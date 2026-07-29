Γέφυρα Τσίπρα σε αυτοδιοικητικά στελέχη εκτός ΕΛΑΣ: Για προοδευτικές συνεργασίες μίλησε ο Δούκας, στήριξη από Κουρέτα, ποιοι απουσίασαν

Οι προσκλήσεις έδειξαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προσεγγίσει στελέχη πέραν του στενού κομματικού χώρου

Γιάννη Μώραλη αλλά και του περιφερειάρχη Θεσσαλίας



«Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους» τόνισε στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι ο Μανώλης Γλέζος είχε πει στο παρελθόν ότι «δεν έχουμε αυτοδιοίκηση, έχουμε ετεροδιοίκηση».



Για προοδευτικές συνεργασίες μίλησε ο Δούκας, σαφέστερη στήριξη από τον Κουρέτα Χαιρετισμό απηύθυνε και ο κ. Δούκας, που έστρεψε τα πυρά του στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι «δεν στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση που την τελευταία επταετία έχει γίνει στόχος επιθέσεων». Παράλληλα, άσκησε κριτική στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με την κατάργηση του β’ γύρου, μόνο στόχο έχει να σηκώσει «ανάχωμα στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων».



Πιο σαφή στήριξη του Αλέξη Τσίπρα παρείχε ο Δημήτρης Κουρέτας. «Οι πολιτικές στην Αυτοδιοίκηση δεν είναι ουδέτερες, έχουν πρόσημο. Πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία το εγχείρημά του», είπε.



Η εκδήλωση είχε σαφή στόχευση τη διεύρυνση της αυτοδιοικητικής βάσης της ΕΛ.ΑΣ. Οι προσκλήσεις έδειξαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προσεγγίσει στελέχη πέραν του στενού κομματικού χώρου



Οι απουσίες Πάντως, η ανταπόκριση δεν ήταν ίδια από όλους. Απών ήταν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, που έστειλε εκπρόσωπο του. Δεν προσήλθαν επίσης στην εκδήλωση ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αν και οι πληροφορίες τους ήθελαν θετικούς στην αρχική πρόσκληση.



Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο επί 26 χρόνια δήμαρχος Περιστεριού Ανδρέας Παχατουρίδης, ο δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος αλλά και ο υποψήφιος της «Ανοιχτής Πόλης» Κώστας Ζαχαριάδης, που πρόσφατα παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, παρευρέθηκαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Διονύσης Καλαματιανός, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αθηνά Λινού και το ιστορικό στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς Γιάννης Μπαλάφας.



Το «Σχέδιο Αριστοτέλης»

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Σε οικονομικό επίπεδο, προβλέπονται 13 δισ. ευρώ πρόσθετοι πόροι στους δήμους, μέσα σε μία δημοτική θητεία, ποσό που θα προκύψει από την απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας, την αύξηση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, τη δέσμευση τμήματος του νέου ΕΣΠΑ 2028-2034 και το νέο πρόγραμμα «Φιλόδημος». «Καμία αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην Αυτοδιοίκηση χωρίς τους πόρους και το προσωπικό που τη συνοδεύουν», δεσμεύτηκε ο κ. Τσίπρας.



Σε επίπεδο τοπικών εκλογών, η πρόταση προβλέπει και επαναφορά του δεύτερου γύρου στις εκλογές δημάρχων και περιφερειαρχών, που καταργήθηκε στον πρόσφατο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



«Το Σχέδιο Αριστοτέλης είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε, το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα» είπε στο κλείσιμο της ομιλίας του ο κ. Τσίπρας.



