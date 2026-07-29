Παπασταύρου για το νομοσχέδιο για το νερό: Το σημερινό μοντέλο διαχείρισης έχει ξεπεράσει τα όριά του

Ο υπουργός Περιβάλλοντος κατέθεσε στη Βουλή τρεις νομοτεχνικές βελτιώσεις, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η αδράνεια δεν αποτελεί λύση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις του τομέα