Γεωργιάδης από Λήμνο: Ανακοίνωσαν παλλημνιακή κινητοποίηση και ήρθαν 20 άνθρωποι, αφού αυτές οι διαμαρτυρίες δεν τραβάνε, γιατί τις ανακοινώνουν

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας από το νησί που επισκέφθηκε για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου - «Έχουν ανακοινώσει κινητοποίηση διάφοροι εκεί πέρα Αριστεροί. Μου είχανε λείψει, επιτέλους λίγη δράση» αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στο βίντεο που ανάρτησε