Γέφυρα σε αυτοδιοικητικά στελέχη εκτός Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επιχείρησε να ρίξει ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή εκδήλωση του κόμματος στο Σεράφειο. Κι αν τελικά η εικόνα που επικράτησε ήταν αυτή του πρώην πρωθυπουργού να σβήνει την τούρτα-έκπληξη που του είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες του για τα γενέθλιά του , δεν έμεινε απαρατήρητη η παρουσία των δημάρχων Αθηναίων Χάρη Δούκα , Πειραιάαλλά και του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα . Και οι τρεις κάθισαν μαζί με τον κ. Τσίπρα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων και είχαν συνομιλία μαζί του.«Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους» τόνισε στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι ο Μανώλης Γλέζος είχε πει στο παρελθόν ότι «δεν έχουμε αυτοδιοίκηση, έχουμε ετεροδιοίκηση». Το σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ , ανέφερε, δεν περιλαμβάνει «γραφειοκρατικές αλλαγές, αλλά μια νέα αντίληψη για την Ελλάδα».Χαιρετισμό απηύθυνε και ο κ. Δούκας, που έστρεψε τα πυρά του στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι «δεν στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση που την τελευταία επταετία έχει γίνει στόχος επιθέσεων». Παράλληλα, άσκησε κριτική στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με την κατάργηση του β’ γύρου, μόνο στόχο έχει να σηκώσει «ανάχωμα στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων».Πιο σαφή στήριξη του Αλέξη Τσίπρα παρείχε ο. «Οι πολιτικές στην Αυτοδιοίκηση δεν είναι ουδέτερες, έχουν πρόσημο. Πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία το εγχείρημά του», είπε.Η εκδήλωση είχε σαφή στόχευση τη διεύρυνση της αυτοδιοικητικής βάσης της ΕΛ.ΑΣ. Οι προσκλήσεις έδειξαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προσεγγίσει στελέχη πέραν του στενού κομματικού χώρουΠάντως, η ανταπόκριση δεν ήταν ίδια από όλους. Απών ήταν ο περιφερειάρχης Αττικής, που έστειλε εκπρόσωπο του. Δεν προσήλθαν επίσης στην εκδήλωση ο δήμαρχος Θεσσαλονίκηςκαι ο περιφερειάρχης Κρήτης, αν και οι πληροφορίες τους ήθελαν θετικούς στην αρχική πρόσκληση.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο επί 26 χρόνια δήμαρχος Περιστεριού, ο δήμαρχος Γαλατσίουαλλά και ο υποψήφιος της «Ανοιχτής Πόλης», που πρόσφατα παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, παρευρέθηκαν οι ανεξάρτητοι βουλευτέςκαι το ιστορικό στέλεχος της Ανανεωτικής ΑριστεράςΟ πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε ενώπιον κυρίως αιρετών το «Σχέδιο Αριστοτέλης» . Με βάση την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καταργούνται, με τις αρμοδιότητές τους να περνούν στις αιρετές Περιφέρειες. Αθήνα και Θεσσαλονίκη αποκτούν μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης, μέσω «ευέλικτου μητροπολιτικού συνδέσμου» που αναλαμβάνει χωροταξικό σχεδιασμό, μεταφορές και μεγάλες υποδομές. Πάνω από 100 δήμοι που είχαν συνενωθεί στο πλαίσιο του Καλλικράτη, μεταξύ αυτών η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, η Κύμη-Αλιβέρι, τα Μετέωρα, ο Ωρωπός, ανακτούν την αυτονομία τους.Σε οικονομικό επίπεδο, προβλέπονται 13 δισ. ευρώ πρόσθετοι πόροι στους δήμους, μέσα σε μία δημοτική θητεία, ποσό που θα προκύψει από την απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας, την αύξηση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, τη δέσμευση τμήματος του νέου ΕΣΠΑ 2028-2034 και το νέο πρόγραμμα «Φιλόδημος». «Καμία αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην Αυτοδιοίκηση χωρίς τους πόρους και το προσωπικό που τη συνοδεύουν», δεσμεύτηκε ο κ. Τσίπρας.Σε επίπεδο τοπικών εκλογών, η πρόταση προβλέπει και επαναφορά του δεύτερου γύρου στις εκλογές δημάρχων και περιφερειαρχών, που καταργήθηκε στον πρόσφατο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.«Το Σχέδιο Αριστοτέλης είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε, το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα» είπε στο κλείσιμο της ομιλίας του ο κ. Τσίπρας.

Η εκδήλωση, με την οποία έπεσε προσωρινή αυλαία στις δραστηριότητες της ΕΛ.Α.Σ ενόψει των θερινών διακοπών, θεωρείται προπομπός μιας σειράς αντίστοιχων θεματικών της Συμπαράταξης, που το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεδιπλωθούν, ενόψει και της ΔΕΘ.