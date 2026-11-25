Fraport Greece: «Επιτυχία για τον τουρισμό αν το 2027 πιάσει τα νούμερα του 2026» – Γιατί ανησυχούν οι αεροπορικές

Έρχεται απαιτητικός χειμώνας ανέφεραν χθες ο CEO κ. Αλεxander Zinnel και ο διευθυντής Ανάπτυξης κ. Γιώργος Βήλος - Η πρώτη εκτίμηση για το τι αναμένεται το 2027 ως προς την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων ανά την Ελλάδα και συνακόλουθα για τον ελληνικό τουρισμό