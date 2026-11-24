Μαίρη Σταυρακέλλη για το ατύχημά της: «Για τρεις μήνες δεν μπορούσα να περπατήσω», η αποκάλυψη για τη μάχη που έδωσε ο σύζυγός της με τον καρκίνο
Μαίρη Σταυρακέλλη για το ατύχημά της: «Για τρεις μήνες δεν μπορούσα να περπατήσω», η αποκάλυψη για τη μάχη που έδωσε ο σύζυγός της με τον καρκίνο
Η ηθοποιός έπαθε σοβαρό κάταγμα μετά από πτώση σε πεζοδρόμιο της Αθήνας - «Ελπίζω ότι θα γλιτώσω την επέμβαση, γιατί ακόμα δεν είναι δεδομένο αυτό», εξήγησε
Μία εξομολόγηση για το ατύχημα που είχε πριν από λίγο καιρό έκανε η Μαίρη Σταυρακέλλη, εξηγώντας πως δεν μπορούσε να περπατήσει για τρεις μήνες, ενώ παράλληλα μίλησε για την περιπέτεια του συζύγου της με τον καρκίνο πριν από κάποια χρόνια.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ανέφερε πως έπαθε κάταγμα μετά από πτώση σε πεζοδρόμιο της Αθήνας: «Πήγαινα για γύρισμα, μια κανονική ημέρα, και σε ένα από αυτά τα χιλιάδες άθλια πεζοδρόμια κάπου στα Βριλήσσια, έχουν βγει οι ρίζες από τα χιλιάδες δέντρα, κουνιέται μια πλάκα, πέφτω κάτω τσακίζομαι και παθαίνω ένα κάταγμα, ένα δύσκολο κάταγμα. Και ξαφνικά για τρεις μήνες δεν μπορούσα να περπατήσω», είπε αρχικά.
Η κατάστασή της πλέον έχει βελτιωθεί πολύ, ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμα εάν θα πρέπει να πραγματοποιήσει και επέμβαση: «Τώρα, με πάρα πολύ πείσμα, γιατί είπα ότι δεν θα με καθηλώσει, βελτιώνεται αρκετά αργά. Έχω πεισμώσει. Ελπίζω ότι θα γλιτώσω την επέμβαση, γιατί ακόμα δεν είναι δεδομένο αυτό», ανέφερε η Μαίρη Σταυρακέλλη.
Δείτε το βίντεο
Η περιπέτεια υγείας της ηθοποιού, την οδήγησε σε μία παύση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις: «Σταμάτησα να δουλεύω. Οτιδήποτε υπήρχε, έμεινε πίσω», σημείωσε.
Η Μαίρη Σταυρακέλλη τόνισε πως την εξοργίζει το γεγονός ότι καθημερινά προκαλούνται τέτοιου είδους ατυχήματα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στις γειτονιές της Αθήνας: «Το δημοσιοποίησα δυο μήνες αφού είχα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Το ότι ανατράπηκε η καθημερινότητά μου με τέτοιο τρόπο, με θύμωσε γιατί ξαφνικά ανακαλύπτω ότι είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που πέφτουν στα πεζοδρόμια. Όταν χτύπησα και μου έφεραν κάτι πατερίτσες στην αρχή, δεν μπορούσα, με πονούσαν τα χέρια μου γιατί είχα χτυπήσει και τον αυχένα μου. Μου λένε οι άνθρωποι που μου έφεραν το αμαξίδιο "ξέρετε ότι το 90% των ατυχημάτων είναι από τα πεζοδρόμια και τους δρόμους;". Λες "παιδιά, έλεος". Την καθημερινότητά μας δεν θα έπρεπε να τη φροντίζουμε λίγο περισσότερο; Δεν θα έπρεπε να μην χρειάζεται να διεκδικούμε τα αυτονόητα; Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε μία από τις χώρες που έχουν αυτούς τους άθλιους δρόμους και αυτά τα άθλια πεζοδρόμια. Αυτό σημαίνει έλλειψη σεβασμού στον πολίτη», είπε.
