Χριστίνα Τσάφου για Μαριλού Κατσαφάδου: Θα είναι πάντα οικογένεια μου, είναι η μητέρα του εγγονού μου, το λέω και συγκινούμαι

Χρήστος Ζαχαριάδης, που είναι και εκείνος ηθοποιός, έχει αποκτήσει έναν γιο. Παρά τον χωρισμό του πρώην ζευγαριού, η Χριστίνα Τσάφου διατηρεί πολύ καλή επαφή με τη Μαριλού Κατσαφάδου.





Χρήστος Ζαχαριάδης - Μαριλού Κατσαφάδου - Χριστίνα Τσάφου

Χρήστο Ζαχαριάδη. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η ηθοποιός είχε μιλήσει για τον χωρισμό τους: «Ήταν και πολύ μικρός ο Παναγιώτης οπότε ήταν κάπως εύκολο. Θεωρώ πως σε όσο πιο μικρή ηλικία συμβεί αυτό, τόσο πιο εύκολη είναι η αλλαγή στη ζωή του και το περιβάλλον του, που αλλάζει και δεν είναι πια τρία άτομα, αλλά δύο και τέλος. Τα βρήκαμε μεταξύ μας».

