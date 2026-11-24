Ναταλία Δραγούμη για τον σύζυγό της: Δεν έχουμε περάσει ποτέ «κρισάρες», ούτε έχουμε φτάσει στα όρια του χωρισμού
Ναταλία Δραγούμη για τον σύζυγό της: Δεν έχουμε περάσει ποτέ «κρισάρες», ούτε έχουμε φτάσει στα όρια του χωρισμού
«Όταν είδα πόσο καλός μπαμπάς είναι με την κόρη του, με έκανε να τον ερωτευτώ ακόμη πιο πολύ», εξομολογήθηκε η ηθοποιός για τον Έντι Ρόμπερτς
Καμία μεγάλη κρίση δεν έχει περάσει η Ναταλία Δραγούμη με τον σύζυγό της, όπως δήλωσε, τονίζοντας πως δεν έχουν φτάσει ποτέ στα όρια του χωρισμού.
Η ηθοποιός, η οποία είναι παντρεμένη με τον Έντι Ρόμπερτς από το 2000 και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, εξήγησε πως έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά τη διάρκεια του γάμου τους, χωρίς ωστόσο να έχουν φτάσει στα άκρα.
Παρόλα αυτά, δεν γνωρίζει ποιο είναι το «μυστικό» της σχέσης τους: «Δεν ξέρω τι είναι αυτό το "μαγικό" που μας κρατάει τόσα χρόνια μαζί. Είμαστε ταιριαστοί. Δεν υπάρχει συνταγή. Δυσκολίες υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όχι μεγάλες, όχι κρισάρες, όχι στα όρια του χωρισμού, όχι "να πάω να κοιμηθώ στον καναπέ", ποτέ. Φυσικά και υπήρχαν, αλλά μικροδυσκολίες», είπε η Ναταλία Δραγούμη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, η ηθοποιός επισήμανε πως ο σύζυγός της είναι πολύ καλός πατέρας, γεγονός που αντιλήφθηκε από την αρχή της σχέσης τους, όταν τον είδε με την κόρη του: «Είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς. Τον ερωτεύομαι πάρα πολύ όταν βλέπω πόσο καλός μπαμπάς είναι. Έβλεπα πόσο καλός μπαμπάς είναι, πριν κάνουμε παιδιά, με την κόρη του, γιατί έχει μία κόρη, και αυτό με έκανε να τον ερωτευτώ ακόμη πιο πολύ», ανέφερε.
Η Ναταλία Δραγούμη, σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε και για την καριέρα της και τους ρόλους που την έχουν σημαδέψει, σημειώνοντας πως οι συνεργασίες που έχει κάνει με τον Πάνο Κοκκινόπουλο ήταν καθοριστικές για εκείνη: «Θεωρώ σταθμό στη ζωή μου αυτό που έχω κάνει με τον Πάνο Κοκκινόπουλο. Θεωρώ ότι ο Πάνος έχει φέρει το σινεμά στην τηλεόραση», είπε.
Έπειτα δήλωσε πως θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη και να επιστρέψει και πάλι η σειρά «Κόκκινος κύκλος»: «Θέλω πάρα πολύ να ξαναγίνει», ανέφερε.
Η ηθοποιός, η οποία είναι παντρεμένη με τον Έντι Ρόμπερτς από το 2000 και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, εξήγησε πως έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά τη διάρκεια του γάμου τους, χωρίς ωστόσο να έχουν φτάσει στα άκρα.
Παρόλα αυτά, δεν γνωρίζει ποιο είναι το «μυστικό» της σχέσης τους: «Δεν ξέρω τι είναι αυτό το "μαγικό" που μας κρατάει τόσα χρόνια μαζί. Είμαστε ταιριαστοί. Δεν υπάρχει συνταγή. Δυσκολίες υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όχι μεγάλες, όχι κρισάρες, όχι στα όρια του χωρισμού, όχι "να πάω να κοιμηθώ στον καναπέ", ποτέ. Φυσικά και υπήρχαν, αλλά μικροδυσκολίες», είπε η Ναταλία Δραγούμη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, η ηθοποιός επισήμανε πως ο σύζυγός της είναι πολύ καλός πατέρας, γεγονός που αντιλήφθηκε από την αρχή της σχέσης τους, όταν τον είδε με την κόρη του: «Είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς. Τον ερωτεύομαι πάρα πολύ όταν βλέπω πόσο καλός μπαμπάς είναι. Έβλεπα πόσο καλός μπαμπάς είναι, πριν κάνουμε παιδιά, με την κόρη του, γιατί έχει μία κόρη, και αυτό με έκανε να τον ερωτευτώ ακόμη πιο πολύ», ανέφερε.
Η Ναταλία Δραγούμη, σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε και για την καριέρα της και τους ρόλους που την έχουν σημαδέψει, σημειώνοντας πως οι συνεργασίες που έχει κάνει με τον Πάνο Κοκκινόπουλο ήταν καθοριστικές για εκείνη: «Θεωρώ σταθμό στη ζωή μου αυτό που έχω κάνει με τον Πάνο Κοκκινόπουλο. Θεωρώ ότι ο Πάνος έχει φέρει το σινεμά στην τηλεόραση», είπε.
Έπειτα δήλωσε πως θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη και να επιστρέψει και πάλι η σειρά «Κόκκινος κύκλος»: «Θέλω πάρα πολύ να ξαναγίνει», ανέφερε.
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