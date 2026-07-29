ThessINTEC: Νέα χρηματοδότηση 30,3 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης μετά την έξοδο από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «ανάπτυξη νέων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας», ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η απόφαση διασφαλίζει με εθνικούς πόρους τη χρηματοδοτική συνέχεια και την απρόσκοπτη υλοποίησή του