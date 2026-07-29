Γεωργιάδης από Λήμνο: Ανακοίνωσαν παλλημνιακή κινητοποίηση και ήρθαν 20 άνθρωποι, αφού αυτές οι διαμαρτυρίες δεν τραβάνε, γιατί τις ανακοινώνουν
Γεωργιάδης από Λήμνο: Ανακοίνωσαν παλλημνιακή κινητοποίηση και ήρθαν 20 άνθρωποι, αφού αυτές οι διαμαρτυρίες δεν τραβάνε, γιατί τις ανακοινώνουν
Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας από το νησί που επισκέφθηκε για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου - «Έχουν ανακοινώσει κινητοποίηση διάφοροι εκεί πέρα Αριστεροί. Μου είχανε λείψει, επιτέλους λίγη δράση» αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στο βίντεο που ανάρτησε
Στη Λήμνο βρέθηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας,Άδωνις Γεωργιάδης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου του νησιού.
Οπως σημειώνει σε ανάρτησή του, «εδώ και μέρες έκαναν παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης» και συμπληρώνει: «ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην κινητοποίηση. Φθάνω, δεν υπάρχει ψυχή, τελικά πίσω είχαν μαζευτεί καμία 15αριά άντε 20 άτομα». Ενώ ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την απορία «αφού πλέον αυτού του τύπου οι διαμαρτυρίες στο ΕΣΥ δεν τραβάνε τι τις ανακοινώνουν;».
Στο βίντεο που ανάρτησε ο κ. Γεωργιάδης, λέει πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για Λήμνο: «Έχουν ανακοινώσει παλλημνιακή κινητοποίηση διάφοροι εκεί πέρα Αριστεροί. Μου είχανε λείψει, επιτέλους λίγη δράση».
Αργότερα, σε πλάνα έξω από το νοσοκομείο ο υπουργός Υγείας φαίνεται να πλησιάζει όσους όσους έδωσαν το παρών στην διαμαρτυρία για να συνομιλήσει μαζί τους. «Ας υποθέσουμε ότι είναι όλα χάλια όπως τα λέτε. Κάνετε έκκληση για παλλημνιακή κινητοποίηση εδώ και μέρες. Διαβάζω τα σάιτ, αφίσες η ΑΔΕΔΥ και έρχομαι εδώ και είστε 25 άνθρωποι. Πού είναι το άλλο νησί; Τόσο χάλια το νοσοκομείο και είστε 25 άνθρωποι;».
«Παρά τις φοβερές εξαγγελίες, τελικά δεν υπήρχε ψυχή. Το Νοσοκομείο της Λήμνου έχει πλέον καινούριο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, εντελώς λειτουργικά , πλήρως εξοπλισμένα και με το αναγκαίο προσωπικό για να σώζουμε ζωές» καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης μέσα από τα νέα ΤΕΠ του Νοσοκομείου.
Εδώ και μέρες έκαναν στην Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην κινητοποίηση…φθάνω, δεν υπάρχει ψυχή, τελικά πίσω είχαν μαζευτεί καμία 15αριά άντε 20 άτομα.
Τα καταστήματα όλα κανονικά ανοικτά……αφού πλέον αυτού του τύπου οι διαμαρτυρίες στο ΕΣΥ δεν τραβάνε τί τις ανακοινώνουν;
Επί της ουσίας νέα υπέροχα ΤΕΠ και για πρώτη φορά εδώ και χρόνια σχετική επιτυχία στις προσλήψεις ιατρών. Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ που αξίζουν οι συμπολίτες μας
Οπως σημειώνει σε ανάρτησή του, «εδώ και μέρες έκαναν παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης» και συμπληρώνει: «ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην κινητοποίηση. Φθάνω, δεν υπάρχει ψυχή, τελικά πίσω είχαν μαζευτεί καμία 15αριά άντε 20 άτομα». Ενώ ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την απορία «αφού πλέον αυτού του τύπου οι διαμαρτυρίες στο ΕΣΥ δεν τραβάνε τι τις ανακοινώνουν;».
Στο βίντεο που ανάρτησε ο κ. Γεωργιάδης, λέει πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για Λήμνο: «Έχουν ανακοινώσει παλλημνιακή κινητοποίηση διάφοροι εκεί πέρα Αριστεροί. Μου είχανε λείψει, επιτέλους λίγη δράση».
Εδώ και μέρες έκαναν στην Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην… pic.twitter.com/6Noyb2nhsY— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 29, 2026
Αργότερα, σε πλάνα έξω από το νοσοκομείο ο υπουργός Υγείας φαίνεται να πλησιάζει όσους όσους έδωσαν το παρών στην διαμαρτυρία για να συνομιλήσει μαζί τους. «Ας υποθέσουμε ότι είναι όλα χάλια όπως τα λέτε. Κάνετε έκκληση για παλλημνιακή κινητοποίηση εδώ και μέρες. Διαβάζω τα σάιτ, αφίσες η ΑΔΕΔΥ και έρχομαι εδώ και είστε 25 άνθρωποι. Πού είναι το άλλο νησί; Τόσο χάλια το νοσοκομείο και είστε 25 άνθρωποι;».
«Παρά τις φοβερές εξαγγελίες, τελικά δεν υπήρχε ψυχή. Το Νοσοκομείο της Λήμνου έχει πλέον καινούριο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, εντελώς λειτουργικά , πλήρως εξοπλισμένα και με το αναγκαίο προσωπικό για να σώζουμε ζωές» καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης μέσα από τα νέα ΤΕΠ του Νοσοκομείου.
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη από τη Λήμνο:
Εδώ και μέρες έκαναν στην Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην κινητοποίηση…φθάνω, δεν υπάρχει ψυχή, τελικά πίσω είχαν μαζευτεί καμία 15αριά άντε 20 άτομα.
Τα καταστήματα όλα κανονικά ανοικτά……αφού πλέον αυτού του τύπου οι διαμαρτυρίες στο ΕΣΥ δεν τραβάνε τί τις ανακοινώνουν;
Επί της ουσίας νέα υπέροχα ΤΕΠ και για πρώτη φορά εδώ και χρόνια σχετική επιτυχία στις προσλήψεις ιατρών. Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ που αξίζουν οι συμπολίτες μας
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