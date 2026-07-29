ThessINTEC: Νέα χρηματοδότηση 30,3 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης μετά την έξοδο από το Ταμείο Ανάκαμψης
ThessINTEC: Νέα χρηματοδότηση 30,3 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης μετά την έξοδο από το Ταμείο Ανάκαμψης
Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «ανάπτυξη νέων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας», ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η απόφαση διασφαλίζει με εθνικούς πόρους τη χρηματοδοτική συνέχεια και την απρόσκοπτη υλοποίησή του
Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, το έργο εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της χρηματοδότησής του με εθνικούς πόρους και ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή των πρώτων υποδομών του τεχνολογικού πάρκου.
Με δημόσια χρηματοδότηση ύψους 30,3 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προχωρά η επόμενη φάση του ThessINTEC, καθώς με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου το έργο εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Η εξέλιξη αυτή δίνει νέα χρηματοδοτική βάση στο τεχνολογικό πάρκο, μετά την ανάκληση της προηγούμενης ένταξής του στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς δεν ήταν πλέον εφικτή η ολοκλήρωσή του εντός των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων του ΤΑΑ.
Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «ανάπτυξη νέων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας», ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η απόφαση διασφαλίζει με εθνικούς πόρους τη χρηματοδοτική συνέχεια και την απρόσκοπτη υλοποίησή του, κάνοντας πράξη τη δέσμευση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.
Η χρηματοδότηση αφορά την κατασκευή των βασικών υποδομών, των δικτύων και των πρώτων κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στον Δήμο Θερμαϊκού. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, εργασίες προετοιμασίας και σταθεροποίησης του εδάφους, αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα υποδομής και οι πρώτες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Σε πλήρη ανάπτυξη, το ThessINTEC, που αναπτύσσεται σε έκταση 760 στρεμμάτων, εκτιμάται ότι θα προσελκύσει επενδύσεις περίπου 500 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας.
Με δημόσια χρηματοδότηση ύψους 30,3 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προχωρά η επόμενη φάση του ThessINTEC, καθώς με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου το έργο εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Η εξέλιξη αυτή δίνει νέα χρηματοδοτική βάση στο τεχνολογικό πάρκο, μετά την ανάκληση της προηγούμενης ένταξής του στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς δεν ήταν πλέον εφικτή η ολοκλήρωσή του εντός των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων του ΤΑΑ.
Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «ανάπτυξη νέων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας», ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η απόφαση διασφαλίζει με εθνικούς πόρους τη χρηματοδοτική συνέχεια και την απρόσκοπτη υλοποίησή του, κάνοντας πράξη τη δέσμευση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.
Η χρηματοδότηση αφορά την κατασκευή των βασικών υποδομών, των δικτύων και των πρώτων κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στον Δήμο Θερμαϊκού. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, εργασίες προετοιμασίας και σταθεροποίησης του εδάφους, αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα υποδομής και οι πρώτες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Σε πλήρη ανάπτυξη, το ThessINTEC, που αναπτύσσεται σε έκταση 760 στρεμμάτων, εκτιμάται ότι θα προσελκύσει επενδύσεις περίπου 500 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας.
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