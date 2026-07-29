Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους τους κατοίκους και νέοι σταθμοί φόρτισης
Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους τους κατοίκους και νέοι σταθμοί φόρτισης
Ο πρωθυπουργός έδειξε ξανά την ημερομηνία της κάλπης που θα είναι την Άνοιξη του 2027 και περιέγραψε την τελική ευθεία της κυβερνητικής θητείας
«Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027». Από το Αγαθονήσι, έναν από τους τελευταίους σταθμούς της περιοδείας του στα Δωδεκάνησα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ξανά την ημερομηνία της κάλπης και περιέγραψε την τελική ευθεία της κυβερνητικής θητείας.
«Μπαίνουμε πια στον τελευταίο χρόνο», είπε στους κατοίκους, θέτοντας δύο στόχους μέχρι τις εκλογές: να κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκκρεμότητες και να σχεδιαστεί η επόμενη ημέρα. «Να κλείσουμε εκκρεμότητες», ήταν το μήνυμα, με τον πρωθυπουργό να συνδέει το τελευταίο κυβερνητικό δωδεκάμηνο με συγκεκριμένα έργα και δεσμεύσεις.
Η πιο εντυπωσιακή ανακοίνωση, ωστόσο, αφορούσε το ίδιο το Αγαθονήσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε να μετατραπεί σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση όλων των οχημάτων –δημοτικών και ιδιωτικών– και με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. «Όλα τα οχήματά σας δωρεάν», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι το σχέδιο δεν θα έχει «κανένα κόστος» για τους κατοίκους.
Η πρόταση προβλέπει την αντικατάσταση των σημερινών οχημάτων με ηλεκτρικά, τόσο για τον Δήμο όσο και για τους μόνιμους κατοίκους. Προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή φόρτισης, ώστε το σχέδιο να μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη.
Κατά τον πρωθυπουργό, τα μικρά νησιά μπορούν να μπουν «στην πρώτη γραμμή» της πράσινης μετάβασης και να αποκτήσουν ταυτόχρονα ένα νέο αναπτυξιακό και τουριστικό αποτύπωμα. «Χωρίς κανένα κόστος», επανέλαβε, αναλαμβάνοντας να στηρίξει προσωπικά την προσπάθεια.
Η δεύτερη μεγάλη δέσμευση αφορούσε το λιμάνι του Αγαθονησίου, το οποίο οι κάτοικοι θεωρούν τη βασικότερη εκκρεμότητα για το νησί. «Θα σας φτιάξω το λιμάνι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι θα αναζητηθούν τόσο οι πόροι όσο και ο καταλληλότερος τρόπος για να προχωρήσει το έργο.
Το λιμάνι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας που πήρε μαζί του φεύγοντας από το νησί, ενώ ψηλά έβαλε και το αλιευτικό καταφύγιο, ώστε οι επαγγελματίες αλιείς να μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια τη δραστηριότητά τους.
Το μεγάλο στοίχημα, όπως παραδέχθηκε, είναι να παραμείνουν οι σημερινοί κάτοικοι και να έρθουν νέες οικογένειες στο νησί. «Να έρθουν νέα ζευγάρια», είπε, προαναγγέλλοντας οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στα πολύ μικρά νησιά.
Στο τραπέζι βρίσκεται και ένα ειδικό αναπτυξιακό πλαίσιο για μικρές επενδύσεις και ήπια τουριστική ανάπτυξη, προσαρμοσμένο στην κλίμακα και στις ανάγκες του Αγαθονησίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σχολείο. «Να κρατήσουμε τα παιδιά στο νησί», τόνισε, δεσμευόμενος να εξετάσει με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την κάλυψη των κενών σε καθηγητές, ώστε οι μαθητές να μπορούν να ολοκληρώνουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο χωρίς να αναγκάζονται να φύγουν.
«Μπαίνουμε πια στον τελευταίο χρόνο», είπε στους κατοίκους, θέτοντας δύο στόχους μέχρι τις εκλογές: να κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκκρεμότητες και να σχεδιαστεί η επόμενη ημέρα. «Να κλείσουμε εκκρεμότητες», ήταν το μήνυμα, με τον πρωθυπουργό να συνδέει το τελευταίο κυβερνητικό δωδεκάμηνο με συγκεκριμένα έργα και δεσμεύσεις.
