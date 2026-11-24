Περικλής Κονδυλάτος για Ιωάννα Τούνη: Κάνει επίδειξη πλούτου, είναι πρότυπο προς αποφυγή
Περικλής Κονδυλάτος για Ιωάννα Τούνη: Κάνει επίδειξη πλούτου, είναι πρότυπο προς αποφυγή
«Ό,τι έχουμε μας το παρέχει ο Θεός, λίγη ταπεινοφροσύνη δεν βλάπτει», πρόσθεσε ο σχεδιαστής κοσμημάτων
Πρότυπο προς αποφυγή δήλωσε ο Περικλής Κονδυλάτος πως είναι η Ιωάννα Τούνη, επισημαίνοντας πως η influencer κάνει επίδειξη πλούτου.
Ο σχεδιαστής κοσμημάτων ρωτήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια του MadWalk ποια είναι η άποψή του για την ανάρτηση που είχε κάνει η Ιωάννα Τούνη, απαντώντας εάν σκοπεύει να πολιτευτεί.
Ο Περικλής Κονδυλάτος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», είπε χαρακτηριστικά πως δεν αισθάνεται ότι η influencer τον εκφράζει και τόνισε πως τον ενοχλούν όσα βλέπει να ανεβάζει η ίδια στα social media: «Δεν έχω ακούσει τις απόψεις της. Συνήθως έχω δει ότι υπάρχει μία επίδειξη πλούτου. Εμένα με ενοχλεί σαν άνθρωπο. Εγώ δεν την ακολουθώ γιατί δεν με εκφράζει από αυτά που έχω δει. Δηλαδή κάτι εικόνες που είδα να κουνάει τα λεφτά το καλοκαίρι και όλα αυτά, είναι πολύ άσχημα πρότυπα. Δηλαδή θα έλεγα ότι είναι πρότυπο προς αποφυγή».
Δείτε το βίντεο
Όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day», ο σχεδιαστής κοσμημάτων πρόθεσε για το ίδιο θέμα: «Το πόσα λεφτά βγάζει ο καθένας μπορεί να γίνει και σιωπηλά. Ο άνθρωπος έχει χάσει τη σύνδεσή του με τον Θεό. Δεν είναι κανένας μας αυτοδημιούργητος. Ό,τι έχουμε και ό,τι μας παρέχεται, από ένα πιάτο φαΐ μέχρι τα μεγαλύτερα πλούτη, μας τα παρέχει ο Θεός και αν ο Θεός δεν ήθελε, δεν θα τα είχε. Οπότε λίγη ταπεινοφροσύνη δεν βλάπτει να έχουμε».
Η Ιωάννα Τούνη είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok για την προώθηση της εταιρείας ρούχων της, όπου εμφανίζεται σε ρόλο «πολιτικού» και στη συνέχεια μοιράστηκε ένα επιπλέον κλιπ το οποίο συνόδευσε με το viral ηχητικό απόσπασμα του Άδωνι Γεωργιάδη, με το σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», το οποίο έγινε μουσικό remix και πλέον ακούγεται και σε νυχτερινά μαγαζιά.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι τη ρωτούσαν εάν έχει σκεφτεί να ασχοληθεί με την πολιτική. Η influencer, ωστόσο, απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, απαντώντας: «Πολύ ψέμα και διαφθορά για να το αντέξω». Κάποιος άλλος σημείωσε: «Ιωάννα μήπως να σκεφτείς να κατέβεις στις επερχόμενες εκλογές;» με εκείνη να γράφει «όχι».
Ο σχεδιαστής κοσμημάτων ρωτήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια του MadWalk ποια είναι η άποψή του για την ανάρτηση που είχε κάνει η Ιωάννα Τούνη, απαντώντας εάν σκοπεύει να πολιτευτεί.
Ο Περικλής Κονδυλάτος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», είπε χαρακτηριστικά πως δεν αισθάνεται ότι η influencer τον εκφράζει και τόνισε πως τον ενοχλούν όσα βλέπει να ανεβάζει η ίδια στα social media: «Δεν έχω ακούσει τις απόψεις της. Συνήθως έχω δει ότι υπάρχει μία επίδειξη πλούτου. Εμένα με ενοχλεί σαν άνθρωπο. Εγώ δεν την ακολουθώ γιατί δεν με εκφράζει από αυτά που έχω δει. Δηλαδή κάτι εικόνες που είδα να κουνάει τα λεφτά το καλοκαίρι και όλα αυτά, είναι πολύ άσχημα πρότυπα. Δηλαδή θα έλεγα ότι είναι πρότυπο προς αποφυγή».
Δείτε το βίντεο
Όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day», ο σχεδιαστής κοσμημάτων πρόθεσε για το ίδιο θέμα: «Το πόσα λεφτά βγάζει ο καθένας μπορεί να γίνει και σιωπηλά. Ο άνθρωπος έχει χάσει τη σύνδεσή του με τον Θεό. Δεν είναι κανένας μας αυτοδημιούργητος. Ό,τι έχουμε και ό,τι μας παρέχεται, από ένα πιάτο φαΐ μέχρι τα μεγαλύτερα πλούτη, μας τα παρέχει ο Θεός και αν ο Θεός δεν ήθελε, δεν θα τα είχε. Οπότε λίγη ταπεινοφροσύνη δεν βλάπτει να έχουμε».
Η Ιωάννα Τούνη είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok για την προώθηση της εταιρείας ρούχων της, όπου εμφανίζεται σε ρόλο «πολιτικού» και στη συνέχεια μοιράστηκε ένα επιπλέον κλιπ το οποίο συνόδευσε με το viral ηχητικό απόσπασμα του Άδωνι Γεωργιάδη, με το σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», το οποίο έγινε μουσικό remix και πλέον ακούγεται και σε νυχτερινά μαγαζιά.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι τη ρωτούσαν εάν έχει σκεφτεί να ασχοληθεί με την πολιτική. Η influencer, ωστόσο, απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, απαντώντας: «Πολύ ψέμα και διαφθορά για να το αντέξω». Κάποιος άλλος σημείωσε: «Ιωάννα μήπως να σκεφτείς να κατέβεις στις επερχόμενες εκλογές;» με εκείνη να γράφει «όχι».
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