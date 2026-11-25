Fraport Greece: «Επιτυχία για τον τουρισμό αν το 2027 πιάσει τα νούμερα του 2026» – Γιατί ανησυχούν οι αεροπορικές
Fraport Greece: «Επιτυχία για τον τουρισμό αν το 2027 πιάσει τα νούμερα του 2026» – Γιατί ανησυχούν οι αεροπορικές
Έρχεται απαιτητικός χειμώνας ανέφεραν χθες ο CEO κ. Αλεxander Zinnel και ο διευθυντής Ανάπτυξης κ. Γιώργος Βήλος - Η πρώτη εκτίμηση για το τι αναμένεται το 2027 ως προς την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων ανά την Ελλάδα και συνακόλουθα για τον ελληνικό τουρισμό
«Το μήνυμα είναι ένα για τη θερινή σεζόν του 2027: Οι αεροπορικές μέχρι στιγμής βλέπουν ότι η Ελλάδα κρατάει καλά όμως είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποιους προορισμούς λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω. Σε αυτή τη συγκυρία, των ακριβών καυσίμων, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των οικονομικών πιέσεων στις τσέπες των Ευρωπαίων, ένα καλό σενάριο για το 2027 θα είναι να επιτύχουμε τις υψηλές επιδόσεις του 2026».
Αυτά ανέφεραν χθες οι επιτελείς της Fraport Greece, σε μία πρώτη εκτίμηση για το τι αναμένεται το 2027 ως προς την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων ανά την Ελλάδα και συνακόλουθα για τον ελληνικό τουρισμό. Για το αμέσως επόμενο διάστημα της χειμερινής σεζόν, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια ανά την Ελλάδα και πολύ σύντομα θα προσθέσει και το 15ο, αυτό της Καλαμάτας (σ.σ. ως παραχωρησιούχος κάτω από το κοινό σχήμα με τους ομίλους Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου) έκανε λόγο για έναν χειμώνα «γεμάτο προκλήσεις».
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Αυτά ανέφεραν χθες οι επιτελείς της Fraport Greece, σε μία πρώτη εκτίμηση για το τι αναμένεται το 2027 ως προς την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων ανά την Ελλάδα και συνακόλουθα για τον ελληνικό τουρισμό. Για το αμέσως επόμενο διάστημα της χειμερινής σεζόν, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια ανά την Ελλάδα και πολύ σύντομα θα προσθέσει και το 15ο, αυτό της Καλαμάτας (σ.σ. ως παραχωρησιούχος κάτω από το κοινό σχήμα με τους ομίλους Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου) έκανε λόγο για έναν χειμώνα «γεμάτο προκλήσεις».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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