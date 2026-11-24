Με τη Σελήνη να δεσπόζει στον ουρανό της πρωτεύουσας, η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου προσφέρει ένα ξεχωριστό αστρονομικό θέαμα. Η υπερπανσέληνος έκανε την εμφάνισή της το απόγευμα της Τρίτης (24/11) και είναι ορατή σε ολόκληρη την Ελλάδα.Στην Αθήνα, η Σελήνη ανέτειλε περίπου στις 16:42, με την εικόνα της να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή όσο βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, τόσο λόγω της φωτεινότητάς της όσο και του φαινομενικού μεγέθους της.Η ονομασία της πανσελήνου του Νοεμβρίου έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις τωντης, καθώς και σε ευρωπαϊκές και αποικιακές παραδόσεις.Η συγκεκριμένη περίοδος του έτους συμπίπτει με τιςγια τον, καθώς συγκεντρώνουν αποθέματα τροφής και κατασκευάζουν τις φωλιές τους.Παράλληλα, ο Νοέμβριος αποτελούσε παραδοσιακά περίοδο κυνηγιού των καστόρων, καθώς το τρίχωμά τους γινόταν πυκνότερο ενόψει της πτώσης της θερμοκρασίας.Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι επίσης γνωστή με τις ονομασίες «» (Frost Moon) και «Φεγγάρι της Παγωνιάς» (Freezing Moon), που συνδέονται με την επικείμενη έλευση του χειμώνα.

Γιατί η αποψινή πανσέληνος είναι μεγαλύτερη και φωτεινότερη

Ο όρος «υπερπανσέληνος» (Supermoon) περιγράφει το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της πανσελήνου ενώ παράλληλα πλησιάζει στο περίγειο, δηλαδή στο πλησιέστερο προς τη Γη σημείο της τροχιάς της.Η απόσταση που χωρίζει σήμερα τη Σελήνη από τον πλανήτη μας εκτιμάται στα 360.766 χιλιόμετρα. Ακόμη μικρότερη θα είναι η απόσταση την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, όταν η Σελήνη θα φτάσει στο περίγειό της, προσεγγίζοντας τη Γη στα 359.347 χιλιόμετρα περίπου.Η μικρότερη απόσταση έχει ως αποτέλεσμα το φεγγάρι να μπορεί να εμφανίζεται μεγαλύτερο και πιο λαμπερό συγκριτικά με άλλες πανσελήνους, χωρίς ωστόσο η διαφορά αυτή να γίνεται πάντοτε εύκολα αντιληπτή με γυμνό μάτι.Στην εντυπωσιακή εικόνα της αποψινής υπερπανσελήνου συμβάλλει και η οπτική ψευδαίσθηση που δημιουργείται όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, δίνοντας την εντύπωση ότι το μέγεθός της είναι ακόμη μεγαλύτερο.