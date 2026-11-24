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Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα
Με σημαντικές δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό το απόγευμα της Τρίτης (24/11), όπου αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.
Συγκεκριμένα, στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Βαρυμπόμπης έως τη Μεταμόρφωση, ενώ στο ρεύμα ανόδου προβλήματα καταγράφονται από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ύψος Καλυφτάκη σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα μοτοσικλέτας με ΙΧ. Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά και στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών τόσο στην έξοδο προς Λαμία όσο και στην έξοδο προς Πειραιά.
Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία, καθώς και στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως τη λεωφόρο Κηφισίας.
Συγκεκριμένα, στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Βαρυμπόμπης έως τη Μεταμόρφωση, ενώ στο ρεύμα ανόδου προβλήματα καταγράφονται από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ύψος Καλυφτάκη σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα μοτοσικλέτας με ΙΧ. Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά και στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών τόσο στην έξοδο προς Λαμία όσο και στην έξοδο προς Πειραιά.
Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία, καθώς και στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως τη λεωφόρο Κηφισίας.
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