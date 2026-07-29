Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους τους κατοίκους και νέοι σταθμοί φόρτισης

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στις υπηρεσίες Υγείας, επισημαίνοντας ότι η τηλεϊατρική μπορεί να δώσει άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένους γιατρούς, ακόμη και από ένα τόσο μικρό και απομακρυσμένο νησί.Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι αναγκαίες διακομιδές θα συνεχίσουν να γίνονται με μέσα του Λιμενικού ή της Πολεμικής Αεροπορίας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.Φεύγοντας από το Αγαθονήσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε μια συγκεκριμένη λίστα: λιμάνι, αλιευτικό καταφύγιο, σχολείο, κίνητρα για νέους κατοίκους και το σχέδιο της πλήρους ηλεκτροκίνησης. «Θα επιστρέψω», είπε, προσθέτοντας ότι στην επόμενη επίσκεψή του θέλει αρκετές από αυτές τις εκκρεμότητες να έχουν ήδη προχωρήσει.