγκαινίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ το 2025. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η συνεργασία σε πρακτικά ζητήματα μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει το αδιέξοδο στην ελληνοκυπριακή πλευρά, υποστηρίζοντας ότι η στάση της παραμένει «αδιάλλακτη». Παράλληλα ισχυρίζεται ότι ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, χωρίς να προσδιορίζει σε ποιες ενέργειες αναφέρεται. Η ανακοίνωση απορρίπτει εκ νέου το πλαίσιο λύσης που στηρίζεται στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, υποστηρίζοντας ότι τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους και δεν μπορούν πλέον να αποτελέσουν βάση επίλυσης.
Η Άγκυρα επαναλαμβάνει ότι μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση» μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση των «πραγματικοτήτων στο νησί», της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. «Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, επαναλαμβάνουμε ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Η τουρκική κυβέρνηση καταλήγει διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να παρέχει πλήρη πολιτική στήριξη στο κατοχικό καθεστώς και στους Τουρκοκυπρίους.
Η τοποθέτηση της Άγκυρας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη δημόσια θέση του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος μετά την τριμερή συνάντηση επανέλαβε ότι ο ΟΗΕ παραμένει δεσμευμένος στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη διάσκεψη με τη συμμετοχή των δύο πλευρών και των τριών εγγυητριών δυνάμεων.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι στόχος της Λευκωσίας είναι να προετοιμαστεί το έδαφος ώστε στην επόμενη πολυμερή συνάντηση να υπάρξει ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017. Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ωστόσο, δείχνει ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο και επιμένει στη θέση ότι οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία πρέπει να στηρίζεται στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας των δύο πλευρών, θέση που βρίσκεται εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η ανακοίνωση της Άγκυρας επιβεβαιώνει ότι, παρά την απόφαση του Γενικού Γραμματέα να συγκαλέσει νέα άτυπη διάσκεψη σε σχήμα 5+1 με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, η τουρκική πλευρά δεν μετακινείται από τη στρατηγική της επιλογή για λύση στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και των δύο κρατών.
Σε ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, αναφέρει ότι εκτιμά τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Αντόνιο Γκουτέρες από τη λήξη της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν ακόμη την έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Κατά την τουρκική θέση, εφόσον δεν υπάρχει κοινό έδαφος για συνολική λύση, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση συγκεκριμένων μέτρων συνεργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας που εγκαινίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ το 2025. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η συνεργασία σε πρακτικά ζητήματα μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Όχι στις συνομιλίες από το Κραν Μοντανά
Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει το αδιέξοδο στην ελληνοκυπριακή πλευρά, υποστηρίζοντας ότι η στάση της παραμένει «αδιάλλακτη». Παράλληλα ισχυρίζεται ότι ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, χωρίς να προσδιορίζει σε ποιες ενέργειες αναφέρεται. Η ανακοίνωση απορρίπτει εκ νέου το πλαίσιο λύσης που στηρίζεται στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, υποστηρίζοντας ότι τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους και δεν μπορούν πλέον να αποτελέσουν βάση επίλυσης.
Επίθεση στην Λευκωσία
Η Άγκυρα επαναλαμβάνει ότι μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση» μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση των «πραγματικοτήτων στο νησί», της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. «Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, επαναλαμβάνουμε ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Η τουρκική κυβέρνηση καταλήγει διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να παρέχει πλήρη πολιτική στήριξη στο κατοχικό καθεστώς και στους Τουρκοκυπρίους.
Αμετακίνητη η Άγκυρα για κυριαρχική ισότητα
Η τοποθέτηση της Άγκυρας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη δημόσια θέση του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος μετά την τριμερή συνάντηση επανέλαβε ότι ο ΟΗΕ παραμένει δεσμευμένος στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη διάσκεψη με τη συμμετοχή των δύο πλευρών και των τριών εγγυητριών δυνάμεων.
Αντίθεση με τη γραμμή του ΟΗΕ
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι στόχος της Λευκωσίας είναι να προετοιμαστεί το έδαφος ώστε στην επόμενη πολυμερή συνάντηση να υπάρξει ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017. Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ωστόσο, δείχνει ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο και επιμένει στη θέση ότι οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία πρέπει να στηρίζεται στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας των δύο πλευρών, θέση που βρίσκεται εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
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