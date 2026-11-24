Ρίτα Γουίλσον για το τεράστιο τατουάζ στην πλάτη της: Ήταν φάρσα για τα γενέθλια του γιου μου
Ρίτα Γουίλσον για το τεράστιο τατουάζ στην πλάτη της: Ήταν φάρσα για τα γενέθλια του γιου μου
Η ηθοποιός τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε προκαλέσει έκπληξη με τη φωτογραφία που είχε ανεβάσει ποζάροντας τόπλες, δείχνοντας το σχέδιο
Φάρσα για τα γενέθλια του γιου της αποκάλυψε η Ρίτα Γουίλσον πως ήταν το τεράστιο τατουάζ στην πλάτη της.
Η 70χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε προκαλέσει έκπληξη στους διαδικτυακούς της φίλους όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο δημοσίευσε μια τόπλες φωτογραφία της με έναν σταυρό στο πίσω μέρος του σώματός της, παρόμοιο με το εντυπωσιακό τατουάζ του γιου της, Τσέστερ «Τσετ» Χανκς, εμπνευσμένο από το τραγούδι της «Stranger with Age», που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την περίοδο.
Η Γουίλσον δεν είχε επιβεβαιώσει τότε αν είχε πράγματι αποφασίσει να κάνει ένα τόσο μεγάλο τατουάζ, ωστόσο σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «CBS Mornings» εξήγησε γελώντας ότι το τατουάζ ήταν προσωρινό. «Ήταν μια φάρσα που έκανα για τα γενέθλια του γιου μου. Έχει πολλά τατουάζ», παραδέχτηκε η Γουίλσον και επισήμανε πως συνήθιζε να «απειλεί» τον Τσέστερ Χανκς ότι θα έκανε και η ίδια τατουάζ, λέγοντάς του: «Καλύτερα να προσέχεις, γιατί μια μέρα θα είμαστε στην παραλία και θα βγάλω το...».
Όταν, στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν έχει σκεφτεί ποτέ να κάνει πράγματι τατουάζ, η ηθοποιός και τραγουδίστρια απάντησε: «Η κόρη μου είπε “Το νέο τατουάζ είναι να μην έχεις τατουάζ”», συμπληρώνοντας πως το προσωρινό τατουάζ που είχε κάνει ήταν «σίγουρα μια διαφορετική εμφάνιση».
Η Ρίτα Γουίλσον και ο σύζυγός της, Τομ Χανκς, έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Τσετ, που γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1990, και τον μικρότερο γιο τους, Τρούμαν, που γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1993. Ο Χανκς είναι επίσης πατέρας του Κόλιν και της Ελίζαμπεθ, από τον προηγούμενο γάμο του με την εκλιπούσα Σαμάνθα Λιους.
Η 70χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε προκαλέσει έκπληξη στους διαδικτυακούς της φίλους όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο δημοσίευσε μια τόπλες φωτογραφία της με έναν σταυρό στο πίσω μέρος του σώματός της, παρόμοιο με το εντυπωσιακό τατουάζ του γιου της, Τσέστερ «Τσετ» Χανκς, εμπνευσμένο από το τραγούδι της «Stranger with Age», που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την περίοδο.
Η Γουίλσον δεν είχε επιβεβαιώσει τότε αν είχε πράγματι αποφασίσει να κάνει ένα τόσο μεγάλο τατουάζ, ωστόσο σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «CBS Mornings» εξήγησε γελώντας ότι το τατουάζ ήταν προσωρινό. «Ήταν μια φάρσα που έκανα για τα γενέθλια του γιου μου. Έχει πολλά τατουάζ», παραδέχτηκε η Γουίλσον και επισήμανε πως συνήθιζε να «απειλεί» τον Τσέστερ Χανκς ότι θα έκανε και η ίδια τατουάζ, λέγοντάς του: «Καλύτερα να προσέχεις, γιατί μια μέρα θα είμαστε στην παραλία και θα βγάλω το...».
Rita Wilson, 70, Reveals the Truth Behind Her Viral Back Tattoo: ‘Definitely a Different Look’ https://t.co/bLQDPBDn4I— People (@people) November 23, 2026
Όταν, στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν έχει σκεφτεί ποτέ να κάνει πράγματι τατουάζ, η ηθοποιός και τραγουδίστρια απάντησε: «Η κόρη μου είπε “Το νέο τατουάζ είναι να μην έχεις τατουάζ”», συμπληρώνοντας πως το προσωρινό τατουάζ που είχε κάνει ήταν «σίγουρα μια διαφορετική εμφάνιση».
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Η Ρίτα Γουίλσον και ο σύζυγός της, Τομ Χανκς, έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Τσετ, που γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1990, και τον μικρότερο γιο τους, Τρούμαν, που γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1993. Ο Χανκς είναι επίσης πατέρας του Κόλιν και της Ελίζαμπεθ, από τον προηγούμενο γάμο του με την εκλιπούσα Σαμάνθα Λιους.
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