Η ηθοποιός επισήμανε στη συνέχεια πως έχει μεγάλη αγάπη και θέληση για ζωή και η δύναμή της πηγάζει από τους ανθρώπους που έχει στο πλευρό της. Όπως δήλωσε, η δύναμη αυτή έδρασε με καταλυτικό τρόπο και στην μάχη που έδωσε ο σύζυγός της με τον καρκίνο στο παρελθόν: «Έχω δίπλα μου κάποιους ανθρώπους με πολύ σοβαρά θέματα. Ο σύζυγός μου πέρασε μία πάρα πολύ δύσκολη ιστορία με έναν καρκίνο, πριν από οχτώ χρόνια. Η θετική ενέργεια που παίρνουμε και από τους γύρω, μπορεί να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό που μπορεί να γίνει. Δεν σημαίνει ότι πάντα κερδίζεις. Το θέμα δεν είναι αν κερδίζεις ή αν χάνεις μια μάχη. Το θέμα είναι να είσαι μαχητής», ανέφερε.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ανέφερε πως έπαθε κάταγμα μετά από πτώση σε πεζοδρόμιο της Αθήνας: «Πήγαινα για γύρισμα, μια κανονική ημέρα, και σε ένα από αυτά τα χιλιάδες άθλια πεζοδρόμια κάπου στα Βριλήσσια, έχουν βγει οι ρίζες από τα χιλιάδες δέντρα, κουνιέται μια πλάκα, πέφτω κάτω τσακίζομαι και παθαίνω ένα κάταγμα, ένα δύσκολο κάταγμα. Και ξαφνικά για τρεις μήνες δεν μπορούσα να περπατήσω», είπε αρχικά.
Η κατάστασή της πλέον έχει βελτιωθεί πολύ, ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμα εάν θα πρέπει να πραγματοποιήσει και επέμβαση: «Τώρα, με πάρα πολύ πείσμα, γιατί είπα ότι δεν θα με καθηλώσει, βελτιώνεται αρκετά αργά. Έχω πεισμώσει. Ελπίζω ότι θα γλιτώσω την επέμβαση, γιατί ακόμα δεν είναι δεδομένο αυτό», ανέφερε η Μαίρη Σταυρακέλλη.
Δείτε το βίντεο
Η περιπέτεια υγείας της ηθοποιού, την οδήγησε σε μία παύση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις: «Σταμάτησα να δουλεύω. Οτιδήποτε υπήρχε, έμεινε πίσω», σημείωσε.
Η Μαίρη Σταυρακέλλη τόνισε πως την εξοργίζει το γεγονός ότι καθημερινά προκαλούνται τέτοιου είδους ατυχήματα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στις γειτονιές της Αθήνας: «Το δημοσιοποίησα δυο μήνες αφού είχα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Το ότι ανατράπηκε η καθημερινότητά μου με τέτοιο τρόπο, με θύμωσε γιατί ξαφνικά ανακαλύπτω ότι είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που πέφτουν στα πεζοδρόμια. Όταν χτύπησα και μου έφεραν κάτι πατερίτσες στην αρχή, δεν μπορούσα, με πονούσαν τα χέρια μου γιατί είχα χτυπήσει και τον αυχένα μου. Μου λένε οι άνθρωποι που μου έφεραν το αμαξίδιο "ξέρετε ότι το 90% των ατυχημάτων είναι από τα πεζοδρόμια και τους δρόμους;". Λες "παιδιά, έλεος". Την καθημερινότητά μας δεν θα έπρεπε να τη φροντίζουμε λίγο περισσότερο; Δεν θα έπρεπε να μην χρειάζεται να διεκδικούμε τα αυτονόητα; Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε μία από τις χώρες που έχουν αυτούς τους άθλιους δρόμους και αυτά τα άθλια πεζοδρόμια. Αυτό σημαίνει έλλειψη σεβασμού στον πολίτη», είπε.
Η ηθοποιός επισήμανε στη συνέχεια πως έχει μεγάλη αγάπη και θέληση για ζωή και η δύναμή της πηγάζει από τους ανθρώπους που έχει στο πλευρό της. Όπως δήλωσε, η δύναμη αυτή έδρασε με καταλυτικό τρόπο και στην μάχη που έδωσε ο σύζυγός της με τον καρκίνο στο παρελθόν: «Έχω δίπλα μου κάποιους ανθρώπους με πολύ σοβαρά θέματα. Ο σύζυγός μου πέρασε μία πάρα πολύ δύσκολη ιστορία με έναν καρκίνο, πριν από οχτώ χρόνια. Η θετική ενέργεια που παίρνουμε και από τους γύρω, μπορεί να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό που μπορεί να γίνει. Δεν σημαίνει ότι πάντα κερδίζεις. Το θέμα δεν είναι αν κερδίζεις ή αν χάνεις μια μάχη. Το θέμα είναι να είσαι μαχητής», ανέφερε.
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