Ο Ηλίας Βρεττός θα γίνει μπαμπάς, δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της συζύγου του

θα γίνουν γονείς. Μέσα από ένα βίντεο που έχουν τραβήξει μαζί στη θάλασσα, ο Ηλίας Βρεττός εμφανίζεται να γράφει στην κοιλιά της συζύγου του με αντηλιακό: «ΗΒ2».

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έρχεται τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο του ζευγαριού . Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2022, ύστερα από περίπου τρεισήμισι χρόνια σχέσης.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κύμη, γενέτειρα του τραγουδιστή, παρουσία στενών φίλων και συγγενών.