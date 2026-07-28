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Χριστίνα Τσάφου για Μαριλού Κατσαφάδου: Θα είναι πάντα οικογένεια μου, είναι η μητέρα του εγγονού μου, το λέω και συγκινούμαι
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Χριστίνα Τσάφου Μαριλού Κατσαφάδου εγγονός

Χριστίνα Τσάφου για Μαριλού Κατσαφάδου: Θα είναι πάντα οικογένεια μου, είναι η μητέρα του εγγονού μου, το λέω και συγκινούμαι

Ο γιος της ηθοποιού, Χρήστος Ζαχαριάδης έχει αποκτήσει ένα παιδί με τη Μαριλού Κατσαφάδου

Χριστίνα Τσάφου για Μαριλού Κατσαφάδου: Θα είναι πάντα οικογένεια μου, είναι η μητέρα του εγγονού μου, το λέω και συγκινούμαι
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σχέση που διατηρεί με τη Μαριλού Κατσαφάδου, μετά τον χωρισμό από τον γιο της, αναφέρθηκε η Χριστίνα Τσάφου, τονίζοντας πως θα τη θεωρεί πάντα οικογένειά της, καθώς είναι η μητέρα του εγγονού της.

Η ηθοποιός μίλησε για τη Μαριλού Κατσαφάδου με την όποια ο γιος της, Χρήστος Ζαχαριάδης, που είναι και εκείνος ηθοποιός, έχει αποκτήσει έναν γιο. Παρά τον χωρισμό του πρώην ζευγαριού, η Χριστίνα Τσάφου διατηρεί πολύ καλή επαφή με τη Μαριλού Κατσαφάδου. 

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η Χριστίνα Τσάφου εξέφρασε τον θαυμασμό της τόσο για την προσωπικότητα της μητέρας του εγγονού της, όσο και για το ταλέντο της. Όπως είπε: «Θα είναι πάντα οικογένεια μου, γιατί είναι η μητέρα του εγγονού μου. Το λέω και συγκινούμαι. Θέλω να είναι καλά. Και καλλιτεχνικά είναι σε υψηλό επίπεδο. Θέλω να έχει όλα τα καλά. Ξέρει τι της γίνεται, είναι δουλευταρού, επαγγελματίας, ξέρει τι θέλει. Έχει ταλέντο αλλά δεν το αφήνει, δουλεύει κιόλας. Και είναι η μαμά του εγγονού μου».

Όσο για τις αναμνήσεις που θέλει να έχει ο εγγονός της από εκείνη, η ηθοποιός δήλωσε: «Θέλω να θυμάται ότι γελάμε πολύ και ότι η γιαγιά του κάνει πλάκες. Προσπάθησα να του κάνω πλύση εγκεφάλου ότι είμαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Έχει αρχίσει αυτός και με πειράζει».

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Τσάφου σχολίασε ότι ο εγγονός της έχει μία κλίση στη μουσική, καθώς όπως είπε το καλλιτεχνικό στοιχείο είναι έντονο στην οικογένειά τους: «Περιβάλλεται από τον παππού του, Θοδωρή Κατσαφάδο που κάνει την ίδια δουλειά, τη μητέρα του Μαριλού, που το κορίτσι μου διαπρέπει και από πολύ μωρό είναι μέσα στο θέατρο και στα γυρίσματα, οπότε δεν του κάνει εντύπωση κάτι. Τραγουδάει πάντως πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά είναι του μουσικού. Έτσι τον χαρακτήριζε και η γιαγιά του, που τη χάσαμε».

Χριστίνα Τσάφου για Μαριλού Κατσαφάδου: Θα είναι πάντα οικογένεια μου, είναι η μητέρα του εγγονού μου, το λέω και συγκινούμαι
Χρήστος Ζαχαριάδης - Μαριλού Κατσαφάδου - Χριστίνα Τσάφου

Η Μαριλού Κατσαφάδου έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Παναγιώτη με τον γιο της Χριστίνας Τσάφου, Χρήστο Ζαχαριάδη. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η ηθοποιός είχε μιλήσει για τον χωρισμό τους: «Ήταν και πολύ μικρός ο Παναγιώτης οπότε ήταν κάπως εύκολο. Θεωρώ πως σε όσο πιο μικρή ηλικία συμβεί αυτό, τόσο πιο εύκολη είναι η αλλαγή στη ζωή του και το περιβάλλον του, που αλλάζει και δεν είναι πια τρία άτομα, αλλά δύο και τέλος. Τα βρήκαμε μεταξύ μας».
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

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