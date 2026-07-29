Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους
Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους
«Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι», είπε ο πρωθυπουργός
Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, πρώτο σταθμό της σημερινής επίσκεψής του στο ακριτικό νησί.
Με φόντο τη μεγάλη ελληνική σημαία, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
Από το ακριτικό Αγαθονήσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στα κυκλώματα των διακινητών, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της. «Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά.
«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το φυλάκιο συμβάλλει ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.
Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ξεχωριστή τιμή» να βρίσκεται κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο Αγαθονήσι, σημειώνοντας ότι από το ανατολικότερο άκρο της χώρας εκπέμπεται ένα σαφές μήνυμα «αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης».
Μετά το φυλάκιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική διαδρομή του ακριτικού νησιού.
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Με φόντο τη μεγάλη ελληνική σημαία, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
Από το ακριτικό Αγαθονήσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στα κυκλώματα των διακινητών, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της. «Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά.
«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το φυλάκιο συμβάλλει ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.
Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ξεχωριστή τιμή» να βρίσκεται κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο Αγαθονήσι, σημειώνοντας ότι από το ανατολικότερο άκρο της χώρας εκπέμπεται ένα σαφές μήνυμα «αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης».
Μετά το φυλάκιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική διαδρομή του ακριτικού νησιού.
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