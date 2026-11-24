Βίκυ Σταυροπούλου: Ο Θεός σε φανέρωσε στη ζωή μας, έγραψε για τον γαμπρό της
Βίκυ Σταυροπούλου: Ο Θεός σε φανέρωσε στη ζωή μας, έγραψε για τον γαμπρό της
Η ηθοποιός ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγο της Δανάης Μπάρκα για τα γενέθλιά του
Τις ευχές της στον γαμπρό της με αφορμή τα γενέθλιά του, έστειλε η Βίκυ Σταυροπούλου εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη της για την ύπαρξή του στη ζωή τους.
Η ηθοποιός έκανε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ένα Instagram story από την ημέρα του γάμου της κόρης της, Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση. Στην εικόνα, η Βίκυ Σταυροπούλου εμφανίζεται τα ταΐζει τον γαμπρό της μετά το μυστήριο.
Μέσα από όσα έγραψε η ηθοποιός πάνω στο στιγμιότυπο, αναφέρθηκε στην αγάπη και την εκτίμηση που έχει στο πρόσωπό του. «Να είναι η ζωή σου όπως το χαμόγελό σου, ζεστό αληθινό γεμάτο αγάπη. Θεοφάνη μου, ο Θεός σε φανέρωσε στη ζωή μας» έγραψε.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός έκανε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ένα Instagram story από την ημέρα του γάμου της κόρης της, Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση. Στην εικόνα, η Βίκυ Σταυροπούλου εμφανίζεται τα ταΐζει τον γαμπρό της μετά το μυστήριο.
Μέσα από όσα έγραψε η ηθοποιός πάνω στο στιγμιότυπο, αναφέρθηκε στην αγάπη και την εκτίμηση που έχει στο πρόσωπό του. «Να είναι η ζωή σου όπως το χαμόγελό σου, ζεστό αληθινό γεμάτο αγάπη. Θεοφάνη μου, ο Θεός σε φανέρωσε στη ζωή μας» έγραψε.
Δείτε την ανάρτησή της
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