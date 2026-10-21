Ο Ηλίας Βρεττός πήγε για κάμπινγκ με την έξι μηνών έγκυο σύζυγό του στον Όλυμπο
Ο Ηλίας Βρεττός πήγε για κάμπινγκ με την έξι μηνών έγκυο σύζυγό του στον Όλυμπο
Μεγάλο σεβασμό στην Αναστασία Δεληγιάννη, έγραψε ο τραγουδιστής για τη σύζυγό του
Μια εξόρμηση στον Όλυμπο για κάμπινγκ, έκανε ο Ηλίας Βρεττός με την έξι μηνών έγκυο σύζυγό του.
Ο τραγουδιστής και η Αναστασία Δεληγιάννη επέλεξαν τη λίμνη Κατή για την απόδρασή τους στη φύση, λίγους μήνες πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ο Ηλίας Βρεττός έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας φωτογραφίες από την εμπειρία τους και τις στιγμές που έζησαν στη φύση.
«Στήνοντας camp σε αλπική λίμνη με 6 μηνών έγκυο γυναίκα! Μεγάλο σεβασμό στην Αναστασία Δεληγιάννη. Μόνο η φύση μας ηρεμεί τελικά» σημείωσε ο Ηλίας Βρεττός στη λεζάντα της δημοσίευσής του εστιάζοντας στην απόφαση της συζύγου του να κάνει κάμπινγκ, παρά το γεγονός ότι διανύει τον έκτο μήνα της κύησής της.
Δείτε την ανάρτησή του
Το ζευγάρι ετοιμάζεται να αποκτήσει το πρώτο του παιδί, με τον τραγουδιστή να κάνει γνωστή την ευχάριστη είδηση στις 30 Σεπτεμβρίου μέσω μίας ανάρτησης στα social media. «ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα» έγραψε ο Ηλίας Βρεττός στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.
Ο τραγουδιστής και η Αναστασία Δεληγιάννη επέλεξαν τη λίμνη Κατή για την απόδρασή τους στη φύση, λίγους μήνες πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ο Ηλίας Βρεττός έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας φωτογραφίες από την εμπειρία τους και τις στιγμές που έζησαν στη φύση.
«Στήνοντας camp σε αλπική λίμνη με 6 μηνών έγκυο γυναίκα! Μεγάλο σεβασμό στην Αναστασία Δεληγιάννη. Μόνο η φύση μας ηρεμεί τελικά» σημείωσε ο Ηλίας Βρεττός στη λεζάντα της δημοσίευσής του εστιάζοντας στην απόφαση της συζύγου του να κάνει κάμπινγκ, παρά το γεγονός ότι διανύει τον έκτο μήνα της κύησής της.
Δείτε την ανάρτησή του
Το ζευγάρι ετοιμάζεται να αποκτήσει το πρώτο του παιδί, με τον τραγουδιστή να κάνει γνωστή την ευχάριστη είδηση στις 30 Σεπτεμβρίου μέσω μίας ανάρτησης στα social media. «ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα» έγραψε ο Ηλίας Βρεττός στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.
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