Τι περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο που παρουσιάζει σήμερα η διοίκηση– Στα 250.000 βαρέλια ημερησίως η δυναμικότητα του διυλιστηρίου, η επενδυτική δύναμη πυρός της MORE, οι συμμαχίες με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR και τα πράσινα projects άνω του 1 δισ. ευρώ που περιμένουν το πράσινο φως