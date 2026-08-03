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O Γούντι Χάρελσον θα τιμηθεί με το βραβείο «Καρδιά του Σαράγεβο»
O Γούντι Χάρελσον θα τιμηθεί με το βραβείο «Καρδιά του Σαράγεβο»
Είναι ένας από εκείνους τους ηθοποιούς που πιστεύεις ακόμη και στους πιο απίθανους ρόλους, δήλωσε ο διευθυντής του Φεστιβάλ του Σαράγεβο
Ο Γούντι Χάρελσον θα τιμηθεί με το βραβείο «Καρδιά του Σαράγεβο» ως αναγνώριση της προσφοράς του στον κινηματογράφο.
Ο ηθοποιός θα παραλάβει το τιμητικό βραβείο στο φεστιβάλ του Σαράγεβο, μαζί με τους Έμιλι Γουάτσον, η οποία είναι και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Σαράγεβο, Ασγκάρ Φαραντί και Ντιέγκο Λούνα.
Ο Χάρελσον έχει αποσπάσει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για Α΄ Ανδρικό Ρόλο στην ταινία «Υπόθεση Λάρι Φλιντ» και για Β΄ Ανδρικό Ρόλο στις ταινίες «The Messenger» και «Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι». Κέρδισε επίσης ευρεία αναγνώριση από τους κριτικούς για τη συμμετοχή του στο «Τρίγωνο της Θλίψης» του Ρούμπεν Έστλουντ, το οποίο κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα.
«Ο Γούντι Χάρελσον είναι ένας από εκείνους τους ηθοποιούς που πιστεύεις ακόμη και στους πιο απίθανους ρόλους, ενώ ταυτόχρονα μπορείς εύκολα να τον φανταστείς ως έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσες να περνάς χρόνο καθημερινά», δήλωσε ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, Γιοβάν Μαριάνοβιτς.
«Αυτή η εντυπωσιακή φυσικότητα στην ερμηνεία είναι στην πραγματικότητα μία από τις πιο δύσκολες ποιότητες που μπορεί να επιτύχει κανείς στην οθόνη, κι όμως εκείνος την κατακτά από ταινία σε ταινία. Το ταλέντο, το χάρισμα και η τόλμη του αποτελούν πηγή έμπνευσης για πολλές μελλοντικές γενιές. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να του απονείμουμε την Τιμητική Καρδιά του Σαράγεβο», τόνισε.
Προς τιμήν του Χάρελσον, θα προβληθεί η ταινία «Welcome to Sarajevo» του Μάικλ Γουίντερμπότομ, που κυκλοφόρησε το 1997. Η ταινία είχε κάνει πρεμιέρα στις Κάννες, ενώ είχε επίσης παρουσιαστεί στο τρίτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο αργότερα την ίδια χρονιά.
Η ταινία εξετάζει τον πόλεμο στη Βοσνία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και τον ρόλο των δημοσιογράφων στην κάλυψή του από τα μέσα ενημέρωσης. Το φιλμ βασίζεται στο βιβλίο «Natasha’s Story» του δημοσιογράφου Μάικλ Νίκολσον.
Το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 21 Αυγούστου.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο ηθοποιός θα παραλάβει το τιμητικό βραβείο στο φεστιβάλ του Σαράγεβο, μαζί με τους Έμιλι Γουάτσον, η οποία είναι και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Σαράγεβο, Ασγκάρ Φαραντί και Ντιέγκο Λούνα.
Ο Χάρελσον έχει αποσπάσει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για Α΄ Ανδρικό Ρόλο στην ταινία «Υπόθεση Λάρι Φλιντ» και για Β΄ Ανδρικό Ρόλο στις ταινίες «The Messenger» και «Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι». Κέρδισε επίσης ευρεία αναγνώριση από τους κριτικούς για τη συμμετοχή του στο «Τρίγωνο της Θλίψης» του Ρούμπεν Έστλουντ, το οποίο κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα.
«Ο Γούντι Χάρελσον είναι ένας από εκείνους τους ηθοποιούς που πιστεύεις ακόμη και στους πιο απίθανους ρόλους, ενώ ταυτόχρονα μπορείς εύκολα να τον φανταστείς ως έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσες να περνάς χρόνο καθημερινά», δήλωσε ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, Γιοβάν Μαριάνοβιτς.
Woody Harrelson to Receive Honorary Heart of Sarajevo at Bosnian Film Festival https://t.co/esP2x2YAP4— The Hollywood Reporter (@THR) August 3, 2026
Προς τιμήν του Χάρελσον, θα προβληθεί η ταινία «Welcome to Sarajevo» του Μάικλ Γουίντερμπότομ, που κυκλοφόρησε το 1997. Η ταινία είχε κάνει πρεμιέρα στις Κάννες, ενώ είχε επίσης παρουσιαστεί στο τρίτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο αργότερα την ίδια χρονιά.
Η ταινία εξετάζει τον πόλεμο στη Βοσνία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και τον ρόλο των δημοσιογράφων στην κάλυψή του από τα μέσα ενημέρωσης. Το φιλμ βασίζεται στο βιβλίο «Natasha’s Story» του δημοσιογράφου Μάικλ Νίκολσον.
Το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 21 Αυγούστου.
Φωτογραφία: Shutterstock
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