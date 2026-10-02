Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: Είναι σχεδόν έξι μηνών, υπάρχει μεγάλη αγωνία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους
GALA
Ηλίας Βρεττός Εγκυμοσύνη Αναστασία Δεληγιάννη

Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: Είναι σχεδόν έξι μηνών, υπάρχει μεγάλη αγωνία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους

Νιώθουμε υπέροχα, είναι κάτι πρωτόγνωρο, είπε ο τραγουδιστής

Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: Είναι σχεδόν έξι μηνών, υπάρχει μεγάλη αγωνία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην εγκυμοσύνη της συζύγου του αναφέρθηκε ο Ηλίας Βρεττός, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σχεδόν στον έκτο μήνα και πως υπάρχει μεγάλη αγωνία να πάνε όλα καλά.

Ο τραγουδιστής που ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι με τη σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μιλώντας για την ευχάριστη είδηση.

Ο Ηλίας Βρεττός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, ενώ παράλληλα μοιράστηκε την αγωνία του εξελιχθούν όλα καλά με την κύηση μέχρι την τελευταία στιγμή. Όπως είπε ο ίδιος: «Νιώθουμε υπέροχα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς όλο αυτό, αλλά ταυτόχρονα με τη χαρά υπάρχει μεγάλο καρδιοχτύπι, μεγάλη αγωνία και ανησυχία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους. Είναι μέχρι στιγμής όλα μαγικά. Είναι σχεδόν έξι μηνών, γι’ αυτό και το ανακοινώσαμε».

Δείτε το βίντεο



Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου ότι θα γίνει πατέρας μέσα από ένα βίντεο που έχει τραβήξει με τη σύζυγό του στη θάλασσα. Ο ίδιος εμφανίζεται να γράφει στην κοιλιά της με αντηλιακό: «ΗΒ2».


Κλείσιμο
«ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα» έγραψε ο Ηλίας Βρεττός στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, αναφερόμενος σε στίχους του νέου κομματιού του «Πρόστιμο».
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης