Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Ολυμπιακός: Στην προπόνηση ο ΜακΚίσικ, τα είπε με Μπαρτζώκα, βίντεο
Ολυμπιακός: Στην προπόνηση ο ΜακΚίσικ, τα είπε με Μπαρτζώκα, βίντεο
Ο Αμερικανός έπαιξε από το 2020 έως το 2026 στον Ολυμπιακό και πλέον βγάζει το ψωμί του στην Τουρκία
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού, αφού το πρωί της Τρίτης πήγε στο ΣΕΦ ο Σακίλ ΜακΚίσικ.
Ο Αμερικανός είναι ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα μαζί με την σύζυγό του Μπέριλ και δεν θα μπορούσε να μην πάει να δει τους παλιούς του συμπαίκτες με τους οποίους κατέκτησε τη Euroleague το 2026.
O Σακίλ ΜακΚίσικ έπαιξε στον Ολυμπιακό από το 2020 έως το 2026 και από το καλοκαίρι αγωνίζεται στην Τουρκ Τέλεκομ στην Τουρκία.
Στην διάρκεια της επίσκεψής του είχε συνομιλία με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παλιούς του συμπαίκτες.
Ο Αμερικανός είναι ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα μαζί με την σύζυγό του Μπέριλ και δεν θα μπορούσε να μην πάει να δει τους παλιούς του συμπαίκτες με τους οποίους κατέκτησε τη Euroleague το 2026.
O Σακίλ ΜακΚίσικ έπαιξε στον Ολυμπιακό από το 2020 έως το 2026 και από το καλοκαίρι αγωνίζεται στην Τουρκ Τέλεκομ στην Τουρκία.
Στην διάρκεια της επίσκεψής του είχε συνομιλία με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παλιούς του συμπαίκτες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα