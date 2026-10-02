Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: Είναι σχεδόν έξι μηνών, υπάρχει μεγάλη αγωνία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους
Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: Είναι σχεδόν έξι μηνών, υπάρχει μεγάλη αγωνία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους
Νιώθουμε υπέροχα, είναι κάτι πρωτόγνωρο, είπε ο τραγουδιστής
Στην εγκυμοσύνη της συζύγου του αναφέρθηκε ο Ηλίας Βρεττός, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σχεδόν στον έκτο μήνα και πως υπάρχει μεγάλη αγωνία να πάνε όλα καλά.
Ο τραγουδιστής που ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι με τη σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μιλώντας για την ευχάριστη είδηση.
Ο Ηλίας Βρεττός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, ενώ παράλληλα μοιράστηκε την αγωνία του εξελιχθούν όλα καλά με την κύηση μέχρι την τελευταία στιγμή. Όπως είπε ο ίδιος: «Νιώθουμε υπέροχα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς όλο αυτό, αλλά ταυτόχρονα με τη χαρά υπάρχει μεγάλο καρδιοχτύπι, μεγάλη αγωνία και ανησυχία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους. Είναι μέχρι στιγμής όλα μαγικά. Είναι σχεδόν έξι μηνών, γι’ αυτό και το ανακοινώσαμε».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου ότι θα γίνει πατέρας μέσα από ένα βίντεο που έχει τραβήξει με τη σύζυγό του στη θάλασσα. Ο ίδιος εμφανίζεται να γράφει στην κοιλιά της με αντηλιακό: «ΗΒ2».
«ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα» έγραψε ο Ηλίας Βρεττός στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, αναφερόμενος σε στίχους του νέου κομματιού του «Πρόστιμο».
Ο τραγουδιστής που ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι με τη σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μιλώντας για την ευχάριστη είδηση.
Ο Ηλίας Βρεττός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, ενώ παράλληλα μοιράστηκε την αγωνία του εξελιχθούν όλα καλά με την κύηση μέχρι την τελευταία στιγμή. Όπως είπε ο ίδιος: «Νιώθουμε υπέροχα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς όλο αυτό, αλλά ταυτόχρονα με τη χαρά υπάρχει μεγάλο καρδιοχτύπι, μεγάλη αγωνία και ανησυχία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους. Είναι μέχρι στιγμής όλα μαγικά. Είναι σχεδόν έξι μηνών, γι’ αυτό και το ανακοινώσαμε».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου ότι θα γίνει πατέρας μέσα από ένα βίντεο που έχει τραβήξει με τη σύζυγό του στη θάλασσα. Ο ίδιος εμφανίζεται να γράφει στην κοιλιά της με αντηλιακό: «ΗΒ2».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα» έγραψε ο Ηλίας Βρεττός στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, αναφερόμενος σε στίχους του νέου κομματιού του «Πρόστιμο».
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