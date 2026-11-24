Πιερρακάκης: Aναθεωρούμε προς τα πάνω όλες τις προβλέψεις της ελληνικής οικονομίας ως το 2030

Τι ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, τα περιθώρια νέων μέτρων στήριξης, τις επενδύσεις και τις προκλήσεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας