ΠΑΣΟΚ: Ο εγκλωβισμός στην τρίτη θέση, η μάχη με την ΕΛΑΣ και η διεύρυνση σε δόσεις
ΠΑΣΟΚ: Ο εγκλωβισμός στην τρίτη θέση, η μάχη με την ΕΛΑΣ και η διεύρυνση σε δόσεις
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι ο φετινός Σεπτέμβριος είναι καθοριστικής σημασίας, ωστόσο τονίζουν ότι η στρατηγική αντεπίθεσης σε προεκλογικό φόντο πρέπει να ξεκινήσει πιο οργανωμένα
Τη συνθήκη του «εγκλωβισμού» στην τρίτη θέση επιχειρεί να ανατρέψει το ΠΑΣΟΚ, παρότι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται σε όλα τα γκάλοπ ότι κερδίζει τη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι ο φετινός Σεπτέμβριος είναι καθοριστικής σημασίας, ωστόσο τονίζουν ότι η στρατηγική αντεπίθεσης σε προεκλογικό φόντο πρέπει να ξεκινήσει πιο οργανωμένα και με ταχύτερους ρυθμούς από τώρα. Η επιχείρηση διεύρυνσης με την ένταξη ή την «επιστροφή» στελεχών και βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ θεωρείται επιβεβλημένη, ωστόσο οι αντιδράσεις στο εσωτερικό όσον αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα «φρενάρει» τη διαδικασία και τις σχετικές ανακοινώσεις. Χθες ανακοινώθηκε η ένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα του βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη (εκλέχτηκε με την Πλεύση Ελευθερίας και πέρασε πριν ανεξαρτητοποιηθεί στο κόμμα Κασσελάκη), όμως η «επιστροφή» της Νίνας Κασιμάτη και της Θεοδώρας Τζάκρη «σκοντάφτει» ακόμη στις «ενστάσεις» αρκετών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, εντός και εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας.
Το φωτογραφικό ενσταντανέ για παράδειγμα του Γιώργου Παπανδρέου με τη Θεοδώρα Τζάκρη στην πρόσφατη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο προεδρικό μέγαρο αν και έμοιαζε με αποδοχή της ενδεχόμενης επιστροφής της από τους παπανδρεϊκούς εξακολουθεί να προβληματίζει τη Χαριλάου Τρικούπη, λόγω και της πρόβλεψης στο καταστατικό για τη μη συμμετοχή στα «πράσινα» ψηφοδέλτια όσων έχουν πάνω από 20 έτη στα κοινοβουλευτικά έδρανα.
Η δε Νίνα Κασιμάτη που επίσης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ αφενός παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου «θυμίζει» ακόμη σε αρκετούς παπανδρεϊκούς παλαιότερες δηλώσεις της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού. Οι καλά γνωρίζοντες επιμένουν πάντως ότι δεν αποκλείεται η ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ το προσεχές διάστημα, ενώ για τον «επόμενο τόνο» προγραμματίζεται η ανακοίνωση προσχώρησης στο κόμμα του Ευάγγελου Αποστολάκη (θα κατέβει στην Α’ Πειραιά), της Ολυμπίας Τελιγιορίδου ( θα είναι υποψήφια στην Καστοριά) και άλλων στελεχών από τον ευρύτερο χώρο. Άνθρωποι της Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν θετικά την προσέγγιση άλλων ανεξάρτητων βουλευτών και συμφωνούν με τις σχετικές κρούσεις προς την Μυρτώ Κοροβέση και τη Γιώτα Πούλου (αποχώρησαν από το κόμμα Κασσελάκη).
«Η στρατηγική της διεύρυνσης είναι μια δεδομένη στρατηγική και θα ξεδιπλωθεί όλο το επόμενο διάστημα», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αποφεύγοντας πάντως την ονοματολογία και την περιγραφή του χρονοδιαγράμματος, αν και μέχρι τη ΔΕΘ η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να έχει αυξήσει τον αριθμό των μελών της κοινοβουλευτικής της ομάδας (τουλάχιστον στους 35). Ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, Κώστας Σκανδαλίδης έχει αναλάβει εν τω μεταξύ μέσα στις επόμενες μέρες να οργανώσει καλύτερα την επιχείρηση προσέγγισης δυνάμεων από όμορους χώρους σε κάθε εκλογική περιφέρεια, κάτι που κάνουν με εντατικούς ρυθμούς κεντρικά στελέχη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα όλο το τελευταίο διάστημα.
Για αύριο έχει προγραμματιστεί η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής (της «σκιώδους κυβέρνησης») ώστε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός εν’ όψει των φθινοπωρινών μαχών. Κορυφαία στελέχη επισημαίνουν στους συνομιλητές τους ότι είναι ανάγκη να υπάρξουν καθαρά μηνύματα για την προσέλκυση ευρύτερων εκλογικών κοινών και ένα «δυνατό» κεντρικό αφήγημα στη βάση της προγραμματικής ατζέντας του ΠΑΣΟΚ. Στη ΔΕΘ θα επιχειρηθεί μια πιο λεπτομερής περιγραφή του «κυβερνητικού» προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ενώ η εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη που φέτος θα γίνει, όχι στην Αθήνα αλλά στο Ηράκλειο Κρήτης, οργανώνεται με στόχο την καλύτερη δυνατή συσπείρωση των δυνάμεων του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές. Όλο και περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι οι κάλπες θα στηθούν τελικά την άνοιξη του 2027, ωστόσο σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές οργανώνουν το πρόγραμμά τους και για το σενάριο που δεν αποκλείει έναν εκλογικό αιφνιδιασμό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από τη ΔΕΘ.
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι ο φετινός Σεπτέμβριος είναι καθοριστικής σημασίας, ωστόσο τονίζουν ότι η στρατηγική αντεπίθεσης σε προεκλογικό φόντο πρέπει να ξεκινήσει πιο οργανωμένα και με ταχύτερους ρυθμούς από τώρα. Η επιχείρηση διεύρυνσης με την ένταξη ή την «επιστροφή» στελεχών και βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ θεωρείται επιβεβλημένη, ωστόσο οι αντιδράσεις στο εσωτερικό όσον αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα «φρενάρει» τη διαδικασία και τις σχετικές ανακοινώσεις. Χθες ανακοινώθηκε η ένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα του βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη (εκλέχτηκε με την Πλεύση Ελευθερίας και πέρασε πριν ανεξαρτητοποιηθεί στο κόμμα Κασσελάκη), όμως η «επιστροφή» της Νίνας Κασιμάτη και της Θεοδώρας Τζάκρη «σκοντάφτει» ακόμη στις «ενστάσεις» αρκετών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, εντός και εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας.
Το φωτογραφικό ενσταντανέ για παράδειγμα του Γιώργου Παπανδρέου με τη Θεοδώρα Τζάκρη στην πρόσφατη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο προεδρικό μέγαρο αν και έμοιαζε με αποδοχή της ενδεχόμενης επιστροφής της από τους παπανδρεϊκούς εξακολουθεί να προβληματίζει τη Χαριλάου Τρικούπη, λόγω και της πρόβλεψης στο καταστατικό για τη μη συμμετοχή στα «πράσινα» ψηφοδέλτια όσων έχουν πάνω από 20 έτη στα κοινοβουλευτικά έδρανα.
Η δε Νίνα Κασιμάτη που επίσης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ αφενός παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου «θυμίζει» ακόμη σε αρκετούς παπανδρεϊκούς παλαιότερες δηλώσεις της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού. Οι καλά γνωρίζοντες επιμένουν πάντως ότι δεν αποκλείεται η ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ το προσεχές διάστημα, ενώ για τον «επόμενο τόνο» προγραμματίζεται η ανακοίνωση προσχώρησης στο κόμμα του Ευάγγελου Αποστολάκη (θα κατέβει στην Α’ Πειραιά), της Ολυμπίας Τελιγιορίδου ( θα είναι υποψήφια στην Καστοριά) και άλλων στελεχών από τον ευρύτερο χώρο. Άνθρωποι της Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν θετικά την προσέγγιση άλλων ανεξάρτητων βουλευτών και συμφωνούν με τις σχετικές κρούσεις προς την Μυρτώ Κοροβέση και τη Γιώτα Πούλου (αποχώρησαν από το κόμμα Κασσελάκη).
«Η στρατηγική της διεύρυνσης είναι μια δεδομένη στρατηγική και θα ξεδιπλωθεί όλο το επόμενο διάστημα», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αποφεύγοντας πάντως την ονοματολογία και την περιγραφή του χρονοδιαγράμματος, αν και μέχρι τη ΔΕΘ η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να έχει αυξήσει τον αριθμό των μελών της κοινοβουλευτικής της ομάδας (τουλάχιστον στους 35). Ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, Κώστας Σκανδαλίδης έχει αναλάβει εν τω μεταξύ μέσα στις επόμενες μέρες να οργανώσει καλύτερα την επιχείρηση προσέγγισης δυνάμεων από όμορους χώρους σε κάθε εκλογική περιφέρεια, κάτι που κάνουν με εντατικούς ρυθμούς κεντρικά στελέχη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα όλο το τελευταίο διάστημα.
Για αύριο έχει προγραμματιστεί η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής (της «σκιώδους κυβέρνησης») ώστε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός εν’ όψει των φθινοπωρινών μαχών. Κορυφαία στελέχη επισημαίνουν στους συνομιλητές τους ότι είναι ανάγκη να υπάρξουν καθαρά μηνύματα για την προσέλκυση ευρύτερων εκλογικών κοινών και ένα «δυνατό» κεντρικό αφήγημα στη βάση της προγραμματικής ατζέντας του ΠΑΣΟΚ. Στη ΔΕΘ θα επιχειρηθεί μια πιο λεπτομερής περιγραφή του «κυβερνητικού» προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ενώ η εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη που φέτος θα γίνει, όχι στην Αθήνα αλλά στο Ηράκλειο Κρήτης, οργανώνεται με στόχο την καλύτερη δυνατή συσπείρωση των δυνάμεων του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές. Όλο και περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι οι κάλπες θα στηθούν τελικά την άνοιξη του 2027, ωστόσο σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές οργανώνουν το πρόγραμμά τους και για το σενάριο που δεν αποκλείει έναν εκλογικό αιφνιδιασμό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από τη ΔΕΘ.
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