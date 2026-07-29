Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους

«Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι», είπε ο πρωθυπουργός