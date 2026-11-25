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Καρέ-καρέ η βεβήλωση εικόνας της Παναγίας από το 1350 σε ναό στη Λαμία: Έσπασε με λοστό την προθήκη και άρπαξε τα τάματα, δείτε βίντεο
Καρέ-καρέ η βεβήλωση εικόνας της Παναγίας από το 1350 σε ναό στη Λαμία: Έσπασε με λοστό την προθήκη και άρπαξε τα τάματα, δείτε βίντεο
Ο δράστης χρειάστηκε 1,5 λεπτό παρά το γεγονός ότι χτυπούσε ο συναγερμός και οι καμπάνες που είναι συνδεδεμένες μαζί του
Στόχος βάνδαλου ο οποίος δεν δίστασε να σπάσει με λοστό προθήκη για να αρπάξει τάματα έγινε ο ιερός ναός της Αγάθωνης στη Λαμία.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο άγνωστος άνδρας να κατευθύνεται προς την Ιερή Εικόνα της Παναγίας που χρονολογείται από το 1350, έχοντας νωρίτερα μπει στον ναό ξηλώνοντας ένα από τα παράθυρα.
Με ένα λοστό στο χέρι έσπασε την προθήκη και προκάλεσε φθορές στην κορνίζα μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, ενώ χρειάστηκε άλλα 6 για να μαζέψει από το πάτωμα κάποια τάματα που έφυγαν από την εικόνα κατά τη βίαιη καταστροφή της.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr η διάρρηξη και η βεβήλωση διήρκησαν συνολικά 1,5 λεπτό ενώ χτυπούσε ο συναγερμός και οι καμπάνες που είναι συνδεδεμένες με αυτόν.
Ο Ηγούμενος του ιστορικού Μοναστηριού π. Γερμανός Γιαντσίδης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, προσωπική και όλης της αδελφότητας για το γεγονός, καθώς εκτός από τη βεβήλωση της εικόνας εκλάπησαν πράγματα που είναι η έκφραση της πίστης και της ευγνωμοσύνης των πιστών, τα οποία ουσιαστικά δεν ανήκουν στη Μονή.
Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, που ερεύνησε το χώρο δράσης του ιερόσυλου, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/11/2026) που έγινε η διάρρηξη, όσο και από την προηγούμενη, καθώς ο άνδρας είχε επιχειρήσει και τα ξημερώματα της Κυριακής να εισέλθει στο ναό!
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο άγνωστος άνδρας να κατευθύνεται προς την Ιερή Εικόνα της Παναγίας που χρονολογείται από το 1350, έχοντας νωρίτερα μπει στον ναό ξηλώνοντας ένα από τα παράθυρα.
Με ένα λοστό στο χέρι έσπασε την προθήκη και προκάλεσε φθορές στην κορνίζα μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, ενώ χρειάστηκε άλλα 6 για να μαζέψει από το πάτωμα κάποια τάματα που έφυγαν από την εικόνα κατά τη βίαιη καταστροφή της.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr η διάρρηξη και η βεβήλωση διήρκησαν συνολικά 1,5 λεπτό ενώ χτυπούσε ο συναγερμός και οι καμπάνες που είναι συνδεδεμένες με αυτόν.
Ο Ηγούμενος του ιστορικού Μοναστηριού π. Γερμανός Γιαντσίδης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, προσωπική και όλης της αδελφότητας για το γεγονός, καθώς εκτός από τη βεβήλωση της εικόνας εκλάπησαν πράγματα που είναι η έκφραση της πίστης και της ευγνωμοσύνης των πιστών, τα οποία ουσιαστικά δεν ανήκουν στη Μονή.
Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, που ερεύνησε το χώρο δράσης του ιερόσυλου, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/11/2026) που έγινε η διάρρηξη, όσο και από την προηγούμενη, καθώς ο άνδρας είχε επιχειρήσει και τα ξημερώματα της Κυριακής να εισέλθει στο ναό!
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