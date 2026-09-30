Ο Ηλίας Βρεττός θα γίνει μπαμπάς, δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της συζύγου του
Ο Ηλίας Βρεττός θα γίνει μπαμπάς, δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της συζύγου του
Το πιο γλυκό «Πρόστιμο» της ζωής μας είναι καθοδόν και είμαστε ευλογημένοι, σχολίασε ο τραγουδιστής κάνοντας αναφορά σε στίχους του νέου του κομματιού
Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Ηλίας Βρεττός, ανακοινώνοντας την εγκυμοσύνη της συζύγου του με ένα βίντεο στα social media.
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής έκανε γνωστό ότι σε λίγο καιρό εκείνος και η Αναστασία Δεληγιάννη θα γίνουν γονείς. Μέσα από ένα βίντεο που έχουν τραβήξει μαζί στη θάλασσα, ο Ηλίας Βρεττός εμφανίζεται να γράφει στην κοιλιά της συζύγου του με αντηλιακό: «ΗΒ2».
«ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα», έγραψε ο Ηλίας Βρεττός στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, αναφερόμενος σε στίχους του νέου κομματιού του «Πρόστιμο».
Δείτε το βίντεο
Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έρχεται τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο του ζευγαριού. Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2022, ύστερα από περίπου τρεισήμισι χρόνια σχέσης. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κύμη, γενέτειρα του τραγουδιστή, παρουσία στενών φίλων και συγγενών.
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής έκανε γνωστό ότι σε λίγο καιρό εκείνος και η Αναστασία Δεληγιάννη θα γίνουν γονείς. Μέσα από ένα βίντεο που έχουν τραβήξει μαζί στη θάλασσα, ο Ηλίας Βρεττός εμφανίζεται να γράφει στην κοιλιά της συζύγου του με αντηλιακό: «ΗΒ2».
«ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα», έγραψε ο Ηλίας Βρεττός στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, αναφερόμενος σε στίχους του νέου κομματιού του «Πρόστιμο».
Δείτε το βίντεο
Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έρχεται τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο του ζευγαριού. Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2022, ύστερα από περίπου τρεισήμισι χρόνια σχέσης. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κύμη, γενέτειρα του τραγουδιστή, παρουσία στενών φίλων και συγγενών.
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