Η πιο εντυπωσιακή ανακοίνωση, ωστόσο, αφορούσε το ίδιο το Αγαθονήσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε να μετατραπεί σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση όλων των οχημάτων –δημοτικών και ιδιωτικών– και με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. «Όλα τα οχήματά σας δωρεάν», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι το σχέδιο δεν θα έχει «κανένα κόστος» για τους κατοίκους.
Η πρόταση προβλέπει την αντικατάσταση των σημερινών οχημάτων με ηλεκτρικά, τόσο για τον Δήμο όσο και για τους μόνιμους κατοίκους. Προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή φόρτισης, ώστε το σχέδιο να μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη.
Το ηλεκτρικό Αγαθονήσι
Κατά τον πρωθυπουργό, τα μικρά νησιά μπορούν να μπουν «στην πρώτη γραμμή» της πράσινης μετάβασης και να αποκτήσουν ταυτόχρονα ένα νέο αναπτυξιακό και τουριστικό αποτύπωμα. «Χωρίς κανένα κόστος», επανέλαβε, αναλαμβάνοντας να στηρίξει προσωπικά την προσπάθεια.
Η δεύτερη μεγάλη δέσμευση αφορούσε το λιμάνι του Αγαθονησίου, το οποίο οι κάτοικοι θεωρούν τη βασικότερη εκκρεμότητα για το νησί. «Θα σας φτιάξω το λιμάνι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι θα αναζητηθούν τόσο οι πόροι όσο και ο καταλληλότερος τρόπος για να προχωρήσει το έργο.
Το λιμάνι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας που πήρε μαζί του φεύγοντας από το νησί, ενώ ψηλά έβαλε και το αλιευτικό καταφύγιο, ώστε οι επαγγελματίες αλιείς να μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια τη δραστηριότητά τους.
Το μεγάλο στοίχημα, όπως παραδέχθηκε, είναι να παραμείνουν οι σημερινοί κάτοικοι και να έρθουν νέες οικογένειες στο νησί. «Να έρθουν νέα ζευγάρια», είπε, προαναγγέλλοντας οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στα πολύ μικρά νησιά.
Κίνητρα για νέες οικογένειες
Στο τραπέζι βρίσκεται και ένα ειδικό αναπτυξιακό πλαίσιο για μικρές επενδύσεις και ήπια τουριστική ανάπτυξη, προσαρμοσμένο στην κλίμακα και στις ανάγκες του Αγαθονησίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σχολείο. «Να κρατήσουμε τα παιδιά στο νησί», τόνισε, δεσμευόμενος να εξετάσει με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την κάλυψη των κενών σε καθηγητές, ώστε οι μαθητές να μπορούν να ολοκληρώνουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο χωρίς να αναγκάζονται να φύγουν.
Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στις υπηρεσίες Υγείας, επισημαίνοντας ότι η τηλεϊατρική μπορεί να δώσει άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένους γιατρούς, ακόμη και από ένα τόσο μικρό και απομακρυσμένο νησί.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι αναγκαίες διακομιδές θα συνεχίσουν να γίνονται με μέσα του Λιμενικού ή της Πολεμικής Αεροπορίας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Φεύγοντας από το Αγαθονήσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε μια συγκεκριμένη λίστα: λιμάνι, αλιευτικό καταφύγιο, σχολείο, κίνητρα για νέους κατοίκους και το σχέδιο της πλήρους ηλεκτροκίνησης. «Θα επιστρέψω», είπε, προσθέτοντας ότι στην επόμενη επίσκεψή του θέλει αρκετές από αυτές τις εκκρεμότητες να έχουν ήδη προχωρήσει.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι αναγκαίες διακομιδές θα συνεχίσουν να γίνονται με μέσα του Λιμενικού ή της Πολεμικής Αεροπορίας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Φεύγοντας από το Αγαθονήσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε μια συγκεκριμένη λίστα: λιμάνι, αλιευτικό καταφύγιο, σχολείο, κίνητρα για νέους κατοίκους και το σχέδιο της πλήρους ηλεκτροκίνησης. «Θα επιστρέψω», είπε, προσθέτοντας ότι στην επόμενη επίσκεψή του θέλει αρκετές από αυτές τις εκκρεμότητες να έχουν ήδη προχωρήσει.
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