Γιατί οι τράπεζες κρατούν ψηλά τον πήχη των κεφαλαίων – Στην περιοχή του 14% το όριο ασφαλείας από τον SSM
Γιατί οι τράπεζες κρατούν ψηλά τον πήχη των κεφαλαίων – Στην περιοχή του 14% το όριο ασφαλείας από τον SSM
Το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές, οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και η πορεία των επιτοκίων δημιουργεί νέα δεδομένα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά - Ενισχύεται η ανάγκη να διατηρούνται υψηλοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας
Τόσο η εποπτεία όσο και οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών φαίνεται πως επιθυμούν να διατηρήσουν υψηλά τα κεφαλαιακά τους αποθέματα παρά την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση.
Οσο το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές, οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και η πορεία των επιτοκίων δημιουργεί νέα δεδομένα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τόσο ενισχύεται η ανάγκη να διατηρούνται υψηλοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Η περιοχή του 14% στον δείκτη CET1 φαίνεται να είναι κομβική για τράπεζες επενδυτές αλλά και εποπτεία καθώς αποτυπώνει μια συντηρητική αλλά συγχρόνως και ασφαλή αντίληψη για το ύψος των κεφαλαίων που χρειάζεται να διατηρούν οι τράπεζες, προκειμένου να μπορούν να απορροφήσουν ενδεχόμενες αναταράξεις, να χρηματοδοτήσουν την οικονομία και ταυτόχρονα να συνεχίσουν τις διανομές προς τους μετόχους τους.
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Οσο το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές, οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και η πορεία των επιτοκίων δημιουργεί νέα δεδομένα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τόσο ενισχύεται η ανάγκη να διατηρούνται υψηλοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Η περιοχή του 14% στον δείκτη CET1 φαίνεται να είναι κομβική για τράπεζες επενδυτές αλλά και εποπτεία καθώς αποτυπώνει μια συντηρητική αλλά συγχρόνως και ασφαλή αντίληψη για το ύψος των κεφαλαίων που χρειάζεται να διατηρούν οι τράπεζες, προκειμένου να μπορούν να απορροφήσουν ενδεχόμενες αναταράξεις, να χρηματοδοτήσουν την οικονομία και ταυτόχρονα να συνεχίσουν τις διανομές προς τους μετόχους τους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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