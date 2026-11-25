Motor Oil: Ποντάρει στα καύσιμα, χτίζει τον όμιλο του 2030 με επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ
Motor Oil: Ποντάρει στα καύσιμα, χτίζει τον όμιλο του 2030 με επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ
Τι περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο που παρουσιάζει σήμερα η διοίκηση– Στα 250.000 βαρέλια ημερησίως η δυναμικότητα του διυλιστηρίου, η επενδυτική δύναμη πυρός της MORE, οι συμμαχίες με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR και τα πράσινα projects άνω του 1 δισ. ευρώ που περιμένουν το πράσινο φως
Την ώρα που η Ευρώπη χάνει σημαντικό μέρος της διυλιστικής της δυναμικότητας, η Motor Oil επιλέγει να ενισχύσει περαιτέρω την παραδοσιακή μηχανή της κερδοφορίας της, επενδύοντας πάνω από 1 δισ. ευρώ στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων έως το 2030 και αξιοποιώντας τις ισχυρές ταμειακές ροές των καυσίμων για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της σε νέες αγορές.
Η επικαιροποίηση της στρατηγικής και των προοπτικών του ομίλου (Strategy and Outlook Update), που θα παρουσιάσει σήμερα η διοίκηση της Motor Oil, αποτυπώνει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει την ενίσχυση της διύλισης με την ανάπτυξη στην ηλεκτρική ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές, την κυκλική οικονομία και τις υποδομές, αλλά και με επιλεκτικές τοποθετήσεις στην τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία.
Με όχημα τις στρατηγικές συμμαχίες με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την AKTOR, τη χρηματοδοτική αυτονομία της MORE και έναν ισολογισμό που έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 1,2 δισ. ευρώ μέσα σε ένα δωδεκάμηνο, ο όμιλος διευρύνει τα περιθώρια οργανικής ανάπτυξης και νέων εξαγορών, διατηρώντας παράλληλα τον στόχο να αντλεί πάνω από το 40% της λειτουργικής του κερδοφορίας από δραστηριότητες εκτός καυσίμων έως το τέλος της δεκαετίας, σε συνθήκες κανονικοποιημένων περιθωρίων διύλισης.
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Η επικαιροποίηση της στρατηγικής και των προοπτικών του ομίλου (Strategy and Outlook Update), που θα παρουσιάσει σήμερα η διοίκηση της Motor Oil, αποτυπώνει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει την ενίσχυση της διύλισης με την ανάπτυξη στην ηλεκτρική ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές, την κυκλική οικονομία και τις υποδομές, αλλά και με επιλεκτικές τοποθετήσεις στην τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία.
Με όχημα τις στρατηγικές συμμαχίες με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την AKTOR, τη χρηματοδοτική αυτονομία της MORE και έναν ισολογισμό που έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 1,2 δισ. ευρώ μέσα σε ένα δωδεκάμηνο, ο όμιλος διευρύνει τα περιθώρια οργανικής ανάπτυξης και νέων εξαγορών, διατηρώντας παράλληλα τον στόχο να αντλεί πάνω από το 40% της λειτουργικής του κερδοφορίας από δραστηριότητες εκτός καυσίμων έως το τέλος της δεκαετίας, σε συνθήκες κανονικοποιημένων περιθωρίων διύλισης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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