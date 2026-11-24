Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Οριστική η απόφαση της ΟΥΕΦΑ για τον Κοϊτά: Δύο αγωνιστικές η τιμωρία, χάνει Κόμο και Γαλατασαράι, βίντεο
Οριστική η απόφαση της ΟΥΕΦΑ για τον Κοϊτά: Δύο αγωνιστικές η τιμωρία, χάνει Κόμο και Γαλατασαράι, βίντεο
Ο 28χρονος άσος της Ένωσης είχε αποβληθεί στον αγώνα με τη Ρεάλ για το Champions League
Οριστική είναι η απόφαση της ΟΥΕΦΑ πλέον για τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.
Ο 28χρονος διεθνής Μαυριτανός άσος της ΑΕΚ τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγωνιστικών μετά την αποβολή του στο ματς με τη Ρεάλ για το Champions League. Ο Κοϊτά είχε αποβληθεί για εξύβριση του διαιτητή μετά το τέλος του αγώνα.
Ο 28χρονος εξτρέμ δε θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στους αγώνες με την Κόμο σήμερα Τρίτη (24/11) αλλά και σε αυτόν με αντίπαλο την Γαλατασαράι εντός έδρας στις 8/12. Κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει σε παιχνίδι Champions League, σε αυτό με αντίπαλο τη Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 19 Ιανουαρίου 2027.
Ο 28χρονος διεθνής Μαυριτανός άσος της ΑΕΚ τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγωνιστικών μετά την αποβολή του στο ματς με τη Ρεάλ για το Champions League. Ο Κοϊτά είχε αποβληθεί για εξύβριση του διαιτητή μετά το τέλος του αγώνα.
Ο 28χρονος εξτρέμ δε θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στους αγώνες με την Κόμο σήμερα Τρίτη (24/11) αλλά και σε αυτόν με αντίπαλο την Γαλατασαράι εντός έδρας στις 8/12. Κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει σε παιχνίδι Champions League, σε αυτό με αντίπαλο τη Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 19 Ιανουαρίου 2027.
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